Splashtop is verheugd om ISTE voor de vierde keer te sponsoren! Ons team zal onze oplossingen voor laboratoriumtoegang op afstand demonstreren voor studenten, docenten en personeelsleden, zodat ze op afstand toegang kunnen krijgen tot schoolcomputers op de campus. IT-teams van het onderwijs zullen geïnteresseerd zijn in Splashtop-oplossingen voor ondersteuning op afstand die kunnen worden gebruikt om hulp op afstand te bieden aan studenten, docenten en personeelsleden (met toegang tot hun computers, tablets en Chromebooks) terwijl ze thuis leren of lesgeven.

Docenten zullen geïnteresseerd zijn in Mirroring360 Pro voor schermspiegeling en schermdeling in de klas.

ISTE21 Live | Labtoegang op afstand | Splashtop voor onderwijs