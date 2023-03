Bett UK 2022: Onderwijs & EdTech Show

Ontmoet het Splashtop-team persoonlijk op de Bett UK @Dutch EdTech-stand en leer meer over de nieuwste hybride leertrends en de impact van nieuwe technologieën en opkomende kansen in het onderwijs. Ons team kijkt ernaar uit om Splashtop Enterprise voor Remote Labs te presenteren, de beste oplossing voor onderwijsinstellingen om externe toegang tot laboratoriumcomputers op geplande tijdvakken te bieden en IT in staat te stellen op afstand docenten en studentenapparaten te ondersteunen.

Bett VK 2022 | Splashtop Enterprise voor externe laboratoria