Splashtop trionfa ancora, aggiudicandosi il premio Best Of 2023 di TrustRadius

CUPERTINO, California, 8 novembre 2023 -Splashtop, azienda leader e pluripremiata nel settore dell'accesso remoto e della tecnologia di supporto, è orgogliosa di annunciare di aver ottenuto il premio Best Of 2023 da TrustRadius, riaffermando la sua posizione di leader del settore. È il terzo anno consecutivo che Splashtop ottiene questo prestigioso riconoscimento, sottolineando il suo costante impegno nel fornire prodotti di alto livello e un'eccellente assistenza ai clienti.

Megan Headley, Vicepresidente della Ricerca di TrustRadius, ha sottolineato l'importanza del feedback dei clienti nei premi Best Of di TrustRadius, affermando: "I recensori hanno ancora una volta espresso i loro sentimenti di eccellenza, scegliendo Splashtop per il miglior set di funzioni, il miglior rapporto qualità-prezzo e la migliore relazione all'interno della categoria desktop remoto".

Con la sua gamma di soluzioni di accesso remoto e di supporto sicure e ad alte prestazioni, Splashtop facilita le operazioni e i flussi di lavoro IT, consentendo agli utenti di massimizzare l'efficienza e la produttività da qualsiasi luogo e dispositivo. L'interfaccia di facile utilizzo consente connessioni veloci e affidabili su tutte le piattaforme e i sistemi operativi, per il lavoro da remoto, il supporto IT e la gestione degli endpoint; il tutto rafforzato da una solida architettura di sicurezza che ha recentemente fatto guadagnare all'azienda la prestigiosa certificazione ISO 27001.

Mark Lee, Chief Executive Officer di Splashtop, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nel fornire funzionalità di alto livello a un prezzo accessibile, con una sicurezza di livello enterprise e un'assistenza clienti in tempo reale.

"Siamo immensamente orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento da TrustRadius per il terzo anno consecutivo e non potremmo essere più felici del fatto che i nostri clienti apprezzino il valore che forniamo." ha dichiarato Mark Lee. "Crediamo che l'accesso a potenti soluzioni remote debba consentire alle persone di sbloccare nuove possibilità di efficienza e produttività da qualsiasi luogo. Per Splashtop non si tratta solo di fornire una tecnologia all'avanguardia, ma anche di offrire ai nostri utenti un'esperienza di sicurezza informatica senza soluzione di continuità e a un prezzo equo." Lee ha continuato: "Altrettanto fondamentale è la nostra incrollabile dedizione all'assistenza clienti, con team internazionali che offrono assistenza dal vivo cinque giorni alla settimana, senza costi aggiuntivi". Questo tocco umano garantisce che i nostri utenti ricevano un'assistenza tempestiva e personalizzata, favorendo un senso di fiducia e affidabilità nei nostri servizi."

Recensioni dalla comunità di utenti di Splashtop:

"Posso accedere facilmente a qualsiasi sistema aziendale sulla rete locale o esterna da qualsiasi luogo, in modo semplice e veloce. In questo modo è possibile eseguire la manutenzione e gli aggiornamenti, nonché individuare e correggere i problemi degli utenti". - IT Admin, Retail Azienda.

"È stato facilissimo da configurare e utilizzare, e anche l'esperienza di acquisto è stata ottima. Non ricordo alcun problema nel farlo funzionare e gestirlo in seguito è stato semplicissimo. È semplice, veloce e affidabile". - IT Manager, Sanità Azienda.

"Ottimo prodotto per i dipartimenti IT che necessitano di un accesso remoto alle macchine ovunque si trovino, con grande affidabilità e funzionalità, prezzi equi e coerenti." - Responsabile IT, società di gestione dell'istruzione.

I Winter Best Of Awards di TrustRadius si basano interamente sul feedback dei clienti. Per saperne di più sulle pluripremiate soluzioni di accesso remoto e supporto di Splashtop, visita Splashtop.com o leggi le recensioni su TrustRadius.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nelle soluzioni IT sicure che semplificano e ottimizzano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni remote e on-premise per il lavoro, l'apprendimento e il supporto IT offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura come quella di trovarsi di fronte a una macchina in sede. La tecnologia brevettata e ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di raggiungere la qualità 4K HD, il supporto multi-monitor e i 60fps con una latenza bassissima. Splashtop offre funzioni di sicurezza avanzate, un ampio supporto per i dispositivi e un servizio clienti attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Visita www.Splashtop.com.

Informazioni su TrustRadius

TrustRadius è la piattaforma di ricerca e revisione più affidabile che consente ai leader aziendali di trovare e selezionare il software giusto per le loro esigenze. I decision maker di ogni settore si affidano alla guida e alla ricerca verificata e peer-based di TrustRadius. I venditori coinvolgono e convertono gli acquirenti ad alto potenziale raccontando le loro storie uniche attraverso preziose recensioni. Oltre 12 milioni di visitatori all'anno creano e coinvolgono l'utenza con contenuti e dati di alta qualità su Trustradius.com. TrustRadius, con sede ad Austin, in Texas, è stata fondata da imprenditori di successo ed è finanziata da Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners e Next Coast Ventures.