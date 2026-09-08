Splashtalks: wat is er nieuw in het najaar van 2026 - en wat komt hierna
Datum: 28 oktober 2026
Tijd: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Duur: 30 minuten
Doe mee met een speciale editie van Splashtalks terwijl we 20 jaar Splashtop vieren en de nieuwste innovaties onthullen die IT-teams helpen slimmer te werken, de beveiliging te versterken en endpoint-activiteiten te vereenvoudigen.
Met Robert Ha, medeoprichter & COO van Splashtop blikt deze exclusieve sessie terug op de ontwikkeling van Splashtop van pionier in remote access tot een platform dat IT-teams helpt om gedistribueerde omgevingen op schaal te beheren, beveiligen en ondersteunen.
Robert vertelt hoe de veranderende behoeften van IT-teams de productstrategie en visie van Splashtop vormgeven - en wat dat betekent voor de volgende generatie endpointbeheer, beveiliging, automatisering en support op afstand.
Je krijgt ook een kijkje achter de schermen bij de innovaties van najaar 2026 die zijn ontworpen om je team te helpen:
Versterk endpointbeveiliging met de nieuwe Splashtop Shield-antivirus.
Transformeer applicatiepackaging en vereenvoudig app-implementatie met Microsoft Intune, met Agentic Packr.
Beperk blootstelling aan kwetsbaarheden en patch sneller met een verbeterde workflow.
Ervaar UI-verbeteringen en betere filteropties in de webconsole.
Profiteer van uitgebreidere ITSM-integraties voor een naadlozere IT-workflow.
Productiviteits- en prestatieverbeteringen voor het Splashtop On-Prem-product
Krijg bovendien een kijkje in wat Splashtop te wachten staat, waaronder aankomende innovaties en hoe feedback van klanten onze productroadmap blijft vormgeven.
Of je nu een IT-beheerder, MSP, securityleider of individuele zakelijke professional bent, je krijgt een duidelijker beeld van wat nieuw is, wat hierna komt en hoe Splashtop je team kan helpen om remote IT-activiteiten te vereenvoudigen en meer gedaan te krijgen.
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