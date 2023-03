Gestione remota dei centri di formazione con Splashtop

Al pari di molte altre aziende, anche Bechtle IT System House Chemnitz ha subito le conseguenze del COVID19. Il problema è stato particolarmente grave per i centri di formazione aziendali chiusi a causa della pandemia. Johann Geßner, Service Desk Agent di Bechtle IT System House Chemnitz, ha spiegato come e perché la sua azienda ha utilizzato Splashtop Enterprise per i laboratori remoti con lo scopo di reinventare in modo rapido ed economico il modo in cui erogava la formazione informatica durante la pandemia.

La sfida: garantire continuità ai centri di formazione mantenendo un basso costo operativo

Bechtle IT System House Chemnitz è presente con centri di formazione a Chemnitz, Dresda e Cottbus. Ognuno di questi è dotato di aule informatiche e del relativo software di formazione. Nel periodo precedente al COVID, questo sistema funzionava benissimo e consentiva di offrire formazione a segretarie, assistenti e amministratori IT su cloud, server, reti e altri aspetti legati all'informatica.

Con il lockdown, i centri di formazione in loco non potevano più operare a causa del distanziamento sociale e di altre misure di sicurezza. "Per un centro di formazione che vorrebbe avere delle entrate, chiudere non era possibile", ha commentato Geßner. Inoltre, i centri di formazione avevano costi elevati perché dovevano investire in laboratori e data center.

Geßner era convinto che ci fosse un modo economico per gestire a distanza i centri di formazione durante la pandemia, così ha iniziato a cercare delle soluzioni. In un primo momento ha preso in considerazione i prodotti software per la gestione remota che conosceva già, ma tali prodotti si sono rivelati costosi e complicati. "Per far funzionare queste soluzioni, avremmo dovuto acquistare un hardware e un accesso a Internet molto costosi", spiega Geßner: "Stiamo parlando di un investimento di quasi 150.000 euro".

Geßner precisa inoltre che queste soluzioni erano anche molto complicate e non erano così facili da usare come sperava: "Richiedevano a ogni utente di scaricare un software complicato e di implementare alcuni certificati, operazione non praticabile in una situazione di lockdown".

Geßner si è quindi rivolto a VPN e RDP, testando circa nove soluzioni che non hanno funzionato. "Queste soluzioni erano parzialmente soddisfacenti", ha detto. "La sfida consisteva nel fatto che dovevamo fare attenzione perché, in base alle leggi sulla protezione dei dati, non ci è consentito trasmettere gli indirizzi dei nostri clienti da nessuna parte e non eravamo soddisfatti dei rischi di sicurezza derivanti dall'implementazione di una VPN."

È stato allora che Geßner ha scoperto Splashtop per i laboratori remoti.

La soluzione: Splashtop Enterprise per laboratori remoti, il software per l'accesso remoto conveniente, facile da usare e affidabile

Splashtop Enterprise per i laboratori remoti è un software per l'accesso remoto che consente agli utenti di accedere ai computer del laboratorio e di prenderne il controllo da qualsiasi altro dispositivo, compresi computer Windows o Mac, Chromebook, iPad, tablet Android e altri ancora.

Splashtop Enterprise offriva tutto ciò che Geßner stava cercando in termini di costi, gestibilità e gestione dei centri di formazione a distanza.

"Non mi va di cliccare all'impazzata nei vari portali", ha dichiarato Geßner. "Con Splashtop è tutto estremamente chiaro; posso completare ciò che devo fare in pochi minuti e i clienti dispongono dei loro accessi senza che io debba cercare in qualche sottomenu. Inoltre, ogni aspetto è chiaramente esposto su un unico livello. Posso implementare facilmente tutto ciò che devo preparare, come l'assegnazione di password e permessi".

Splashtop gli ha anche permesso di risolvere il problema della privacy, evitando di condividere gli indirizzi personali dei clienti. "Splashtop mi permette di creare account con i nostri indirizzi e-mail, di cambiare le password prima della sessione di formazione e di metterle a disposizione dei partecipanti quando necessario", ha spiegato Geßner. "Si tratta di una funzionalità che solo Splashtop offre, perché non potrei farlo con nessun altro prodotto!"

Inoltre, rispetto ad altri software per accesso remoto, Splashtop Enterprise disponeva di più funzionalità a meno della metà del prezzo. "Questo è ciò che ha convinto tutti", ha dichiarato Geßner.

In definitiva, con Splashtop Enterprise per i laboratori remoti, Geßner e il suo team sono riusciti a:

Consentire a studenti e insegnanti di accedere in remoto ai computer dei laboratori dei centri di formazione e utilizzare le applicazioni come se fossero fisicamente presenti.

Programmare le fasce orarie e impostare le autorizzazioni per garantire un'esperienza di accesso remoto senza problemi a studenti e insegnanti.

Offrire assistenza e gestire in remoto i computer dei laboratori e fornire un rapido supporto remoto on-demand a qualsiasi computer o dispositivo mobile, oltre ad assistere studenti e insegnanti a casa o nel campus.

I risultati: Splashtop salva l'anno e spalanca le porte alla formazione ibrida

Dopo aver testato più di 10 strumenti, Bechtle IT System House Chemnitz ha scelto Splashtop per i laboratori remoti al fine di offrire supporto ai propri centri di formazione a distanza. Splashtop si è distinto tra tutte le soluzioni per le sue funzionalità chiave, l'affidabilità e la convenienza in termini di prezzo.

Geßner ha dichiarato che, fondamentalmente, Splashtop ha aiutato il suo team a salvare la fine dell'anno.

Anche il processo di implementazione si è svolto senza problemi. Il team IT ha installato Splashtop su 67 client Windows, consentendo a 24 studenti di accedere da remoto ai PC dei centri di formazione per le loro sessioni di apprendimento. Dopo due soli corsi di formazione, Bechtle IT System House Chemnitz è riuscita a recuperare il capitale investito in Splashtop.

Bechtle IT System House Chemnitz ha ora partecipanti che possono seguire le sessioni di formazione da qualsiasi parte della Germania, non dovendo recarsi in nessuna delle sedi dell'azienda. "Rappresenta un risparmio sui tempi di viaggio, sui costi degli hotel e sulle nostre spese organizzative del dipartimento di formazione", ha dichiarato Geßner.

Grazie a questo successo, Geßner e il suo team hanno intenzione di continuare a usare Splashtop anche dopo la pandemia e di offrire potenzialmente una soluzione di formazione ibrida. "Ora presumo che continueremo a offrire la formazione online anche dopo la pandemia, semplicemente perché tutti noi abbiamo scoperto che è molto valida e affidabile grazie a Splashtop", ha dichiarato. Sottolinea inoltre che la formazione online è talvolta considerata di qualità superiore e più conveniente per i clienti, il che rappresenta un ulteriore vantaggio per chi sceglie Splashtop per lavorare a distanza.

Splashtop Enterprise per i laboratori remoti è la soluzione ideale per gli istituti scolastici e di formazione che cercano uno strumento di accesso remoto ad alte prestazioni, facile da gestire e sicuro, utilizzabile da studenti e insegnanti per accedere ai computer del campus. Contattaci per scoprire gratuitamente come funziona e per richiedere una demo.