ClassX Radio — Accesso remoto ai computer delle torri radio
Ottenere funzionalità migliori e un prezzo più basso con Splashtop su TeamViewer
Riepilogo
Dopo che TeamViewer ha iniziato a penalizzare gli utenti della versione gratuita per cercare di convincerli ad acquistare una costosa licenza commerciale, ClassX Radio si è rivolta a Splashtop Remote Access per le proprie esigenze di accesso remoto. Splashtop Remote Access è più veloce, offre le stesse funzioni principali e costa quasi il 90% in meno rispetto a TeamViewer.
La sfida
ClassX Radio trasmette 24 ore al giorno agli ascoltatori sparsi nell'area di Greater Cincinnati. Per raggiungere il pubblico, ClassX Radio si affida a diverse torri radio per amplificare la portata del loro segnale. Ogni torre dispone di un computer locale utilizzato per gestire e controllare la torre. Poiché ogni torre è separato da una certa distanza, ClassX Radio ha bisogno di software di accesso remoto in modo che possano accedere rapidamente ai computer di ogni torre.
«Senza accesso remoto, le nostre stazioni possono andare fuori aria richiedendo a noi di guidare verso la torre per occuparci dei problemi», ha dichiarato Bill Spry, proprietario di ClassX Radio. Problemi come questi richiedono un'azione immediata, il che rende indispensabile disporre di una soluzione di accesso remoto affidabile.
Prima di passare a Splashtop, ClassX Radio ha utilizzato il pacchetto di accesso remoto gratuito di TeamViewer. Tuttavia, negli ultimi mesi TeamViewer si è afflitta dai propri utenti liberi nel tentativo di convincerli ad acquistare una delle loro costose licenze commerciali.
Spry ci ha spiegato le frustrazioni che aveva con TeamViewer:
«TeamViewer ci darebbe dei pop up costanti sulla nostra app mobile affermando che sospettano che siamo un'attività commerciale. Abbiamo ricevuto questo stesso pop up per mesi, nonostante il fatto che non siamo un business commerciale, ma piuttosto un'organizzazione di beneficenza senza scopo di lucro. Circa una settimana fa, avrebbero limitato il tempo della nostra app mobile a circa 60 secondi dopo di che avrebbero tagliato la nostra connessione e ci hanno fatto aspettare 10 minuti prima che ci avrebbero permesso di riconnetterci per un minuto aggiuntivo.»
Ottenere solo 60 secondi di tempo di accesso remoto e poi dover aspettare 10 minuti ha reso inutile la versione gratuita di TeamViewer per ClassX Radio. E anche l'acquisto di un piano commerciale da TeamViewer non era fattibile dal momento che TeamViewer è noto per avere alcuni dei prezzi più alti del settore.
«Il loro tasso più basso per noi come non-profit era terribilmente alto,» ha detto Spry, «era un prezzo che non potevamo permetterci».
ClassX Radio sceglie Splashtop per sostituire TeamViewer
Poiché TeamViewer non era più adatto, Spry ha iniziato a cercare nuovi prodotti per l'accesso remoto e ha trovato Splashtop. “Ci siamo imbattuti in Splashtop Remote Access e lo abbiamo scaricato per provarlo”, racconta Spry.
Splashtop Remote Access è una soluzione di accesso remoto ad alte prestazioni per professionisti e team aziendali. Con esso, è possibile accedere facilmente ai computer Windows e Mac remoti da qualsiasi altro computer, tablet o dispositivo mobile. Splashtop fornisce le connessioni remote più veloci e affidabili. Inoltre, con un prezzo a partire da soli 5,50 €/mese, Spry era ansioso di iniziare una prova gratuita.
Dopo averlo provato, Spry ha abbonato ClassX Radio a Splashtop Remote Access, riuscendo a far funzionare il programma in un batter d'occhio. “L'implementazione è stata semplice”, ha detto Spry, "Facile da capire, praticamente plug and play. Non c'è stato molto da imparare, soprattutto per chi era già abituato a usare soluzioni di desktop remoto".
I risultati
Con Splashtop, ClassX Radio ha subito beneficiato in due grandi modi.
Per prima cosa, la soluzione di accesso remoto di Splashtop Remote Access era affidabile. Il personale è stato in grado di accedere in remoto ai computer dei siti delle torri dai propri dispositivi mobili e di eseguire qualsiasi operazione con facilità.
In secondo luogo, il risparmio è stato notevole, il che è particolarmente importante per un'organizzazione non-profit. TeamViewer parte da 34,90 €/mese (418,80 €/anno) mentre Splashtop Remote Access parte da 5,50 €/mese (66 €/anno). Si tratta di un risparmio di quasi il 90% rispetto a TeamViewer.
(Guarda il nostro confronto Splashtop e TeamViewer)
Dopo essere passata da TeamViewer a Splashtop, Spry non potrebbe essere più felice: "Siamo sempre stati disposti a pagare per una soluzione remota. Abbiamo acquistato Remote Admin molto tempo fa, ma non offre un'app mobile. Le tariffe di TeamViewer sono estremamente alte, troppo alte perché questa no-profit possa pensare di pagarle. La nostra esperienza con Splashtop finora è confermata: è facile da usare e da imparare, proprio come TeamViewer o Remote Admin. Offre un'app mobile facile da usare e un prezzo annuale molto basso e vantaggioso. Ci ha convinto! Grazie Splashtop!"
Dettagli
Informazioni su ClassX Radio
ClassX Radio — WMWX — (proprietà di Spryex Communications, Inc.) è una stazione rock classica senza scopo di lucro con sede nella zona di Cincinnati, Ohio. ClassX Radio possiede tre stazioni radio e una rete che fornisce la programmazione ad altre stazioni radio.
Accesso remoto Splashtop
Per professionisti e team aziendali. Splashtop Remote Access è l'accesso remoto reso semplice. Remote sul tuo computer Windows o Mac da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Prestazioni elevate: Splashtop si avvale del nostro pluripremiato motore di accesso remoto, che offre connessioni veloci con qualità e audio HD.
Caratteristiche principali: Splashtop viene fornito con le principali funzionalità necessarie in uno strumento di accesso remoto, tra cui il trasferimento di file, la stampa remota, la riattivazione remota, la gestione degli utenti e una solida infrastruttura di sicurezza.
Prezzo basso: Splashtop non ti costerà un occhio della testa e non aumenterà i prezzi ogni anno come altri prodotti di accesso remoto. Splashtop parte da soli 5,50 €/mese.
Cosa dicono i clienti
Finora, in base alla nostra esperienza, Splashtop è facile da usare e da comprendere, proprio come TeamViewer o Remote Admin. Offre un'app mobile facile da usare e una tariffa annuale molto bassa e ragionevole. Ci ha convinto! Grazie, Splashtop!
Bill Spry