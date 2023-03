Splashtop per dimostrare la nuova integrazione dell'accesso remoto con Freshworks Freshservice al Refresh 19

Las Vegas, NV. - 4 settembre 2019 - Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e assistenza remota, presenterà le sue ultime offerte di software di assistenza remota per help desk, IT, team di assistenza e fornitori di servizi gestiti, compresa l'imminente integrazione con Freshservice al Freshworks' Refresh 19.

Refresh 19 è la conferenza globale di Freshworks dedicata ai partner, ai leader del settore e ai clienti che si riuniscono per saperne di più sul settore della CX. Si terrà il 4-5 settembre a Las Vegas, NV. Splashtop sarà uno sponsor d'argento dell'evento e si troverà allo stand #S1 nella sala espositiva.

Nuova integrazione del supporto on demand con Freshservice

Splashtop dimostrerà la sua nuova integrazione Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) con Freshservice presso lo stand Splashtop. Grazie a questa integrazione, gli utenti di Freshservice possono avviare sessioni di accesso remoto dal ticket di Freshservice. I tecnici potranno vedere e controllare da remoto i computer dei loro clienti in tempo reale. Le caratteristiche includono:

Clicca per avviare una rapida sessione di assistenza remota da un ticket Freshservice.

Accedi e controlla da remoto i computer Windows e Mac

Registra automaticamente i dettagli della sessione di accesso remoto nel ticket di Freshservice per supportare i requisiti di audit.

"Siamo entusiasti di sponsorizzare Refresh 19", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Abbiamo sentito quanto sia importante per i clienti di Freshservice avere la giusta soluzione di accesso remoto/assistenza a distanza integrata con il loro sistema di gestione dei servizi. La nostra integrazione con Splashtop SOS offre loro la soluzione più vantaggiosa".

Disponibilità

L'integrazione di Splashtop con Freshservice dovrebbe essere disponibile a breve tramite il Freshworks Marketplace. L'applicazione di integrazione funziona con Splashtop SOS Unlimited, che può essere acquistato o provato gratuitamente sul sito web di Splashtop. Chiunque si fermi allo stand Splashtop per far scansionare il proprio badge verrà avvisato non appena sarà disponibile. Chi non partecipa all'evento può inviare un'e-mail a sales@splashtop.com per essere avvisato quando l'app di integrazione sarà disponibile per il download. Al momento del rilascio, sarà disponibile un link anche su https://www.splashtop.com/integrations/freshservice

Informazioni su Splashtop SOS

Splashtop SOS semplifica la fornitura di assistenza remota. Collegati ai dispositivi Windows, Mac, iOS e Android degli utenti con un semplice codice di sessione. Non c'è bisogno di sprecare tempo o denaro per recarsi presso la sede fisica dell'utente, basta collegarsi in remoto e prendere il controllo nel momento in cui c'è bisogno di te. Diagnostica e risolvi il problema velocemente e lascia i tuoi clienti soddisfatti. Una prova gratuita è disponibile all'indirizzo: https://www.splashtop.com/sos

Informazioni su Refresh 19

Refresh è la conferenza globale degli utenti di Freshworks. Refresh 19 prevede due giorni ricchi di sessioni stimolanti, workshop tecnici pratici, networking e tanto divertimento! Partecipa alle sessioni sulle ultime tendenze e sulle migliori pratiche in materia di helpdesk/assistenza clienti, gestione della CX, gestione del service desk IT e altro ancora. Per saperne di più: https://refresh.freshworks.com/las-vegas/

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di fornire assistenza a computer, apparecchiature mobili e industriali e all'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di assistenza on-demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più: https://www.splashtop.com