Splashtop introduce dei miglioramenti alla sua soluzione completa per accesso e supporto remoto sicuri

Splashtop Enterprise consente ora agli utenti finali di richiedere assistenza direttamente da un'icona del desktop per poter parlare personalmente con i tecnici nel corso di una sessione finalizzata alla risoluzione dei problemi. Inoltre, presenti altre funzionalità, come la connettività RDP e la condivisione di video da cellulare potenziata con l'AR.

CUPERTINO, Calif., 19 maggio 2022 - Splashtop ha annunciato oggi la disponibilità di una nuova serie di funzionalità per Splashtop Enterprise, una soluzione di accesso e assistenza remota all-in-one che consente ai dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo e ai team IT e di help desk di accedere da remoto, fornire assistenza e gestire qualsiasi dispositivo con supporto non presidiato e presenziato. Le nuove funzionalità offrono maggiori possibilità di lavoro remoto sicuro, semplificano i flussi di lavoro di connessione e aumentano l'efficienza dei tecnici dell'help desk e degli utenti finali.

"Sappiamo che le esigenze dei nostri clienti sono in continua evoluzione e che il loro feedback influisce notevolmente sulla nostra pianificazione dei prodotti. Per offrire una migliore esperienza agli utenti finali e ai tecnici, abbiamo apportato significativi miglioramenti al prodotto. Con questa versione ci siamo concentrati sulla semplificazione delle richieste di aiuto da parte degli utenti finali, sul miglioramento della comunicazione tra tecnici e utenti finali, su una collaborazione più fluida tra i tecnici e su controlli più robusti per la sicurezza e la conformità", ha dichiarato Annie Chen, VP Product di Splashtop.

I nuovi miglioramenti di Splashtop Enterprise includono:

Chiamata SOS

Gli utenti finali hanno ora a disposizione un "pulsante facile" per il supporto remoto. Per richiedere una sessione di assistenza, è sufficiente fare doppio clic sull'applicazione SOS Call presente sul proprio desktop, il che rende la richiesta di assistenza rapida e pratica. La sessione verrà indirizzata alla coda di supporto del tecnico appropriato.

Chiamata vocale

Il tecnico può effettuare una chiamata vocale in qualsiasi momento e parlare in diretta con l'utente finale durante una sessione di assistenza remota. Questa possibilità può velocizzare il processo di risoluzione dei problemi e migliorare l'esperienza del cliente.

Collaborazione con i tecnici efficiente

Con la nuova funzione di collaborazione tra tecnici, è possibile invitare fino a due tecnici supplementari alla sessione, favorendo così la massima efficienza del team e incrementando di conseguenza la risoluzione delle problematiche alla prima chiamata.

Assistenza virtuale sul campo con la realtà aumentata

Splashtop AR è una nuova funzionalità che consente ai tecnici remoti di visualizzare luoghi fisici grazie alla condivisione di una fotocamera mobile. Un tecnico può utilizzare le funzionalità di annotazione AR bidirezionali e la voce per guidare, formare, risolvere i problemi tecnologici in loco. Altre funzionalità includono il congelamento dell'inquadratura per la messa a fuoco, la registrazione della sessione e la possibilità di accendere la torcia del dispositivo mobile.

Connettività a Windows sicura senza VPN o agenti per l'accesso remoto

La funzione Splashtop Connector consente agli amministratori IT di accedere da remoto ai computer delle reti interne che potrebbero non avere accesso a Internet o non consentire l'installazione di applicazioni di terze parti. L'IT può collegare in modo sicuro le connessioni Remote Desktop Protocol (RDP) ai computer e ai server Windows attraverso Splashtop, senza installare software aggiuntivo sugli endpoint e senza bisogno di una VPN. Gli utenti possono anche sfruttare i Remote Desktop Services (RDS) esistenti per usufruire di sessioni desktop individuali sullo stesso computer o per eseguire in remoto un'applicazione specifica senza collegarsi a un desktop remoto completo.

Un maggiore controllo con le liste bianche IP

Splashtop Enterprise offre adesso la possibilità di inserire gli IP in una lista bianca, in modo che le aziende possano impedire l'accesso a indirizzi IP specifici e ridurre ulteriormente il rischio di accessi non autorizzati.

Ampliamento dell'auditing e del logging

Per le aziende con processi di auditing e disaster recovery rigorosi, Splashtop può ora integrarsi con le soluzioni SIEM (Security Information and Events Management) come Splunk o SumoLogic per registrare automaticamente gli eventi e i dettagli delle sessioni, sollevando gli amministratori IT dall'onere.

Splashtop Enterprise è stata premiata con il 2022 Top Product Award di TrustRadius, un premio basato interamente sul feedback dei clienti. Gli utenti finali possono usufruire di funzioni ad alte prestazioni, tra cui la qualità 4k HD, la velocità di trasmissione fino a 60 fotogrammi al secondo (FPS), il reindirizzamento dei dispositivi e il passaggio del microfono per la produttività. L'insieme di queste caratteristiche crea un'esperienza così veloce e semplice che gli utenti si sentono come se stessero lavorando in loco, indipendentemente dalla loro posizione.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nel settore dell'accesso remoto sicuro e del supporto. Le sue soluzioni per il lavoro flessibile, l'apprendimento e il supporto IT offrono una "esperienza di persona" che è veloce, semplice e sicura come quella di trovarsi davanti a una macchina in sede. Splashtop offre prestazioni elevate con qualità 4k a 60fps, funzioni di sicurezza e conformità avanzate, un'unica applicazione per l'accesso e il supporto a tutti i dispositivi e sistemi operativi e un supporto globale immediato con accesso diretto a un esperto. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.