Splashtop è stata nominata vincitrice del premio 2022 Best Software List da TrustRadius

TrustRadius conferisce a Splashtop il premio Overall Best Software List, in virtù delle eccezionali recensioni e dei feedback dei clienti riguardanti le soluzioni di accesso e supporto remoto sicuro di Splashtop.

CUPERTINO, California - 2 novembre 2022 - Splashtop, leader nelle soluzioni che semplificano e snelliscono il mondo del lavoro ovunque, ha annunciato oggi di essere stata premiata da TrustRadius, una delle 10 principali piattaforme di revisione software al mondo, come miglior software del 2022. Quest'anno Splashtop ha ottenuto diversi riconoscimenti di merito attraverso TrustRadius, tra cui Top Rated, Solutions Leader, Best Value e Best Feature set.

"Splashtop ha ottenuto il riconoscimento come miglior software per tutti i segmenti di mercato: piccole imprese, medie imprese e aziende", ha dichiarato Megan Headley, Vicepresidente del settore Ricerca di TrustRadius. "Questi premi si basano direttamente sulle opinioni dei loro clienti. Gli utenti di Splashtop di tutti i segmenti evidenziano la funzionalità di accesso SOS, che consente ai tecnici in remoto di accedere sia a dispositivi supervisionati che non supervisionati."

Ecco cosa dicono i clienti verificati di Splashtop su TrustRadius:

"Utilizziamo Splashtop in tutta la nostra azienda per accedere al nostro CRM, ai sistemi musicali e ai computer che utilizziamo in loco durante gli eventi. La soluzione ci permette di accedere in modo sicuro ai nostri dati per garantire che la nostra attività funzioni in modo efficiente e senza problemi. È estremamente facile da usare ed è davvero semplice passare da un account all'altro per accedere a diverse postazioni di lavoro", Direttore generale di Cutting Edge Entertainment (settore dell'intrattenimento, 11-50 dipendenti)

"Utilizziamo Splashtop per gestire una forza lavoro ibrida (da remoto e di persona) in costante crescita. I reparti IT sono gli utenti e i manager di Splashtop. Forniamo assistenza ai dipendenti sia nel proprio domicilio che in altre sedi, in modo da evitare spostamenti in auto e tempi di inattività. Splashtop ci ha persino permesso di diagnosticare e riparare tablet e telefoni in remoto", Amministratore nel settore informatico (azienda bancaria, 51-200 dipendenti)

"L'aspetto positivo di Splashtop è che tutti i dati rimangono all'interno delle reti di ognuno di noi invece che sui portatili in viaggio. Per una corretta gestione della sicurezza informatica sono necessari più livelli e Splashtop è una parte importante del nostro sistema di sicurezza sia interno che per i nostri clienti", Consulente tecnologico, ATC Tech Inc. (tecnologia e servizi informatici, 1-10 dipendenti)

"Il nostro reparto IT utilizza la soluzione per gestire in remoto tutti i computer del campus e fornire assistenza agli utenti finali. Questa possibilità ci ha aiutato a raggiungere le macchine degli utenti per risolvere i loro problemi. In tal modo, risparmiamo un sacco di tempo. Non siamo costretti a girare per il campus per accedere fisicamente ai computer. Abbiamo sfruttato Splashtop anche per effettuare delle patch di aggiornamento quando la nostra soluzione di distribuzione non funzionava", Architetto dei servizi agli utenti, San Juan College (Gestione dell'istruzione, 501-1000 dipendenti)

"Siamo grati alla nostra comunità di utenti per la segnalazione e a TrustRadius per questo riconoscimento", ha dichiarato Mark Lee, amministratore delegato di Splashtop. "Siamo orgogliosi di offrire i prodotti più semplici da usare e un'esperienza cliente senza pari."

Esperienza ottimizzata per gli utenti che operano in remoto

Splashtop consente di connettere gli utenti a computer, app e account, ovunque si trovino, in modo semplice, economico e sicuro. Grazie alla qualità 4k HD, alle connessioni veloci in tempo reale e a una frequenza di fotogrammi fino a 60 fps, è possibile disporre di funzionalità ad alte prestazioni per lavorare da qualsiasi parte del mondo.

Una piattaforma sicura e ricca di funzionalità

I team dell'Help Desk IT e i Managed Service Provider possono gestire e supportare facilmente i team distribuiti con la piattaforma di accesso remoto e supporto all-in-one, disponibile sia in cloud che on-premise. Splashtop offre maggiori possibilità di lavoro remoto sicuro, con flussi di connessione semplificati e una maggiore efficienza per i tecnici dell'help desk e gli utenti finali. Splashtop rende la sicurezza una parte fondamentale dell'accesso remoto, con connessioni crittografate e accesso ai computer e alle applicazioni basato sui permessi.

Contratti e prezzi semplici

Splashtop offre contratti trasparenti e diretti, con prezzi chiari e senza aumenti a sorpresa. Quando gli utenti hanno bisogno di aiuto, possono usufruire dell'impareggiabile servizio clienti di Splashtop, disponibile via e-mail, chat e assistenza telefonica dal vivo, per risolvere i problemi e tornare a lavorare velocemente.

Splashtop.com o leggi le recensioni su TrustRadius.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano e snelliscono il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro flessibile, l'apprendimento e il supporto IT offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura come quella di trovarsi davanti a una macchina in sede. Splashtop offre prestazioni elevate con qualità 4k a 60fps, funzioni di sicurezza e conformità avanzate, un'unica applicazione per l'accesso e il supporto a tutti i dispositivi e sistemi operativi e un supporto globale immediato con accesso diretto a un esperto. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com

Informazioni su TrustRadius

TrustRadius è la piattaforma di ricerca e recensione più affidabile per i leader aziendali per trovare e selezionare il software giusto per le loro esigenze. I decision maker di tutti i settori si affidano alle indicazioni e alle ricerche verificate e basate sui pari di TrustRadius. I venditori coinvolgono e convertono gli acquirenti ad alta intensità raccontando le loro storie uniche attraverso recensioni ricche di contenuti. Oltre 12 milioni di visitatori all'anno creano e si impegnano con contenuti e dati di recensioni di alta qualità su Trustradius.com. Con sede ad Austin, TX, TrustRadius è stata fondata da imprenditori di successo ed è sostenuta da Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners e Next Coast Ventures.