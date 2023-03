My IT Indy consente ai client di lavorare da casa con accesso remoto

Ryan Grimes, presidente di My IT Indy, ha spiegato come, durante l'emergenza dovuta al COVID19, la sua azienda abbia utilizzato Splashtop Business Access per consentire alle piccole imprese dell'Indiana di continuare a operare dalla sicurezza delle loro case.

Splashtop Business Access è uno strumento di accesso desktop remoto che consente agli utenti di accedere ai propri computer in movimento. Grazie a Splashtop, l'implementazione delle funzionalità di accesso remoto di My IT Indy è stata rapida, semplice e poco costosa.

Ryan ha dichiarato: "Quando il COVID ha colpito le comunità indiane, la maggior parte delle aziende che potevano lavorare da casa lo ha fatto immediatamente". Tuttavia, ha aggiunto: "Sebbene molte altre aziende avessero il potenziale per muoversi da remoto, non sapevano come farlo".

In che modo il mio IT Indy ha aiutato le aziende Indiana a raggiungere la resilienza con le soluzioni di accesso remoto Splashtop

Prima di estendere le funzionalità remote ai client, My IT Indy ha valutato diversi prodotti che potevano consentire loro di configurare client per lavorare da casa.

Secondo My IT Indy, Splashtop Business Access soddisfa tutte le esigenze. "Implementare il software tramite la nostra utility RMM per sostituire la versione già installata è stato molto semplice e non è stato molto costoso", ha detto Ryan.

My IT Indy ha fatto una prova con i clienti per consentire loro di utilizzare Splashtop e l'hanno subito apprezzato. L'azienda ha continuato a testare il software e, una volta messo a punto il processo, ha permesso a tutti i suoi clienti di utilizzare Splashtop.

Ryan Grimes ha spiegato che Splashtop si è comportato molto bene. "È stato anche veloce e facile da usare. Ha funzionato anche su un iPad LTE + Magic Trackpad, il che è un'ottima cosa", ha detto Ryan.

I risultati

Alla fine, My IT Indy ha trovato la soluzione necessaria per i propri clienti con Splashtop.

My IT Indy ha utilizzato una serie di strumenti che, nel corso degli anni, sono stati acquistati, integrati in altri sistemi o hanno aumentato i loro prezzi fino a diventare inaccessibili. Con Splashtop Business Access, My IT Indy ha potuto ottenere una soluzione di accesso remoto conveniente e affidabile per le aziende dell'Indiana.

Questo perché Splashtop non avevo solo prezzi ragionevoli, ma anche non aveva una storia di aumenti di prezzo come altri fornitori di accesso remoto.

Verso il futuro: insieme

Ryan ha detto che per procedere in questo momento difficile bisogna essere positivi e crede fermamente che My IT Indy possa essere "la calma nella tempesta". Questa situazione "è quella che è" e il modo in cui reagiamo a essa determinerà il modo in cui ne usciremo. Mostrati più disponibile e generoso che puoi".

Le parole di Ryan hanno avuto una forte risonanza per Splashtop. Il COVID-19 e il coronavirus hanno ricordato il motivo per cui Splashtop ha iniziato a esistere: aiutare privati, aziende, scuole, ospedali e altre organizzazioni a diventare più flessibili, integrando nelle loro attività soluzioni efficaci per il lavoro da casa.

Ecco perché, in risposta al COVID-19, Splashtop ha scontato pesantemente i suoi prodotti per l'accesso remoto.