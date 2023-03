ClassX Radio — Accesso remoto ai computer delle torri radio

Dopo che TeamViewer ha iniziato a penalizzare gli utenti della versione gratuita per cercare di convincerli ad acquistare una costosa licenza commerciale, ClassX Radio si è rivolta a Splashtop Business Access per le proprie esigenze di accesso remoto. Splashtop Business Access è più veloce, offre le stesse funzioni principali e costa quasi il 90% in meno rispetto a TeamViewer.

La sfida

ClassX Radio trasmette 24 ore al giorno agli ascoltatori sparsi nell'area di Greater Cincinnati. Per raggiungere il pubblico, ClassX Radio si affida a diverse torri radio per amplificare la portata del loro segnale. Ogni torre dispone di un computer locale utilizzato per gestire e controllare la torre. Poiché ogni torre è separato da una certa distanza, ClassX Radio ha bisogno di software di accesso remoto in modo che possano accedere rapidamente ai computer di ogni torre.

«Senza accesso remoto, le nostre stazioni possono andare fuori aria richiedendo a noi di guidare verso la torre per occuparci dei problemi», ha dichiarato Bill Spry, proprietario di ClassX Radio. Problemi come questi richiedono un'azione immediata, il che rende indispensabile disporre di una soluzione di accesso remoto affidabile.

Prima di passare a Splashtop, ClassX Radio ha utilizzato il pacchetto di accesso remoto gratuito di TeamViewer. Tuttavia, negli ultimi mesi TeamViewer si è afflitta dai propri utenti liberi nel tentativo di convincerli ad acquistare una delle loro costose licenze commerciali.

Spry ci ha spiegato le frustrazioni che aveva con TeamViewer:

«TeamViewer ci darebbe dei pop up costanti sulla nostra app mobile affermando che sospettano che siamo un'attività commerciale. Abbiamo ricevuto questo stesso pop up per mesi, nonostante il fatto che non siamo un business commerciale, ma piuttosto un'organizzazione di beneficenza senza scopo di lucro. Circa una settimana fa, avrebbero limitato il tempo della nostra app mobile a circa 60 secondi dopo di che avrebbero tagliato la nostra connessione e ci hanno fatto aspettare 10 minuti prima che ci avrebbero permesso di riconnetterci per un minuto aggiuntivo.»

Ottenere solo 60 secondi di tempo di accesso remoto e poi dover aspettare 10 minuti ha reso inutile la versione gratuita di TeamViewer per ClassX Radio. E anche l'acquisto di un piano commerciale da TeamViewer non era fattibile dal momento che TeamViewer è noto per avere alcuni dei prezzi più alti del settore.

«Il loro tasso più basso per noi come non-profit era terribilmente alto,» ha detto Spry, «era un prezzo che non potevamo permetterci».

ClassX Radio sceglie Splashtop per sostituire TeamViewer

Con TeamViewer non più adatto, Spry ha iniziato a ricercare nuovi prodotti per l'accesso remoto, portandolo a trovare Splashtop. «Siamo capitati su Splashtop Business Access e l'abbiamo scaricato per provarlo», ha detto Spry.

Splashtop Business Access è una soluzione di accesso remoto ad alte prestazioni per professionisti e team aziendali. Con esso, è possibile accedere facilmente ai computer Windows e Mac remoti da qualsiasi altro computer, tablet o dispositivo mobile. Splashtop fornisce le connessioni remote più veloci e affidabili. Inoltre, con un prezzo a partire da soli €4.58 /mese, Spry era ansioso di iniziare una prova gratuita.

Dopo averlo provato, Spry ha sottoscritto ClassX Radio a Splashtop Business Access. E' riuscito a far funzionare Splashtop in pochissimo tempo. «L'implementazione è stata facile», ha detto Spry, «Facile da capire. Era molto intuitivo soprattutto per qualcuno già abituato a utilizzare soluzioni desktop remoti.»

I risultati

Con Splashtop, ClassX Radio ha subito beneficiato in due grandi modi.

Prima, avevano una soluzione di accesso remoto affidabile con Splashtop Business Access. Sono stati in grado di accedere in remoto ai computer dei loro siti tower dai loro dispositivi mobili ed eseguire qualsiasi attività con facilità.

In secondo luogo, hanno risparmiato un sacco di soldi, il che è particolarmente importante per un'organizzazione no-profit. TeamViewer parte da €32.90 /mese ( €394.80 /anno) mentre Splashtop Business Access parte da €4.58 /mese ( €55 /anno). Si tratta di un risparmio di quasi il 90% se scegli Splashtop rispetto a TeamViewer.

(Guarda il nostro confronto Splashtop e TeamViewer)

Dopo essere passata da TeamViewer a Splashtop, Spry non potrebbe essere più felice: "Siamo sempre stati disposti a pagare per una soluzione remota. Abbiamo acquistato Remote Admin molto tempo fa, ma non offre un'app mobile. Le tariffe di TeamViewer sono estremamente alte, troppo alte perché questa no-profit possa pensare di pagarle. La nostra esperienza con Splashtop finora è confermata: è facile da usare e da imparare, proprio come TeamViewer o Remote Admin. Offre un'app mobile facile da usare e un prezzo annuale molto basso e vantaggioso. Ci ha convinto! Grazie Splashtop!"