Angelbeat-seminar

Splashtop is verheugd om het ASCII MSP Success Summit-evenement in Boston te sponsoren. Dit tweedaagse evenement is een interactief netwerkevenement gevuld met MSP's. Ons team zal Splashtop Remote Support en Splashtop SOS presenteren om MSP's en IT-professionals in staat te stellen computers met onbeheerde toegang op elk moment te ondersteunen en te beheren, monitoring- en beheermogelijkheden in te stellen en on-demand ondersteuningstoegang te verlenen tot computers en mobiele apparaten.

