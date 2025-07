Karthik Gooli

Sr Staff Engineer

Karthik is een Sr Staff Engineer bij Splashtop. Karthik is gepassioneerd over het oplossen van complexe schaalbaarheidsuitdagingen en heeft een bewezen staat van dienst in het omzetten van prototypes in schaalbare productiesystemen die aanzienlijke bedrijfswaarde opleveren. In zijn vrije tijd speelt hij graag pickleball, geniet hij van schilderachtige ritten zonder specifieke bestemming en houdt hij van wandelen en het verkennen van nieuwe plaatsen, eten en cultuur.