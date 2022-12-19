My IT Indy consente ai client di lavorare da casa con accesso remoto
In che modo un Managed Service Provider (MSP) ha aiutato le piccole imprese a raggiungere la resilienza durante la pandemia
Riepilogo
Ryan Grimes, presidente di My IT Indy, ha spiegato come, durante l'emergenza dovuta al COVID19, la sua azienda abbia utilizzato Splashtop Remote Access per consentire alle piccole imprese dell'Indiana di continuare a operare dalla sicurezza delle loro case.
Splashtop Remote Access è uno strumento di accesso al desktop remoto che consente agli utenti di accedere ai propri computer in movimento. Grazie a Splashtop, l'implementazione delle funzionalità di accesso remoto di My IT Indy è stata rapida, semplice e poco costosa.
Ryan ha dichiarato: "Quando il COVID ha colpito le comunità indiane, la maggior parte delle aziende che potevano lavorare da casa lo ha fatto immediatamente". Tuttavia, ha aggiunto: "Sebbene molte altre aziende avessero il potenziale per muoversi da remoto, non sapevano come farlo".
In che modo My IT Indy ha aiutato le aziende Indiana a raggiungere la resilienza con le soluzioni di accesso remoto Splashtop
Prima di estendere le funzionalità remote ai client, My IT Indy ha valutato diversi prodotti che potevano consentire loro di configurare client per lavorare da casa.
Secondo My IT Indy, Splashtop Remote Access soddisfa tutte le esigenze. "Implementare il software tramite la nostra utility RMM per sostituire la versione già installata è stato molto semplice e non è stato molto costoso", ha detto Ryan.
My IT Indy ha fatto una prova con i clienti per consentire loro di utilizzare Splashtop e l'hanno subito apprezzato. L'azienda ha continuato a testare il software e, una volta messo a punto il processo, ha permesso a tutti i suoi clienti di utilizzare Splashtop.
Ryan Grimes ha spiegato che Splashtop si è comportato molto bene. "È stato anche veloce e facile da usare. Ha funzionato anche su un iPad LTE + Magic Trackpad, il che è un'ottima cosa", ha detto Ryan.
I risultati
Alla fine, My IT Indy ha trovato la soluzione necessaria per i propri clienti con Splashtop.
My IT Indy ha utilizzato una serie di strumenti che, nel corso degli anni, sono stati acquistati, integrati in altri sistemi o hanno aumentato i loro prezzi fino a diventare inaccessibili. Con Splashtop Remote Access, My IT Indy ha potuto ottenere una soluzione di accesso remoto conveniente e affidabile per le aziende dell'Indiana.
Questo perché Splashtop non avevo solo prezzi ragionevoli, ma anche non aveva una storia di aumenti di prezzo come altri fornitori di accesso remoto.
Verso il futuro: insieme
Ryan ha detto che per procedere in questo momento difficile bisogna essere positivi e crede fermamente che My IT Indy possa essere "la calma nella tempesta". Questa situazione "è quella che è" e il modo in cui reagiamo a essa determinerà il modo in cui ne usciremo. Mostrati più disponibile e generoso che puoi".
Le parole di Ryan hanno avuto una forte risonanza per Splashtop. Il COVID-19 e il coronavirus hanno ricordato il motivo per cui Splashtop ha iniziato a esistere: aiutare privati, aziende, scuole, ospedali e altre organizzazioni a diventare più flessibili, integrando nelle loro attività soluzioni efficaci per il lavoro da casa.
Ecco perché, in risposta al COVID-19, Splashtop ha scontato pesantemente i suoi prodotti per l'accesso remoto.
Dettagli
Informazioni su My IT Indy
In qualità di MSP a servizio completo per le aziende, My IT Indy fornisce i servizi IT necessari per gestire un'azienda. Questo include la gestione dei computer, la gestione della rete, i sistemi VoIP e la sicurezza per le loro aziende.
Accesso remoto Splashtop
Splashtop Remote Access è uno strumento di accesso remoto al desktop che permette di accedere ai computer in mobilità. Con esso, puoi accedere ai tuoi computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Potrai controllare il tuo computer e accedere a tutte le tue applicazioni, i tuoi file e dati. Provalo gratuitamente (senza carta di credito).
Cosa dicono i clienti
Per aiutare i nostri clienti, ci avvaliamo di un'ampia gamma di tecnologie. Applicazioni di accesso remoto come Splashtop ci permettono non solo di aiutarli a distanza, ma anche di lavorare a distanza e di rimanere aperti.
Ryan Grimes, President of My IT Indy