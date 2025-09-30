Splashtop werkt samen met de grootste softwaredistributeur van Japan - Sourcenext.

September is een zeer drukke maand geweest. Splashtop zet zijn wereldwijde uitbreiding voort via onze samenwerking met SOURCENEXT in Japan op het gebied van detailhandeldistributie. Nu zullen tien miljoen Japanse geregistreerde gebruikers kunnen profiteren van nieuwe gemakken met overal en altijd toegang vanaf elk apparaat met Splashtop.
Bovendien zullen er volgens een recent rapport van Cisco, tegen 2017 meer dan 10 miljard mobiele apparaten in gebruik bij mensen in hun privé- en werkleven. De razendsnelle groei van BYOD op de werkplek heeft geleid tot aanzienlijke uitdagingen voor hedendaagse ondernemingen. Mobiele werknemers willen volledig productief zijn op hun mobiele apparaten; de zakelijke applicaties die ze nodig hebben, zijn echter niet allemaal beschikbaar op mobiele devices. In mijn recente blogpost op SiliconANGLE, schets ik hoe ondernemingen deze uitdagingen kunnen aangaan en, ondanks een snel veranderend mobiel landschap, met succes een echt mobiel personeelsbestand kunnen ondersteunen.