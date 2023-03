Splashtop is erg verheugd om voor het eerst op NRF 2022 te exposeren! Ons team kijkt ernaar uit om Splashtop Remote Support Premium te presenteren, de beste oplossing voor robuuste en IoT-ondersteuning op afstand. Splashtop IoT-ondersteuning op afstand is ingebed met Ivanti Avalanche (aangedreven door Wavelink) voor robuust apparaatbeheer en is in staat om op afstand toegang te krijgen tot apparaten van Zebra, Honeywell, Sonim, Panasonic, Kyocera, Samsung, LG, Lenovo, Blackberry en anderen.

NRF 2022 | Toegang op afstand voor IoT-apparaten