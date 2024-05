Susan Li

Susan Li heeft meer dan 20 jaar product- en leiderschapservaring op het gebied van cybersecurity en netwerken. Als VP Product Management bij Splashtop leidt ze productstrategieën en roadmaps voor Splashtop Secure Workspace. Voordat ze bij Splashtop kwam, bekleedde ze senior posities bij verschillende zakelijke product- en serviceproviders, waaronder Anomali, ArcSight/Hewlett Packard Enterprise, Ciena en AT&T. Susan heeft een passie voor cybersecurity en is toegewijd aan het versterken van de cybersecurity voor het MKB. Ze heeft een Master of Science in Industrial Engineering behaald aan de Dalhousie University in Canada. Susan is een pleitbezorger voor vrouwen en begeleidt en staat actief voor de volgende generatie vrouwelijke leiders op het gebied van cybersecurity.