BDP riesce a far lavorare da remoto tutti i dipendenti in 48 ore durante l'emergenza legata al COVID-19
In che modo BDP consente a 1.350 dipendenti di lavorare da remoto con Splashtop
Riepilogo
Alistair Kell, direttore e responsabile delle tecnologie e dei processi informatici di BDP, spiega come, durante l'emergenza dovuta al COVID-19, la sua azienda, uno studio internazionale e interdisciplinare di architetti, designer, ingegneri e urbanisti, abbia fatto in modo che tutti i dipendenti lavorassero da remoto nel giro di 48 ore grazie alle soluzioni per l'accesso remoto di Splashtop.
Quando è arrivato il COVID-19, BDP ha valutato diverse opzioni per consentire ai dipendenti di lavorare da casa. Il senso di urgenza, le dimensioni del team e il software di cui i dipendenti avevano bisogno per lavorare in modo efficiente hanno reso la sfida piuttosto ardua:
Esigenze hardware: i dipendenti avrebbero un computer personale da cui connettersi a casa o avrebbero solo un portatile BDP?
Mantenere stabile l'infrastruttura attuale: come poteva BDP mantenere tutto stabile e garantire che non ci fossero modifiche inutili all'infrastruttura di base dell'azienda?
Urgenza e costi: in che modo BDP poteva implementare rapidamente la soluzione senza incorrere in costi eccessivi?
A causa di tutte queste preoccupazioni, BDP riteneva che l'intero processo di passaggio alla modalità remota avrebbe richiesto almeno due o tre settimane di trambusto. Tuttavia, grazie al team IT di BDP e alle soluzioni di accesso remoto di Splashtop, non ci è voluto così tanto.
"A 48 ore dall'annuncio della possibilità per il personale di lavorare da casa, la procedura si è svolta nel modo più fluido e senza intoppi di quanto si potesse sperare." - Alistair Kell
Da BDP
Abbiamo preso in considerazione altri prodotti, ma Splashtop ha offerto una soluzione competitiva che permetteva la gestione a livello aziendale e l'autenticazione a più fattori. Splashtop ci ha permesso di sfruttare le potenti macchine già assemblate che avevamo a disposizione, con gli utenti che accedevano ai loro desktop abituali.
Alistair K., Principal and Head of Information Technology and Processes
La sfida: consentire il lavoro a distanza durante la chiusura degli studi a causa del COVID-19
Quando è comparso per la prima volta il COVID-19, BDP ha dovuto chiudere gli studi di Shanghai e Singapore per un certo periodo di tempo. Questo ha portato l'azienda a considerare diverse opzioni per l'accesso remoto e a prepararsi in anticipo prima che tutti gli uffici fossero costretti a chiudere.
"Da uno staff di circa 1.350 persone in 16 sedi in tutto il mondo, avevamo già 650 utenti di laptop che potevano connettersi alla rete BDP utilizzando Microsoft Direct Access, il che permetteva di lavorare ogni giorno da qualsiasi luogo", ha dichiarato Alistair Kell, Principal e Head of Information Technology and Processes di BDP.
Sebbene questo sistema funzionasse con successo per la maggior parte dei software utilizzati dai dipendenti BDP, non funzionava per Revit, un software che consente ad architetti e professionisti di lavorare insieme. Revit non funzionava bene con più utenti connessi: prestazioni ridotte, latenza elevata e lag nelle interazioni 3D.
Oltre a Revit, BDP aveva più di 400 software distinti che dovevano essere installati sul computer di ogni utente affinché questi li utilizzassero per lavorare in remoto. "Sarebbe stato un compito impossibile installare tutti questi software in modo nativo, poiché molti non funzionavano affatto quando non erano collegati alla rete LAN", ha dichiarato Kell.
La soluzione: grazie a Splashtop, BDP porta la sua azienda in remoto nel giro di 48 ore
Splashtop Remote Access ha permesso ai dipendenti di BDP di accedere da remoto ai loro computer di lavoro come se ci fossero seduti di fronte. Quindi non era più necessario installare in modo nativo alcun software sui laptop e il lavoro remoto poteva essere abilitato più velocemente.
BDP ha acquistato 100 licenze il giovedì sera e le ha utilizzate tutte per i test iniziali in tutte le sedi il lunedì successivo. In questo modo, l'azienda ha potuto mettere alla prova vari scenari, ottenere la giusta configurazione e comprendere meglio la console di gestione.
BDP ha quindi effettuato una distribuzione più ampia, aumentando le licenze a 600 unità. Il team IT interno ha distribuito il ricevitore Splashtop su tutti i computer, il personale di ogni sede ha abbinato i dipendenti agli ID dei computer e ha supportato la registrazione a Splashtop, mentre un gruppo centrale ha allineato gli utenti ai loro PC di lavoro.
Per snellire il processo, BDP ha preparato una semplice guida per tutto il personale, mentre l'help desk IT ha ricevuto un orientamento e una formazione più approfonditi. L'intero processo è durato una settimana e, una volta che BDP ha annunciato la necessità di passare completamente alla modalità remota, ci sono volute solo 48 ore per completare la transizione.
I risultati: permettere a 1.350 dipendenti di lavorare da casa
Alla fine, BDP ha trovato in Splashtop la soluzione di cui aveva bisogno per consentire a 1.350 dipendenti di lavorare da casa.
L'azienda aveva preso in considerazione altri prodotti, ma Splashtop offriva una soluzione competitiva che consentiva una gestione di livello aziendale e l'autenticazione a più fattori.
BDP utilizza ora Splashtop Remote Access in tutte le sedi, da Toronto al Regno Unito, EMEA, India e Cina.
Dettagli
Informazioni su BDP
Fondata nel 1961, BDP è il secondo studio di architettura più grande del Regno Unito, con oltre 16 sedi in tutto il mondo e 1.350 dipendenti. BDP vanta un'esperienza di primo piano in tutti i principali settori, tra cui sanità, istruzione, luoghi di lavoro, vendita al dettaglio, urbanistica, patrimonio, edilizia, trasporti, tempo libero, sicurezza pubblica e servizi energetici. Questo include il restauro delle Camere del Parlamento del Regno Unito.