Splashtop ottimizzato per AMD GPU e APU, per abilitare grafiche del gaming 3D e professionisti

SAN JOSE, California - 24 marzo 2014 - Splashtop Inc., leader mondiale nel cross-device computing, ha annunciato l'ottimizzazione di Splashtop Streamer su alcune GPU discrete e APU AMD. Gli utenti possono ora godersi lo streaming video HD in remoto, la grafica professionale 3D e l'esperienza di gioco, con una latenza bassissima.

«Splashtop trasforma ogni PC con APU AMD o GPU in un motore di gioco remoto completamente interattivo, in streaming di giochi 3D su qualsiasi dispositivo mobile», ha dichiarato Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop, «Aziende, progettisti, medici o analisti finanziari possono ora ottenere l'accesso remoto alle applicazioni e ai dati 3D professionali, ovunque e in qualsiasi momento .»

Grazie all'integrazione della libreria AMF-DEM nel Media SDK, Splashtop Streamer è in grado di raggiungere 60 fotogrammi al secondo di codifica in HD a 1080P, con una latenza inferiore ai 100ms. Si tratta di prestazioni 3-4 volte superiori a quelle di Splashtop Streamer senza ottimizzazione AMF-DEM. Inoltre, sfruttando l'accelerazione hardware, si ottiene una riduzione significativa dell'utilizzo della CPU, che può così dedicarsi all'esecuzione di altre applicazioni complesse.

Con gli innovativi Splashtop Configurable Scorciatoie e Gamepad, gli utenti Splashtop godono la migliore esperienza di desktop remoto da qualsiasi touch screen mobile. Sovrapporre un joystick virtuale (gamepad) su un dispositivo mobile per supportare un gioco 3D remoto interattivo o sovrapporre una barra di scorrimento e tasti di scelta rapida per supportare i più diffusi strumenti di editing video 3D AutoCAD o Adobe® Premier® Pro per portare facilmente l'esperienza del PC desktop sempre in movimento.

E, per un periodo di tempo limitato, gli utenti Splashtop ricevono un codice promozionale gratuito per Splashtop Remote Desktop — Applicazione personale per attivare «Scorciatoie configurabili e Gamepad» come opzione bonus per il bundle di gioco Never Settle Foreverdi AMD con l'acquisto di un AMD idoneo Scheda grafica Radeon™. L'offerta promozionale «Scorciatoie configurabili e Gamepad» sarà disponibile anche con le APU AMD A-Series idonee in un secondo momento.

«Siamo entusiasti di collaborare con Splashtop per offrire ai clienti AMD funzionalità grafiche remote senza precedenti», ha dichiarato Amit Mookerjee, Senior Manager, Media Software Solutions di AMD, «Splashtop consente ai possessori di GPU AMD Radeon e APU AMD di sperimentare la grafica a livello di PC da remoto su dispositivi mobili a basso consumo».

