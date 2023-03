Splashtop offre 60 giorni gratuiti di software per l'accesso remoto in risposta all'epidemia del Coronavirus COVID-19

*Ora che la situazione del coronavirus è migliorata nei paesi asiatici inizialmente colpiti, il programma di prova di 60 giorni è terminato e le nuove prove saranno di 14 giorni.

San Jose, California, 14 febbraio 2020 - Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e assistenza remota, sta estendendo l'accesso remoto gratuito alle aziende e ai privati nei paesi colpiti dal Coronavirus. I residenti di Singapore, Cina, Hong Kong, Taiwan e Macao che si registrano per una prova gratuita di Splashtop Business Access riceveranno un'estensione della prova gratuita di 60 giorni per poter lavorare da remoto durante l'epidemia. I residenti di altri paesi riceveranno 14 giorni gratis.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: https://www.splashtop.com/free-remote-access-work-from-home-coronavirus.

A Hong Kong, ai dipendenti pubblici, al personale di banca, agli avvocati e a una miriade di altri dipendenti del settore privato è stato chiesto di lavorare da casa per ridurre al minimo la minaccia del virus. Altre organizzazioni e imprese stanno seguendo questa tendenza.

Lavorare da casa richiede una serie di strumenti per condividere schermi, gestire orari/attività e condividere dati come i documenti: un'infrastruttura che manca a molte aziende.

Per aiutare le aree colpite dal Coronavirus, Splashtop offre gratuitamente le sue soluzioni di accesso remoto per 60 giorni, sia per le aziende che per i civili situati a Singapore, Cina, Hong Kong, Taiwan e Macao.

Splashtop Business Access consente agli utenti di connettersi a PC e Mac Windows dal proprio smartphone, tablet o altro computer, proprio come se fossero seduti davanti al computer di lavoro. Splashtop Business Access fornisce anche l'accesso remoto al trasferimento di file e alla condivisione dello schermo.

«Siamo profondamente preoccupati per la salute dei nostri dipendenti, amici e famiglie in Asia. Ecco perché stiamo mettendo la nostra tecnologia a disposizione delle persone colpite da questa terribile malattia. Speriamo e incoraggiamo altri fornitori del nostro settore a fare lo stesso. Preghiamo che questa epidemia sia contenuta presto.» — Mark Lee, CEO di Splashtop

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle proprie applicazioni e ai propri dati da qualsiasi dispositivo, ovunque.

I servizi di Splashtop Remote Support consentono all'IT e agli MSP di supportare computer, dispositivi mobili, apparecchiature industriali e Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di supporto on-demand Splashtop consentono ai team di supporto e help desk di accedere in remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire supporto.

I servizi di collaborazione Splashtop, inclusi Mirroring360 e Classroom, consentono una condivisione efficace dello schermo, uno-a-molti, su più dispositivi. Più di 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Ulteriori informazioni sono disponibili all' indirizzo https://www.splashtop.com.