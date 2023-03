Splashtop collabora con Freshworks per rilasciare la nuova integrazione del supporto remoto

Gli utenti Freshworks possono ora accedere in remoto ai computer dei propri clienti da un ticket utilizzando il servizio SOS Splashtop.

San Jose, California, 14 gennaio 2020 — Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e supporto remoto, si è integrata con Freshworks per offrire una soluzione di supporto remoto veloce, affidabile e sicura agli utenti del software ITSM di Freshworks, Freshservice e Freshworks software di assistenza clienti, Freshdesk. Con l'integrazione Splashtop, gli agenti saranno in grado di connettersi e controllare istantaneamente i computer dei loro utenti per fornire supporto, tutto da Freshworks.

L'integrazione consente di utilizzare Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) dall'interno di un ticket su Freshservice o Freshdesk. Con un semplice clic, il tecnico può generare un link unico da inviare al cliente. Seguendo il link, il cliente scarica ed esegue l'applicazione SOS che dà al tecnico pieno accesso e controllo del suo dispositivo.

Splashtop SOS per Freshworks Caratteristiche principali

Fare clic per avviare una rapida sessione di supporto remoto da un ticket Freshservice o Freshdesk su Freshworks, senza alcuna installazione necessaria sul dispositivo client

Accesso e controllo remoto di un numero illimitato di computer Windows e Mac

Sfrutta le funzionalità di supporto di Splashtop SOS come il trasferimento di file, il riavvio remoto, la chat, la condivisione del desktop tecnico e altro ancora

Registra automaticamente i dettagli della sessione di accesso remoto nel ticket per supportare i requisiti di audit

"Siamo entusiasti di portare Splashtop in Freshworks", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Splashtop SOS è la soluzione di assistenza remota più conveniente. Gli utenti di Freshservice e Freshdesk possono risparmiare fino al 70% o più scegliendo Splashtop rispetto ad altri prodotti di assistenza remota più costosi. Inoltre, avranno a disposizione tutti gli strumenti necessari per fornire un'assistenza più rapida ai loro clienti, migliorando l'efficienza e la soddisfazione dei clienti".

«I clienti di oggi richiedono la migliore interazione possibile con i team di assistenza. L'integrazione con Splashtop aggiunge valore al supporto IT e consente agli agenti di fornire supporto pratico, senza essere limitato dalla geografia», ha dichiarato Anand Venkatraman, VP di Global Partnership presso Freshworks. «Il Freshworks Marketplace è diventato un terreno fertile per l'innovazione e questa integrazione è uno di questi esempi di risoluzione di un problema di business critico».

Disponibilità

Le app di integrazione di Splashtop SOS con Freshservice e Freshdesk sono disponibili gratuitamente nel Freshworks Marketplace. Le app di integrazione funzionano con Splashtop SOS grazie al componente aggiuntivo di integrazione PSA Ticketing & ITSM. Splashtop SOS può essere acquistato o provato gratuitamente dal sito web di Splashtop. Ulteriori informazioni, comprese le istruzioni per la configurazione, sono disponibili all'indirizzo: https://www.splashtop.com/integrations/freshservice e https://www.splashtop.com/integrations/freshdesk

Informazioni su Splashtop SOS

Splashtop SOS semplifica la fornitura di assistenza remota. Collegati ai dispositivi Windows, Mac, iOS e Android degli utenti con un semplice codice di sessione. Non c'è bisogno di sprecare tempo o denaro per recarsi presso la sede fisica dell'utente; basta collegarsi in remoto e prendere il controllo nel momento in cui c'è bisogno di te. Diagnostica e risolvi il problema velocemente e lascia i tuoi clienti soddisfatti. Una prova gratuita è disponibile all'indirizzo: https://www.splashtop.com/sos.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di fornire assistenza a computer, apparecchiature mobili e industriali e all'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di assistenza on-demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più: https://www.splashtop.com

Informazioni su Freshworks Marketplace

Freshworks Marketplace è il primo ecosistema di partner per il coinvolgimento dei clienti completamente integrato nel settore SaaS. Lanciato nel 2018, il Marketplace è composto da oltre 350 partner in oltre 40 paesi che rivendono, personalizzano e implementano soluzioni e supportano i clienti in tutto il mondo. Freshworks Marketplace offre oltre 700 applicazioni sviluppate da ISV (Independent Software Vendor) e SI (Systems Integrator).

Informazioni su Freshworks

Freshworks fornisce un software innovativo per il coinvolgimento dei clienti per le aziende di tutte le dimensioni, rendendo più semplice per i team acquisire, chiudere e mantenere i clienti per tutta la vita. I prodotti SaaS di Freshworks forniscono una visione a 360 gradi del cliente, sono pronti all'uso, facili da usare e offrono un rapido ritorno sugli investimenti. Con sede centrale a San Mateo, negli Stati Uniti, gli oltre 2.500 membri del team di Freshworks lavorano in uffici sparsi in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visita www.freshworks.com