Angelbeat-seminar
5 - 6 april 2022 – Boston, MA
Splashtop is enthousiast om Angelbeat's seminar in Boston persoonlijk te sponsoren.
Splashtop is verheugd om sponsor te zijn van het Angelbeat-seminar in Boston. Angelbeat-seminars bestaan uit discussies over meerdere technologieën en producten, en zijn interessant voor individuen uit alle sectoren. Ons team zal Splashtop Enterprise demonstreren om IT-professionals in staat te stellen op afstand computers te bedienen, beheren en monitoren, on-demand ondersteuning te bieden aan apparaten van eindgebruikers, en externe computertoegang te bieden voor werknemers die thuiswerken of in een hybride werkomgeving.