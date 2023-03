Splashtop collabora con JumpCloud per fornire il Single Sign-On alle soluzioni di accesso remoto

Le organizzazioni possono sfruttare Directory-as-a-Service® di JumpCloud per distribuire in modo sicuro il software di accesso remoto di Splashtop con autenticazione centralizzata

SAN JOSE, California, 11 maggio 2020 - Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e supporto remoto, ha stretto una partnership con JumpCloud, la prima Directory-as-a-Service al mondo, per fornire Single Sign-On (SSO) per le soluzioni di accesso remoto di Splashtop. L'autenticazione tramite SSO migliora la facilità d'uso per gli utenti e consente alle aziende di garantire che le password soddisfino i requisiti di conformità e sicurezza.

«Collaborando con JumpCloud e il loro Directory-as-a-Service, possiamo sfruttare la loro directory cloud per fornire l'autenticazione tramite SSO per la nostra piattaforma di accesso remoto», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Molte aziende vogliono distribuire in massa le capacità di lavoro da casa ai dipendenti. Le soluzioni di accesso remoto sicuro ai computer di Splashtop abbinate al servizio SSO leader del settore di JumpCloud forniscono alle organizzazioni gli strumenti giusti per abilitare in modo sicuro ed efficace il lavoro in remoto.»

"Come hanno sperimentato innumerevoli organizzazioni durante la pandemia di COVID-19, la tensione che i team IT e i dipendenti stanno affrontando con il passaggio improvviso al lavoro sicuro ed efficiente da casa ha messo in luce sfide enormi", ha dichiarato Greg Keller, Chief Technology Officer di JumpCloud. "La nostra partnership con Splashtop combina due soluzioni all'avanguardia progettate per supportare e gestire un vero modello di lavoro da qualsiasi luogo. Dalle note funzionalità di assistenza remota di Splashtop ai controlli di sicurezza e identità a livello di dispositivo di JumpCloud, la partnership offre una suite di gestione progressiva e basata sul cloud per fornire ai moderni team IT la potenza di cui hanno bisogno per supportare il lavoro da remoto".

Disponibilità

Le organizzazioni possono abilitare l'accesso a Splashtop con le loro credenziali JumpCloud acquistando una delle seguenti soluzioni Splashtop:

Splashtop Business Access Pro Volume License — Consente ai dipendenti di accedere da remoto ai propri computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi dispositivo per lavorare da casa.

Splashtop On-Demand Support (SOS) per le aziende : consente ai reparti IT e all'helpdesk di accedere e supportare in remoto computer, tablet e dispositivi mobili dei propri utenti.

Informazioni su JumpCloud

JumpCloud® Directory-as-a-Service® è Active Directory® e LDAP rivisitati. JumpCloud gestisce e connette in modo sicuro gli utenti ai loro sistemi, applicazioni, file e reti. Per maggiori informazioni visita https://jumpcloud.com/.

Informazioni su Splashtop

Splashtop offre le migliori soluzioni di accesso remoto e assistenza remota della categoria a professionisti, MSP, dipartimenti IT e Helpdesk. Splashtop è una popolare alternativa a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e altri software di accesso remoto. Oltre 30 milioni di utenti, 200.000 aziende e agenzie governative utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.