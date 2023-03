ABCis sceglie Splashtop SOS per fornire supporto supervisionato e non supervisionato ai clienti retail

Il team IT di ABCis supporta circa 1.500 clienti che utilizzano prodotti e servizi ABCIS. Il team richiede una soluzione di accesso remoto per installare e supportare in modo efficiente il software che viene eseguito sui computer dei clienti.

Prima di scegliere Splashtop, il team IT ha provato altre soluzioni di accesso remoto che non soddisfacevano le loro esigenze. Abbiamo parlato con Braeden Saxon, Integrated Systems Manager di ABCis, per conoscere l'intera storia.

La sfida: individuare una soluzione di accesso remoto sicura con supporto per più utenti

Il team IT di ABCis utilizzava AnyDesk per accedere in remoto ai computer dei propri clienti. Tuttavia, AnyDesk mancava di misure di sicurezza sufficienti, soprattutto quando si trattava di un ambiente multiutente. Saxon ha detto, "AnyDesk non fornisce la possibilità di gestire gli utenti, che è una preoccupazione per noi in quanto dobbiamo avere password condivise per l'accesso non supervisionato. Non è affatto l'ideale. Non abbiamo modo di bloccare l'accesso se uno dei membri del nostro team lascia l'azienda. Abbiamo iniziato a cercare una soluzione alternativa che disponesse di supporto multiutente e fornisse una sicurezza nettamente migliore".

Durante la ricerca di una soluzione per sostituire AnyDesk, il team IT ha provato LogMeIn, TeamViewer e altre soluzioni di accesso remoto, ma non ha trovato quello che cercava: una soluzione conveniente che permettesse al team di supportare i clienti in modo sicuro ed efficace.

A quel punto, Saxon ha visto che un altro fornitore di software australiano, Independent Solutions, era passato di recente da LogMeIn Rescue a Splashtop.

ABCis trova Splashtop: soluzione di supporto remoto con robuste funzionalità di sicurezza e gestione degli utenti

Saxon ha contattato l'ufficio di supporto di Independent Solutions per chiedere informazioni su Splashtop e chiedere qualche opinione. L'azienda ha espresso solo commenti positivi su Splashtop e ha dichiarato di essere contenta di aver cambiato fornitore.

In seguito, quando il team IT di ABCis ha provato Splashtop, è stato felice di constatare che la soluzione fosse in grado di soddisfare tutte le esigenze di accesso remoto. Saxon ha dichiarato: "Abbiamo dato un'occhiata all'accesso non supervisionato e all'accesso unico on-demand di Splashtop e siamo rimasti molto colpiti. Provengo da un'esperienza di assistenza IT e ho utilizzato LogMeIn Central, LogMeIn Rescue e TeamViewer. Quindi, conosco bene le caratteristiche che ogni piattaforma offre. Sono felice di poter dire che Splashtop soddisfa tutte le mie esigenze".

Il team IT utilizza Splashtop SOS Unlimited per fornire assistenza ai PC Windows dei clienti. Utilizza l'accesso remoto on-demand per installare e supportare il proprio software. Per i clienti che acconsentono all'accesso non supervisionato, viene distribuito lo Splashtop Streamer, che permette di accedere senza dover contattare il cliente al fine di ottenere l'accesso.

Saxon e i suoi colleghi hanno trovato le funzionalità di Splashtop molto adatte alle loro esigenze:

Accesso supervisionato su richiesta e accesso non supervisionato

Con Splashtop SOS Unlimited, i tecnici possono accedere a un numero illimitato di computer e dispositivi mobili supervisionati e a un numero illimitato di computer non supervisionati.

Supporto multiutente e funzioni di sicurezza

I tecnici dispongono di account individuali per l'utilizzo supervisionato e non supervisionato. Gli amministratori di account Splashtop possono gestire le autorizzazioni e i privilegi di accesso dei membri del team a livello granulare. La registrazione completa dell'attività della sessione remota e altre robuste funzioni di sicurezza consentono agli utenti di assistere i propri clienti in modo sicuro.

Funzione di chat integrata

I tecnici possono chattare con l'utente finale durante una sessione remota.

Trasferimento file

I tecnici possono trascinare i file tra i dispositivi in modo semplice e sicuro.

Distribuzione remota facile e automatizzata

Saxon ha dichiarato: "Il processo di implementazione e configurazione è stato facile e intuitivo. Avevamo molti accessi non supervisionati configurati con AnyDesk e ognuno di questi veniva impostato manualmente. Abbiamo potuto sfruttare la distribuzione remota di Splashtop per migrare in modo rapido e semplice le nostre connessioni da AnyDesk a Splashtop". Ha poi aggiunto: "Abbiamo un server di comando che utilizziamo per distribuire in remoto lo Splashtop Streamer. La possibilità di implementazione a distanza è stata per noi una vera salvezza".