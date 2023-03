BDP riesce a far lavorare da remoto tutti i dipendenti in 48 ore durante l'emergenza legata al COVID-19

Quando è comparso per la prima volta il COVID-19, BDP ha dovuto chiudere gli studi di Shanghai e Singapore per un certo periodo di tempo. Questo ha portato l'azienda a considerare diverse opzioni per l'accesso remoto e a prepararsi in anticipo prima che tutti gli uffici fossero costretti a chiudere.

"Da uno staff di circa 1.350 persone in 16 sedi in tutto il mondo, avevamo già 650 utenti di laptop che potevano connettersi alla rete BDP utilizzando Microsoft Direct Access, il che permetteva di lavorare ogni giorno da qualsiasi luogo", ha dichiarato Alistair Kell, Principal e Head of Information Technology and Processes di BDP.

Sebbene questo sistema funzionasse con successo per la maggior parte dei software utilizzati dai dipendenti BDP, non funzionava per Revit, un software che consente ad architetti e professionisti di lavorare insieme. Revit non funzionava bene con più utenti connessi: prestazioni ridotte, latenza elevata e lag nelle interazioni 3D.

Oltre a Revit, BDP aveva più di 400 software distinti che dovevano essere installati sul computer di ogni utente affinché questi li utilizzassero per lavorare in remoto. "Sarebbe stato un compito impossibile installare tutti questi software in modo nativo, poiché molti non funzionavano affatto quando non erano collegati alla rete LAN", ha dichiarato Kell.