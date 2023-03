Splashtop rilascia la nuova integrazione del supporto remoto con Jira

I tecnici Jira possono ora accedere/supportare/controllare in remoto i computer dell'utente finale utilizzando il servizio SOS (Splashtop On-Demand Support).

San Jose, California, 26 giugno 2020 — Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e supporto remoto, ha collaborato con Atlassian per portare la tecnologia On-Demand Support di Splashtop nella piattaforma Jira.

Splashtop On-Demand Support è una soluzione ottimizzata per il supporto IT e gli helpdesk alla ricerca di una soluzione di supporto remoto rapida e intuitiva, con prestazioni elevate e sicurezza robusta. Con SOS, qualsiasi utente può accedere in remoto a qualsiasi dispositivo nel momento in cui è necessaria l'assistenza, senza alcuna installazione preventiva.

L'integrazione consentirà ai tecnici di Jira Cloud di avviare una connessione desktop remota ai computer dei loro utenti e di fornire assistenza ai loro utenti direttamente da Jira Issues utilizzando il servizio Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS). Una volta collegati, i tecnici saranno in grado di vedere e controllare i computer degli utenti in tempo reale, senza che questi debbano avere alcun software preinstallato.

Caratteristiche principali di Splashtop SOS per Jira

Avviare rapidamente una sessione remota sul computer dell'utente con un problema.

Le funzionalità Splashtop complete sono supportate in una sessione remota, ad esempio trasferimento di file, riavvio remoto, chat, multi-monitor, copia e incolla, condivisione di tecnici desktop, ecc.

Inserisci automaticamente i registri della sessione nel problema dopo aver chiuso la sessione di supporto.

Le sessioni remote sono completamente crittografate.

«Siamo orgogliosi di portare Splashtop On-Demand Support a Jira», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Portando SOS sulla piattaforma Jira, stiamo collegando gli utenti Jira ai dispositivi dei loro clienti e così facendo, contribuiamo a migliorare la soddisfazione dei clienti fornendo un servizio di supporto remoto più rapido e affidabile.»

Disponibilità

L'app di integrazione di Splashtop SOS è disponibile nell'Atlassian Marketplace. L'app di integrazione funziona con Splashtop SOS Unlimited, che può essere acquistato o provato gratuitamente sul sito web di Splashtop. Ulteriori informazioni, comprese le istruzioni per la configurazione, sono disponibili all'indirizzo Splashtop/integrations/Jira.

Informazioni su Splashtop

Splashtop offre le migliori soluzioni di accesso remoto e assistenza remota della categoria a professionisti, MSP, dipartimenti IT e Helpdesk. Le soluzioni di accesso remoto di Splashtop, economiche e facili da usare, basate su cloud e on-premises, sono caratterizzate da sicurezza e affidabilità di livello aziendale. Splashtop è una popolare alternativa a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e altri software di accesso remoto. Oltre 30 milioni di utenti, 200.000 aziende e agenzie governative utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.