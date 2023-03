Splashtop werkt samen met de grootste softwaredistributeur van Japan - Sourcenext.

September is een zeer drukke maand geweest. Splashtop zet zijn wereldwijde uitbreiding voort via onze samenwerking met SOURCENEXT in Japan op het gebied van detailhandeldistributie. Nu zullen tien miljoen Japanse geregistreerde gebruikers kunnen profiteren van nieuwe gemakken met overal en altijd toegang vanaf elk apparaat met Splashtop.

Bovendien zullen er volgens een recent rapport van Cisco in 2017 meer dan 10 miljard mobiele apparaten zijn die mensen gebruiken voor hun persoonlijke en beroepsleven. De razendsnelle groei van BYOD op de werkplek heeft aanzienlijke uitdagingen gecreëerd voor de hedendaagse onderneming. Mobiele werknemers willen volledig productief zijn op hun mobiele apparaten; maar de zakelijke toepassingen die ze nodig hebben zijn niet allemaal beschikbaar op mobiele vormfactoren. In mijn recente blogpost op SiliconANGLE schets ik hoe ondernemingen deze uitdagingen kunnen omzeilen en met succes een echt mobiel personeelsbestand kunnen ondersteunen ondanks een snel veranderend mobiel landschap.

De drie redenen waarom ondernemingen niet zo "Mobile Ready" zijn als ze denken