Splashtop mette a disposizione di SuperOps.ai accesso e controllo remoto sicuri per i provider di servizi gestiti

Splashtop e SuperOps.ai ha annunciato oggi una partnership di integrazione che unisce la tecnologia di accesso remoto sicuro di Splashtop con la tecnologia di SuperOps.ai piattaforma intuitiva all-in-one per gli MSP. La piattaforma combina l'automazione dei servizi professionali (PSA) e il software di monitoraggio e gestione remota (RMM) in un'unica soluzione essenziale per gli MSP di oggi. Con Splashtop integrato, gli utenti possono ora controllare qualsiasi dispositivo client che gestiscono e fornire un'assistenza sicura, 24 ore su 24, da qualsiasi luogo.

SuperOps.ai utilizza l'AI e l'automazione per semplificare i flussi di lavoro ed eliminare il rumore con avvisi intelligenti e un'interfaccia moderna e intuitiva per gestire gli incidenti in modo proattivo. Quando i tecnici devono risolvere i problemi dei dispositivi dei clienti, devono semplicemente avviare una sessione di controllo remoto Splashtop dall'interno di SuperOps.ai e diagnosticare i problemi proprio come farebbero di persona, anche senza la presenza del cliente.

"Considerando la crescente portata e complessità dei progetti IT di oggi e la costante minaccia del ransomware, abbiamo bisogno di un partner di accesso remoto semplice e sicuro, in grado di affrontare la sfida e consentire agli MSP di offrire i migliori servizi ai loro clienti", ha affermato Arvind Parthiban, CEO di SuperOps.ai. "Splashtop è noto per la sua sicurezza e l'esperienza utente di qualità superiore, che lo rende il partner perfetto per noi e per i nostri clienti. L'obiettivo di SuperOps.ai è offrire agli MSP un'esperienza fluida e ben integrata, e credo che questa partnership di integrazione sia un altro passo verso questo obiettivo."

Gli utenti di SuperOps.ai hanno ora accesso a vantaggi che includono:

Accesso remoto non supervisionato : non è necessario che gli MSP siano presenti per accedere in remoto ai dispositivi e ai server di un cliente. Possono risolvere in modo proattivo i problemi, eseguire la manutenzione e fornire supporto remoto ai clienti.

Distribuzione automatica : Lo streamer Splashtop viene installato automaticamente su tutti gli asset client della piattaforma attraverso l'agente SuperOps.ai. Ciò significa che non è necessario dedicare tempo alla distribuzione manuale alla rete di dispositivi.

Funzioni in sessione : gli utenti possono sfruttare le funzionalità di Splashtop per migliorare l'esperienza della sessione remota, tra cui trasferimento di file, chat, sincronizzazione degli appunti e altro ancora. Tutto ciò aiuta gli MSP in modo semplice e supporta le esigenze dei clienti in modo efficiente e rapido.

Massima sicurezza: ogni sessione remota è protetta da crittografia TLS e AES a 256 bit, garantendo la massima tranquillità per quanto riguarda l'integrità delle sessioni remote.

"Gli MSP devono poter accedere istantaneamente ai dispositivi remoti e risolvere i problemi da qualsiasi luogo, per dare una rapida soluzione ai problemi e mantenere i clienti operativi in ogni momento", Philip Sheu, cofondatore e CTO di Splashtop. "SuperOps.ai riguarda l'esperienza dell'utente e la semplificazione di ogni transazione che gli MSP subiscono in un giorno, e siamo entusiasti che Splashtop possa fornire una parte di questa soluzione."

200.000 aziende e 30 milioni di utenti finali in tutto il mondo utilizzano Splashtop in modo sicuro, tra cui grandi banche, società di media, istituti scolastici, organizzazioni sanitarie e agenzie governative. L'accesso remoto sicuro e la tecnologia di supporto sono offerti senza costi aggiuntivi agli utenti di SuperOps.ai, che hanno anche la possibilità di acquistare splashtop.com/sos per il supporto remoto ad hoc a computer e dispositivi mobili non gestiti da SuperOps.ai. Visita SuperOps.ai/marketplace/splashtop e Splashtop.com/integrations/superopsai per saperne di più.

Informazioni su SuperOps.ai SuperOps.ai è una piattaforma PSA-RMM alimentata dall'AI e dall'automazione intelligente, costruita per i moderni MSP. L'azienda è stata fondata nel 2020 dall'imprenditore seriale Arvind Parthiban e da Jayakumar Karumbasalam, che vantano un'esperienza complessiva di oltre 35 anni nel settore IT. Il CEO Arvind ha creato il principale software di automazione del marketing, Zarget, che è stato acquisito da Freshworks. Jayakumar, CTO e CPO, ha lavorato con Zoho, Optus e Freshworks, dove ha diretto e realizzato piattaforme di dati. Ora, entrambi sono entrati nello spazio MSP per trasformare il settore, introducendo l'alternativa moderna - SuperOps.ai - pioniera di un futuro brillante nel mercato. SuperOps.ai è sostenuta da importanti investitori, Addition, Tanglin Venture Partners, Matrix Partners India e Elevation Capital.

Informazioni su Splashtop

