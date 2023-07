Splashtop uitgeroepen tot aanbieder van hybride werkoplossingen van het jaar - RemoteTech Breakthrough Awards 2023

De oplossingen voor externe toegang en ondersteuning op afstand van Splashtop hebben talloze prijzen en topgebruikersbeoordelingen verdiend van beoordelingssites van derden. Zie waarom en probeer Splashtop gratis.

De RemoteTech Breakthrough Awards 2023 bekroonden Splashtop tot de nummer één softwareoplossing voor het versterken van eersteklas hybride werkomgevingen.

We zijn verheugd om met u te delen dat Splashtop is geëerd als de Hybrid Work Solution Provider of the Year bij de gewaardeerde RemoteTech Breakthrough Awards 2023. Deze prestigieuze prijs erkent toonaangevende wereldwijde technologiebedrijven, producten en diensten die effectief werken op afstand mogelijk maken. Dit jaar was de concurrentie groot met meer dan 1.250 nominaties van over de hele wereld. Deze erkenning is echt een voorbeeld van ons voortdurende streven om superieure waarde te leveren aan onze 30 miljoen gebruikers wereldwijd.

Bij Splashtop geven we prioriteit aan het bouwen van gebruiksvriendelijke tools die echte problemen oplossen met verbeterde prestaties, gebruiksgemak, maximale beveiligingen kosteneffectiviteit. Onze oplossingen zijn tot 50% goedkoper dan die van de concurrentie, waardoor technologie voor toegang op afstand toegankelijk is voor bedrijven van elke omvang, van onafhankelijke professionals tot het MKB en ondernemingen.

Gebruiksgemak staat centraal in onze oplossingen. Wij zijn van mening dat ondersteunende technologie intuïtief, gebruiksvriendelijk en universeel toegankelijk moet zijn. De producten van Splashtop zijn ontworpen met een gebruiksvriendelijke interface die binnen enkele minuten kan worden geïnstalleerd, waardoor de acceptatie en het gebruik door eindgebruikers wordt bevorderd en tegelijkertijd wordt tegemoetgekomen aan de behoeften van IT-helpdeskprofessionals die naadloze, eenvoudig te implementeren oplossingen nodig hebben. Met slechts één klik hebben gebruikers toegang tot apps en bronnen, kunnen ze taken uitvoeren en technische ondersteuning krijgen, allemaal zonder hun workflow te onderbreken.

In hybride en externe werkomgevingen zijn prestaties van het grootste belang. De geavanceerde compressietechnieken van Splashtop optimaliseren het bandbreedtegebruik en zorgen voor soepele en stabiele verbindingen die een ongeëvenaarde gebruikerservaring bieden bij 4K-streaming en 60 fps. Hierdoor kunnen externe medewerkers verbinding maken met geavanceerde werkstations en CPU-intensieve apps gebruiken vanaf elk apparaat, waarbij het meeste uit het BYOD-beleid wordt gehaald. Functies zoals bestandsoverdracht, printen op afstand, multi-naar-multimonitor en meer zorgen voor maximale productiviteit, ongeacht de locatie. Zelfs gebruikers die vertrouwen op precisiehardware en -software kunnen op Splashtop rekenen voor een onberispelijke ervaring op afstand, met opties als 4:4:4-kleurenmodus, hifi-audio, microfoondoorvoer en omleiding van USB-apparaten.

Bij Splashtop zijn onze klanten ons kompas. Hun feedback en behoeften leiden ons in de goede richting, waardoor we ons aanbod voortdurend kunnen innoveren, ontwikkelen en verfijnen. Deze klantgerichte benadering stelt ons in staat om diverse industrieën beter van dienst te zijn en aan hun unieke behoeften en verwachtingen te voldoen.

Het ontvangen van de Hybrid Work Solution Provider of the Year-prijs is een bevestiging van Splashtop's toewijding aan het leveren van veilige, eenvoudige, goed presterende en klantgerichte oplossingen voor externe toegang en ondersteuning. We zijn ongelooflijk dankbaar voor deze erkenning en beloven de standaard te blijven zetten voor de technologieruimte voor externe toegang.

Deze onderscheiding dient als motivatie voor ons om te blijven innoveren en verbeteren. We kijken ernaar uit om ons momentum vast te houden en meer mijlpalen op onze reis te bereiken. Dit is om nog meer bedrijven te versterken met de beste oplossingen op het gebied van technologie op afstand!

Probeer Splashtop gratis!

Wilt u onze bekroonde oplossingen voor externe toegang en ondersteuning ervaren? Meld u aan voor een gratis proefversie van Splashtop en ontdek zelf waarom wij de Hybrid Work Solution Provider of the Year zijn.