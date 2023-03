L'integrazione del supporto Splashtop On-Demand Support riceve la certificazione delle applicazioni da ServiceNow

Consente il supporto remoto multipiattaforma per computer Windows e Mac avviato tramite ServiceNow Service Management.

[San Jose, California]. - 25 aprile 2019 -] Splashtop ha annunciato oggi di aver ricevuto la certificazione della sua applicazione con ServiceNow, disponibile ora nel ServiceNow Store . La certificazione da parte di ServiceNow viene concessa solo alle app disponibili nello Store e indica che l'integrazione Splashtop SOS ha completato con successo una serie di test definiti che riguardano la sicurezza, la compatibilità, le prestazioni e l'interoperabilità dell'integrazione di Now Platform. La certificazione garantisce anche l'utilizzo delle migliori pratiche nella progettazione e nell'implementazione dell'integrazione di Splashtop SOS con ServiceNow.

Splashtop si è integrato con ServiceNow in modo che i tecnici possano supportare gli utenti in remoto direttamente da ServiceNow, utilizzando il servizio Splashtop On-Demand Support (SOS).

Grazie all'integrazione, un tecnico può avviare una connessione desktop remota al computer di un utente per fornire assistenza direttamente dagli incidenti di ServiceNow, con pochi clic! Dopo la sessione di assistenza, le informazioni sulla sessione vengono registrate automaticamente nell'incidente per poterle consultare in futuro. Gli utenti finali non devono avere alcun software preinstallato per connettersi.

Splashtop On-Demand Support è una soluzione ottimizzata per i team di assistenza IT, gli helpdesk e gli MSP che cercano una soluzione di assistenza remota ad hoc di prim'ordine, con prestazioni elevate e una solida sicurezza.

Caratteristiche principali

Crea facilmente una sessione remota sul computer dell'utente dall'interno di un incidente

Sfrutta tutte le funzioni di Splashtop durante una sessione remota, tra cui il trasferimento di file, il riavvio remoto e la condivisione del desktop tecnico.

Registra automaticamente le informazioni della sessione e accedi ad esse dall'incidente

Le sessioni remote sono completamente crittografate

"I tecnici dell'helpdesk che utilizzano Splashtop On-Demand Support possono ora avviare sessioni remote direttamente dai loro incidenti ServiceNow", ha dichiarato Philip Sheu, CTO di Splashtop. "Questo farà risparmiare tempo ai tecnici, consentirà loro di fare di più senza dover abbandonare ServiceNow e migliorerà le tracce di controllo".

Disponibilità

L'integrazione Splashtop SOS per ServiceNow è disponibile ora nel ServiceNow Store . Contatto sales@splashtop.com per la licenza Splashtop SOS da utilizzare con l'integrazione ServiceNow. Ulteriori informazioni su Splashtop SOS e una prova gratuita sono disponibili all'indirizzo https://www.splashtop.com/sos.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di fornire assistenza a computer, apparecchiature mobili e industriali e all'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di assistenza on-demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più visita https://www.splashtop.com.

ServiceNow Store

Il ServiceNow Store è la fonte esclusiva per le applicazioni certificate Now dei partner tecnologici ISV che completano ed estendono ServiceNow e accelerano il time to value per i clienti.

ServiceNow, il logo ServiceNow, Now, Now Platform e altri marchi ServiceNow sono marchi e/o marchi registrati di ServiceNow, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Altri nomi di società, nomi di prodotti e loghi possono essere marchi di fabbrica delle rispettive società a cui sono associati.