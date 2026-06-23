ISTE21 Live

Splashtop is verheugd om voor de vierde keer sponsor te zijn van ISTE!
Splashtop is verheugd om voor de vierde keer ISTE te sponsoren! Ons team zal onze oplossingen voor toegang tot remote labs demonstreren voor studenten, docenten en medewerkers om hen in staat te stellen op afstand toegang te krijgen tot schoolcomputers op de campus. IT-teams in het onderwijs zullen geïnteresseerd zijn in Splashtop remote support oplossingen die kunnen worden gebruikt om op afstand ondersteuning te bieden aan studenten, docenten en medewerkers (toegang tot hun computers, tablets en Chromebooks) terwijl ze thuis leren of lesgeven.
Leraren zullen geïnteresseerd zijn in Mirroring360 Pro voor het spiegelen en delen van schermen in de klas.