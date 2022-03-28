Splashtop mette a disposizione di SuperOps.ai accesso e controllo remoto sicuri per i provider di servizi gestiti
I provider di servizi gestiti (MSP) che utilizzano SuperOps.ai per la gestione degli endpoint possono ora accedere e controllare i dispositivi in modo sicuro da qualsiasi luogo con Splashtop.
CLAYMONT, Del. e CUPERTINO, Calif., 3 marzo 2022
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Splashtop e SuperOps.ai ha annunciato oggi una partnership di integrazione che unisce la tecnologia di accesso remoto sicuro di Splashtop con la tecnologia di SuperOps.ai piattaforma intuitiva all-in-one per gli MSP. La piattaforma combina l'automazione dei servizi professionali (PSA) e il software di monitoraggio e gestione remota (RMM) in un'unica soluzione essenziale per gli MSP di oggi. Con Splashtop integrato, gli utenti possono ora controllare qualsiasi dispositivo client che gestiscono e fornire un'assistenza sicura, 24 ore su 24, da qualsiasi luogo.
SuperOps.ai utilizza l'AI e l'automazione per semplificare i flussi di lavoro ed eliminare il rumore con avvisi intelligenti e un'interfaccia moderna e intuitiva per gestire gli incidenti in modo proattivo. Quando i tecnici devono risolvere i problemi dei dispositivi dei clienti, devono semplicemente avviare una sessione di controllo remoto Splashtop dall'interno di SuperOps.ai e diagnosticare i problemi proprio come farebbero di persona, anche senza la presenza del cliente.
"Considerando la crescente portata e complessità dei progetti IT di oggi e la costante minaccia del ransomware, abbiamo bisogno di un partner di accesso remoto semplice e sicuro, in grado di affrontare la sfida e consentire agli MSP di offrire i migliori servizi ai loro clienti", ha affermato Arvind Parthiban, CEO di SuperOps.ai. "Splashtop è noto per la sua sicurezza e l'esperienza utente di qualità superiore, che lo rende il partner perfetto per noi e per i nostri clienti. L'obiettivo di SuperOps.ai è offrire agli MSP un'esperienza fluida e ben integrata, e credo che questa partnership di integrazione sia un altro passo verso questo obiettivo."
Gli utenti di SuperOps.ai hanno ora accesso a vantaggi che includono:
Accesso remoto non supervisionato: non è necessario che gli MSP siano presenti per accedere in remoto ai dispositivi e ai server di un cliente. Possono risolvere in modo proattivo i problemi, eseguire la manutenzione e fornire supporto remoto ai clienti.
Distribuzione automatica: Lo streamer Splashtop viene installato automaticamente su tutti gli asset client della piattaforma attraverso l'agente SuperOps.ai. Ciò significa che non è necessario dedicare tempo alla distribuzione manuale alla rete di dispositivi.
Funzioni in sessione: gli utenti possono sfruttare le funzionalità di Splashtop per migliorare l'esperienza della sessione remota, tra cui trasferimento di file, chat, sincronizzazione degli appunti e altro ancora. Tutto ciò aiuta gli MSP in modo semplice e supporta le esigenze dei clienti in modo efficiente e rapido.
Massima sicurezza: ogni sessione remota è protetta da crittografia TLS e AES a 256 bit, garantendo la massima tranquillità per quanto riguarda l'integrità delle sessioni remote.
"Gli MSP devono poter accedere istantaneamente ai dispositivi remoti e risolvere i problemi da qualsiasi luogo, per dare una rapida soluzione ai problemi e mantenere i clienti operativi in ogni momento", Philip Sheu, cofondatore e CTO di Splashtop. "SuperOps.ai riguarda l'esperienza dell'utente e la semplificazione di ogni transazione che gli MSP subiscono in un giorno, e siamo entusiasti che Splashtop possa fornire una parte di questa soluzione."
200.000 aziende e 30 milioni di utenti finali in tutto il mondo usano Splashtop in tutta sicurezza, tra cui grandi banche, società di comunicazione, istituti educativi, organizzazioni sanitarie e agenzie governative. La tecnologia di accesso remoto e supporto sicuro è offerta senza costi aggiuntivi agli utenti di SuperOps.ai, che hanno anche la possibilità di acquistare splashtop.com/sos per il supporto remoto ad-hoc a computer e dispositivi mobili non gestiti in SuperOps.ai. Visita SuperOps.ai/marketplace/splashtop e Splashtop.com/partners/integrations/superopsai per saperne di più.
Informazioni su SuperOps.ai SuperOps.ai è una piattaforma PSA-RMM alimentata dall'AI e dall'automazione intelligente, costruita per i moderni MSP. L'azienda è stata fondata nel 2020 dall'imprenditore seriale Arvind Parthiban e da Jayakumar Karumbasalam, che vantano un'esperienza complessiva di oltre 35 anni nel settore IT. Il CEO Arvind ha creato il principale software di automazione del marketing, Zarget, che è stato acquisito da Freshworks. Jayakumar, CTO e CPO, ha lavorato con Zoho, Optus e Freshworks, dove ha diretto e realizzato piattaforme di dati. Ora, entrambi sono entrati nello spazio MSP per trasformare il settore, introducendo l'alternativa moderna - SuperOps.ai - pioniera di un futuro brillante nel mercato. SuperOps.ai è sostenuta da importanti investitori, Addition, Tanglin Venture Partners, Matrix Partners India e Elevation Capital.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è il leader nel settore dell'accesso remoto e del supporto sicuro, che offre un'esperienza personale agli utenti con una sicurezza di cui l'IT può fidarsi. A differenza delle soluzioni di accesso remoto goffe e lente, l'esperienza di Splashtop di persona è veloce, semplice e sicura come quella di trovarsi di fronte alla macchina in sede. La nostra qualità 4K a 60fps, l'affidabilità e la scalabilità di livello enterprise definiscono lo standard delle prestazioni. Splashtop ottimizza l'accesso e il supporto per Windows, Mac, Linux, iOS e Android in un'unica applicazione. L'autenticazione a due fattori, il single sign-on e la conformità SOC 2, GDPR, CCPA e HIPAA garantiscono una sicurezza affidabile. Il supporto globale istantaneo di Splashtop permette agli utenti di parlare direttamente con un esperto, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. Per saperne di più visita Splashtop.