SolarWinds Take Control Alternatief - Splashtop SOS

Splashtop SOS Unlimited €31 per maand per gelijktijdige gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Beheerde toegang tot Windows, Mac, iOS en Android voor remote support Voeg onbeperkt endpoints toe voor onbeheerde access Slechts €369 per gelijktijdige technicus/ jaar

SolarWinds Take Control Plus $45 per maand per gelijktijdige gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Beheerde toegang tot Windows, Mac, iOS en Android voor remote support Slechts 500 endpoints voor onbeheerde toegang $540 per gelijktijdige technicus per jaar