Bett UK 2022: Onderwijs & EdTech Show

Ontmoet het Splashtop-team persoonlijk op Bett UK @Dutch EdTech stand en leer meer over de nieuwste hybride leertrends en de impact van nieuwe technologieën en opkomende kansen in het onderwijs.
Ontmoet het Splashtop-team persoonlijk op Bett UK @Dutch EdTech-stand en leer meer over de nieuwste hybride leertendensen en de impact van nieuwe technologieën en opkomende kansen in het onderwijs. Ons team kijkt ernaar uit om Splashtop Enterprise for Remote Labs te presenteren, de beste oplossing voor onderwijsinstellingen om op gezette tijden externe toegang tot labcomputers te bieden en IT in staat te stellen docenten en studentapparaten op afstand te ondersteunen.