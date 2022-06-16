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Splashtop rilascia la nuova integrazione del supporto remoto con Jira

Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.

I tecnici Jira possono ora accedere/supportare/controllare in remoto i computer dell'utente finale utilizzando il servizio SOS (Splashtop On-Demand Support).

San Jose, California, 26 giugno 2020 — Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e supporto remoto, ha collaborato con Atlassian per portare la tecnologia On-Demand Support di Splashtop nella piattaforma Jira.

Splashtop On-Demand Support è una soluzione ottimizzata per il supporto IT e gli helpdesk alla ricerca di una soluzione di supporto remoto rapida e intuitiva, con prestazioni elevate e sicurezza robusta. Con SOS, qualsiasi utente può accedere in remoto a qualsiasi dispositivo nel momento in cui è necessaria l'assistenza, senza alcuna installazione preventiva.

L'integrazione consentirà ai tecnici di Jira Cloud di avviare una connessione desktop remota ai computer dei loro utenti e di fornire assistenza ai loro utenti direttamente da Jira Issues utilizzando il servizio Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS). Una volta collegati, i tecnici saranno in grado di vedere e controllare i computer degli utenti in tempo reale, senza che questi debbano avere alcun software preinstallato.

Caratteristiche principali di Splashtop SOS per Jira

  • Avviare rapidamente una sessione remota sul computer dell'utente con un problema.

  • Le funzionalità Splashtop complete sono supportate in una sessione remota, ad esempio trasferimento di file, riavvio remoto, chat, multi-monitor, copia e incolla, condivisione di tecnici desktop, ecc.

  • Inserisci automaticamente i registri della sessione nel problema dopo aver chiuso la sessione di supporto.

  • Le sessioni remote sono completamente crittografate.

«Siamo orgogliosi di portare Splashtop On-Demand Support a Jira», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Portando SOS sulla piattaforma Jira, stiamo collegando gli utenti Jira ai dispositivi dei loro clienti e così facendo, contribuiamo a migliorare la soddisfazione dei clienti fornendo un servizio di supporto remoto più rapido e affidabile.»

Disponibilità
L'app di integrazione SOS Splashtop è disponibile nell'Atlassian Marketplace e funziona con Splashtop SOS Unlimited, che è disponibile per l'acquisto o la prova gratuita dal sito Splashtop. Ulteriori informazioni, incluse le istruzioni di configurazione, sono disponibili su Splashtop.com/partners/integrations/Jira

Informazioni su Splashtop
Splashtop offre le migliori soluzioni di accesso remoto e assistenza remota della categoria a professionisti, MSP, dipartimenti IT e Helpdesk. Le soluzioni di accesso remoto di Splashtop, economiche e facili da usare, basate su cloud e on-premises, sono caratterizzate da sicurezza e affidabilità di livello aziendale. Splashtop è una popolare alternativa a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e altri software di accesso remoto. Oltre 30 milioni di utenti, 200.000 aziende e agenzie governative utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.