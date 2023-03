Val Verde Unified School District utilizza Splashtop Classroom e Mirroring360

Val Verde ha balzato le sue inflessibili e costose schede SMART e interwrite tablet utilizzando Splashtop e dotando gli insegnanti di iPad e studenti con Chromebook.

A proposito di Distretto scolastico unificato Val Verde

Il Val Verde Unified School District (VVUSD) si trova nella Contea di Riverside, in California. È al servizio di una comunità eterogenea di quasi 20.000 studenti che frequentano le classi K-12 con ventuno scuole, tra cui dodici scuole elementari, quattro scuole medie, due scuole superiori complete, una scuola di educazione alternativa, un'accademia virtuale e un programma prescolare con quattro scuole elementari. Il VVUSD ha ricevuto riconoscimenti da numerose organizzazioni statali e nazionali, tra cui:

Vincitore del premio National Blue Ribbon School

Premio California Business for Education Excellence

Molteplici riconoscimenti della California Distinguished School

Riconoscimento da parte dell'Education Trust West per il suo successo nel migliorare i risultati dell'istruzione per gli studenti minoritari ad alta povertà

Premio Avanzato Distretto dell'Anno

VVUSD continua a innovare nell'insegnamento e nell'erogazione dei programmi di studio. Serve tutti i suoi studenti combinando un insegnamento eccellente con una tecnologia eccezionale.

Il Distretto scolastico unificato Val Verde utilizza efficacemente la tecnologia per supportare l'insegnamento e l'apprendimento a tutti i livelli per un programma di studio basato su standard. VVUSD ha riconosciuto fin dall'inizio che i tablet, combinati con le app, hanno creato una piattaforma di insegnamento e apprendimento molto efficace. Ora, stanno estendendo la potenza di quella tecnologia con i nuovi prodotti Splashtop.

La sfida

Val Verde aveva bisogno di aggiornare la tecnologia in classe. Le lavagne interattive SMART erano poco flessibili, richiedevano un sacco di PD e vincolavano l'insegnante alla prima fila dell'aula. I tablet Interwrite erano difficili da usare e costosi da mantenere. Alcune scuole utilizzano Apple TV, ma i costi e i cablaggi necessari per il collegamento a proiettori e monitor di vecchia generazione e la mancanza di supporto per i Chromebook rendono questa soluzione impraticabile.

La soluzione

Val Verde si avvale di Splashtop Classroom e Mirroring360. Grazie a questi strumenti, gli insegnanti possono visualizzare e annotare i contenuti delle lezioni sui loro PC da qualsiasi punto della stanza utilizzando i loro iPad, per poi condividerli facilmente con gli iPad e i Chromebook degli studenti. Inoltre, gli studenti possono fare il mirroring degli schermi dei propri dispositivi con la classe.

Il software Splashtop viene distribuito a livello centrale e integrato con Active Directory, eliminando ore di cablaggio e di configurazione degli utenti. Il sistema è flessibile, in modo che Val Verde possa utilizzare i dispositivi esistenti e supportarne di nuovi.

Mirroring360 fa risparmiare 4 mesi di costi di installazione e consente alle scuole di scegliere il dispositivo desiderato.

Mirroring360 ha senso dal punto di vista tecnologico e fiscale. Poiché Mirroring360 è indipendente dal dispositivo, ogni scuola è libera di scegliere i dispositivi più sensati per i propri studenti. Non sono vincolati da problemi di compatibilità tra tablet e laptop e sistemi di proiezione e visualizzazione meno recenti. VVUSD consente di risparmiare denaro perché Mirroring360 può essere distribuito centralmente. Non è necessario che un tecnico installi cavi in 800 aule. Un'analisi dei costi prevedeva che un dipendente avrebbe impiegato più di 4 mesi per installare le Apple TV!

"Splashtop suscita entusiasmo e va al cuore di ciò che il Common Core richiede. Una tecnologia come questa è un moltiplicatore di forze nel campo dell'istruzione."



"Splashtop è uno strumento straordinario per migliorare l'insegnamento e la gestione dell'aula... lasciare il computer desktop e mescolarsi con gli studenti, pur continuando a controllare e annotare i contenuti... e permettere agli studenti di fare il mirroring del loro schermo alla classe."



