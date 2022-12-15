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Reading a case study on Val Verde Unified School District using Splashtop Classroom

Val Verde Unified School District utilizza Splashtop Classroom e Mirroring360

In che modo un distretto scolastico ha aumentato l'interattività in classe e il coinvolgimento degli studenti con la tecnologia Splashtop

Riepilogo

Val Verde ha balzato le sue inflessibili e costose schede SMART e interwrite tablet utilizzando Splashtop e dotando gli insegnanti di iPad e studenti con Chromebook.

A proposito di Distretto scolastico unificato Val Verde

Il Val Verde Unified School District (VVUSD) si trova nella Contea di Riverside, in California. È al servizio di una comunità eterogenea di quasi 20.000 studenti che frequentano le classi K-12 con ventuno scuole, tra cui dodici scuole elementari, quattro scuole medie, due scuole superiori complete, una scuola di educazione alternativa, un'accademia virtuale e un programma prescolare con quattro scuole elementari. Il VVUSD ha ricevuto riconoscimenti da numerose organizzazioni statali e nazionali, tra cui:

  • Vincitore del premio National Blue Ribbon School

  • Premio California Business for Education Excellence

  • Molteplici riconoscimenti della California Distinguished School

  • Riconoscimento da parte dell'Education Trust West per il suo successo nel migliorare i risultati dell'istruzione per gli studenti minoritari ad alta povertà

  • Premio Avanzato Distretto dell'Anno

VVUSD continua a innovare nell'insegnamento e nell'erogazione dei programmi di studio. Serve tutti i suoi studenti combinando un insegnamento eccellente con una tecnologia eccezionale.

Il Distretto scolastico unificato Val Verde utilizza efficacemente la tecnologia per supportare l'insegnamento e l'apprendimento a tutti i livelli per un programma di studio basato su standard. VVUSD ha riconosciuto fin dall'inizio che i tablet, combinati con le app, hanno creato una piattaforma di insegnamento e apprendimento molto efficace. Ora, stanno estendendo la potenza di quella tecnologia con i nuovi prodotti Splashtop.

La sfida

Val Verde aveva bisogno di aggiornare la tecnologia in classe. Le lavagne interattive SMART erano poco flessibili, richiedevano un sacco di PD e vincolavano l'insegnante alla prima fila dell'aula. I tablet Interwrite erano difficili da usare e costosi da mantenere. Alcune scuole utilizzano Apple TV, ma i costi e i cablaggi necessari per il collegamento a proiettori e monitor di vecchia generazione e la mancanza di supporto per i Chromebook rendono questa soluzione impraticabile.

La soluzione

Val Verde si avvale di Splashtop Classroom e Mirroring360. Grazie a questi strumenti, gli insegnanti possono visualizzare e annotare i contenuti delle lezioni sui loro PC da qualsiasi punto della stanza utilizzando i loro iPad, per poi condividerli facilmente con gli iPad e i Chromebook degli studenti. Inoltre, gli studenti possono fare il mirroring degli schermi dei propri dispositivi con la classe.

Il software Splashtop viene distribuito a livello centrale e integrato con Active Directory, eliminando ore di cablaggio e di configurazione degli utenti. Il sistema è flessibile, in modo che Val Verde possa utilizzare i dispositivi esistenti e supportarne di nuovi.

Mirroring360 fa risparmiare 4 mesi di costi di installazione e consente alle scuole di scegliere il dispositivo desiderato.

Mirroring360 ha un senso tecnologico e fiscale. Poiché Mirroring360 è indipendente dal dispositivo, ogni scuola è libera di scegliere i dispositivi più sensati per i propri studenti. Non sono vincolati da problemi di compatibilità tra tablet e laptop e sistemi di proiezione e visualizzazione meno recenti. VVUSD consente di risparmiare denaro perché Mirroring360 può essere distribuito centralmente. Non è necessario che un tecnico installi cavi in 800 aule. Un'analisi dei costi prevedeva che ci sarebbe voluto 1 dipendente più di 4 mesi per installare Apple TV!

"Splashtop suscita entusiasmo e va al cuore di ciò che il Common Core richiede. Una tecnologia come questa è un moltiplicatore di forze nel settore dell'istruzione."
- Michael R. McCormick, Sovrintendente ai servizi educativi

"Splashtop è uno strumento straordinario per migliorare l'insegnamento e la gestione dell'aula... lasciare il computer desktop e mescolarsi con gli studenti, pur continuando a controllare e annotare i contenuti... e permettere agli studenti di fare il mirroring del loro schermo alla classe."
– Chris Parsons, insegnante di quinta elementare, Columbia Elementary

Scopri di più su Splashtop Classroom e Mirroring360. Inoltre, dai un'occhiata a tutti gli strumenti di accesso remoto di Splashtop per l'istruzione.

Dettagli

Splashtop Classroom e Mirroring 360 consentono agli insegnanti di:

  • Offri una ricca esperienza interattiva in modo che gli insegnanti possano utilizzare un'applicazione o un contenuto della lezione e annotare

  • Muoviti comodamente in classe, senza cavi

  • Accedi a tutti i file del computer, in qualsiasi software o formato

  • Sostenere meglio le iniziative fondamentali comuni

  • Combina senza problemi le attività di amministrazione con le attività in aula

Splashtop Classroom e Mirroring 360 consentono agli studenti di:

  • Coinvolgi più profondamente con i contenuti dei corsi e con i loro colleghi

  • Collabora con i compagni di classe e condividi ciò che imparano

  • Sviluppare le competenze del XXI secolo come creatori di contenuti e relatori

  • Partecipare all'apprendimento basato su progetti in piccoli gruppi

  • Visualizzare contenuti da qualsiasi computer o tablet che utilizzano

Con Splashtop Classroom, gli studenti diventano presentatori, condividendo tecniche e processi tra loro

Splashtop Classroom migliora l'esperienza di insegnanti e studenti. Il docente può condividere i contenuti della lezione dal proprio tablet e invitare gli studenti a utilizzare i propri dispositivi per commentare e annotare i contenuti. Di conseguenza, gli studenti sono più entusiasti delle lezioni e più attenti agli insegnanti e ai compagni.

Per gli studenti che imparano una seconda lingua, le annotazioni fanno apparire l'input comprensibile e creano un ponte efficace tra le idee e il linguaggio.

Quando appropriato, gli studenti diventano presentatori, condividendo tecniche e processi tra loro. Questo soddisfa l'obiettivo principale comune di dimostrare non solo la conoscenza fattuale, ma anche processi di pensiero complessi.

Cosa dicono i clienti

Splashtop suscita entusiasmo e va al cuore di ciò che il Common Core richiede. Una tecnologia come questa è un moltiplicatore di forze nel settore dell'istruzione.

Michael R. McCormick, Assistant Superintendent of Educational Services

Cosa dicono i clienti

Splashtop è uno strumento straordinario per migliorare l'insegnamento e la gestione della classe. Puoi lasciare il computer desktop e unirti agli studenti continuando a controllare e annotare i contenuti. In questo modo, gli studenti possono fare il mirroring del loro schermo per la classe.

Chris Parsons, 5th Grade Teacher at Columbia Elementary

IT woman sitting on a ledge using Splashtop to remotely access computer with tablet

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