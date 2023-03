Splashtop rilascia la nuova integrazione del supporto remoto con Zendesk

Gli utenti di Zendesk Support possono ora accedere da remoto ai computer dei loro clienti dall'interno di un ticket, utilizzando il servizio Splashtop SOS.

San Jose, California, 23 ottobre 2019 - Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e assistenza remota, ha stretto una partnership con Zendesk, Inc. per portare la tecnologia di assistenza remota di Splashtop sulla piattaforma Zendesk Support.

L'integrazione consentirà agli utenti di Zendesk Support di avviare sessioni remote sui computer dei clienti all'interno di un ticket utilizzando il servizio Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS). Una volta connessi, potranno vedere e controllare i computer dei loro clienti in tempo reale, consentendo loro di risolvere rapidamente i problemi. Una volta terminata la connessione remota, le informazioni sulla sessione vengono automaticamente registrate nel ticket di Zendesk Support.

Splashtop SOS è una soluzione di assistenza remota progettata per i professionisti del service desk/help desk che hanno bisogno di un modo veloce, affidabile e sicuro per assistere i propri clienti. Con SOS, gli utenti possono accedere da remoto a qualsiasi dispositivo nel momento in cui è necessario un aiuto, senza bisogno di alcuna installazione preliminare.

Caratteristiche principali di Splashtop SOS per Zendesk

Avvia facilmente sessioni di accesso remoto ai computer Windows e Mac dei tuoi clienti dall'interno di un ticket di assistenza Zendesk; non è necessaria l'installazione di alcun software sui computer dei clienti.

Sfrutta le utili funzioni di supporto di Splashtop SOS, come il trasferimento di file, il riavvio da remoto, la condivisione del desktop tecnico e altro ancora

Registra automaticamente le informazioni sulla sessione nel ticket una volta terminata la connessione remota

Garantire la conformità con le caratteristiche di sicurezza, tra cui TLS e crittografia a 256 bit per tutte le sessioni di assistenza remota.

«Siamo orgogliosi di portare a Zendesk la nostra migliore soluzione di supporto remoto», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Zendesk Support aiuta le organizzazioni a creare migliori relazioni con i clienti. Dopo aver portato Splashtop SOS sulla piattaforma Zendesk, stiamo portando avanti questa missione collegando gli utenti Zendesk ai dispositivi dei loro clienti. Questo li aiuterà a migliorare la soddisfazione dei clienti fornendo un servizio più rapido e più affidabile.»

Disponibilità

L'app di integrazione di Splashtop SOS è disponibile gratuitamente su Zendesk Marketplace. L'app di integrazione funziona con Splashtop SOS Unlimited, che può essere acquistato o provato gratuitamente dal sito web di Splashtop. Ulteriori informazioni, comprese le istruzioni per la configurazione, sono disponibili all'indirizzo: https://www.splashtop.com/integrations/zendesk

Regalo di licenze SOS ai clienti Zendesk

Per celebrare la nuova integrazione, Splashtop mette in palio licenze gratuite di SOS Unlimited per i primi 20 clienti qualificati di Zendesk Support che scaricheranno l'app gratuita di integrazione Splashtop SOS dallo Zendesk Marketplace, avvieranno una prova gratuita di SOS Unlimited e completeranno il modulo di iscrizione.

Informazioni su Splashtop SOS

Splashtop SOS semplifica la fornitura di assistenza remota. Collegati ai dispositivi Windows, Mac, iOS e Android degli utenti con un semplice codice di sessione. Non c'è bisogno di sprecare tempo o denaro per recarsi presso la sede fisica dell'utente; basta collegarsi in remoto e prendere il controllo nel momento in cui c'è bisogno di te. Diagnostica e risolvi il problema velocemente e lascia i tuoi clienti soddisfatti. Una prova gratuita è disponibile all'indirizzo: https://www.splashtop.com/sos

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di fornire assistenza a computer, apparecchiature mobili e industriali e all'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di assistenza on-demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più: https://www.splashtop.com