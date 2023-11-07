Splashtop trionfa ancora, aggiudicandosi il premio Best Of 2023 di TrustRadius
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.
CUPERTINO, California, 8 novembre 2023 - Splashtop, azienda leader e pluripremiata nel settore dell'accesso remoto e della tecnologia di supporto, è orgogliosa di annunciare di aver ottenuto il premio Best Of 2023 da TrustRadius, riaffermando la sua posizione di leader del settore. Splashtop ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento per il terzo anno consecutivo, sottolineando il suo costante impegno nel fornire prodotti di alto livello e un'eccellente assistenza ai clienti.
Megan Headley, Vicepresidente della Ricerca di TrustRadius, ha sottolineato l'importanza del feedback dei clienti nell'ambito dei premi Best Of di TrustRadius, affermando: " Gli autori delle recensioni hanno espresso ancora una volta i loro apprezzamenti in merito all'eccellenza, scegliendo Splashtop per il miglior set di funzioni, il miglior rapporto qualità-prezzo e la migliore relazione all'interno della categoria Desktop Remoto".
Con la sua gamma di soluzioni sicure per l'accesso remoto ad alte prestazioni e di soluzioni di assistenza remota, Splashtop semplifica le operazioni e ottimizza i flussi di lavoro IT, aiutando gli utenti a massimizzare efficienza e produttività da qualsiasi luogo e dispositivo. L'interfaccia intuitiva consente connessioni rapide e affidabili su tutte le piattaforme e i sistemi operativi, per il lavoro da remoto, il supporto IT e la gestione degli endpoint; il tutto protetto da una solida architettura di sicurezza che ha recentemente fatto ottenere all'azienda la prestigiosa certificazione ISO 27001.
Mark Lee, Chief Executive Officer di Splashtop, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nel fornire funzionalità di alto livello a un prezzo accessibile, con una sicurezza di livello enterprise e un'assistenza clienti in tempo reale.
"Siamo immensamente orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento da TrustRadius per il terzo anno consecutivo e non potremmo essere più felici che i nostri clienti apprezzino il valore che offriamo", ha dichiarato Mark Lee. "Crediamo che l'accesso a potenti soluzioni remote debba consentire alle persone di sbloccare nuove possibilità di efficienza e produttività da qualsiasi luogo. Per noi di Splashtop non si tratta solo di fornire una tecnologia all'avanguardia, ma anche di offrire ai nostri utenti un'esperienza senza interruzioni e sicura dal punto di vista informatico, a un prezzo equo." Lee ha continuato: "Altrettanto fondamentale è la nostra incrollabile dedizione al supporto clienti, con team internazionali che offrono assistenza dal vivo cinque giorni alla settimana, senza costi aggiuntivi. Questo tocco umano garantisce che i nostri utenti ricevano un'assistenza tempestiva e personalizzata, favorendo un senso di fiducia e affidabilità nei nostri servizi".
Recensioni dalla comunità di utenti di Splashtop:
"Ho la possibilità di accedere facilmente a tutti i sistemi dell'azienda sulla rete locale o esterna, da qualsiasi luogo, in modo semplice e veloce. Questo mi permette di eseguire interventi di manutenzione e upgrade, nonché di individuare e correggere eventuali problemi degli utenti." - Amministratore IT, azienda retail.
"È stato facilissimo da configurare e utilizzare e anche l'esperienza di acquisto è stata ottima. Non ricordo alcun problema nel farlo funzionare e la gestione successiva è stata molto semplice. È semplice, veloce e affidabile." - Responsabile IT di un'azienda sanitaria.
"Ottimo prodotto per i dipartimenti IT che necessitano di un accesso remoto alle macchine ovunque si trovino, con grande affidabilità e funzionalità, prezzi equi e coerenti." - Responsabile IT, società di gestione dell'istruzione.
I Winter Best Of Awards di TrustRadius si basano interamente sul feedback dei clienti. Per saperne di più sulle pluripremiate soluzioni di accesso remoto e supporto di Splashtop, visita Splashtop.com o leggi le recensioni su TrustRadius.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni IT sicure che semplificano e ottimizzano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro, l'apprendimento e il supporto IT, sia in remoto che in sede, offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura come quella di trovarsi davanti a un computer in sede. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di raggiungere la qualità 4K HD, il supporto multi-monitor e i 60fps con una latenza bassissima. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza avanzate, di un ampio supporto per i dispositivi e di un servizio di assistenza clienti molto attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Visita www.Splashtop.com.
Informazioni su TrustRadius
TrustRadius è la piattaforma di ricerca e revisione più affidabile che consente ai leader aziendali di trovare e selezionare il software giusto per le loro esigenze. I decision maker di ogni settore si affidano alla guida e alla ricerca verificata e peer-based di TrustRadius. I venditori coinvolgono e convertono gli acquirenti ad alto potenziale raccontando le loro storie uniche attraverso preziose recensioni. Oltre 12 milioni di visitatori all'anno creano e coinvolgono l'utenza con contenuti e dati di alta qualità su Trustradius.com. TrustRadius, con sede ad Austin, in Texas, è stata fondata da imprenditori di successo ed è finanziata da Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners e Next Coast Ventures.