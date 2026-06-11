Splashtop is erg enthousiast om voor de eerste keer op NRF 2022 te exposeren!
Splashtop is erg enthousiast om voor het eerst op NRF 2022 te exposeren! Ons team kijkt ernaar uit om Splashtop Remote Support Premium te demonstreren, de beste oplossing voor robuuste en IoT remote support. Splashtop IoT remote support is geïntegreerd met Ivanti Avalanche (aangedreven door Wavelink) voor robuust apparaatbeheer en is in staat om op afstand apparaten van Zebra, Honeywell, Sonim, Panasonic, Kyocera, Samsung, LG, Lenovo, Blackberry en anderen te benaderen en te bedienen.