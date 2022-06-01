Splashtop lancia Splashtop On-Demand Support (SOS) per MSP e professionisti IT
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.
Alternativa semplice, veloce e conveniente a TeamViewer, LogMeIn Rescue, Cisco WebEx e Citrix GotoAssist; gratuita per uso non commerciale
San Jose, CA - 9 dicembre 2015 - Splashtop Inc., leader mondiale nell'accesso, nell'assistenza e nella collaborazione remota tra dispositivi, annuncia Splashtop On-Demand Support (SOS), una soluzione ottimizzata per MSPs e per i professionisti IT che cercano una soluzione di assistenza remota conveniente e di alto livello. Insoddisfatti dell'aumento dei prezzi di rinnovo e dell'inadeguatezza dei servizi al cliente delle soluzioni di assistenza remota esistenti, MSPs e gli IT possono ora migrare a Splashtop On-Demand Support (SOS), godendo dei seguenti vantaggi:
Soluzione efficace e conveniente a una frazione del costo dell'alternativa: 244 € per tecnico all'anno
Veloce - Splashtop è noto per le sue elevate prestazioni con zero lag.
Una semplice soluzione di assistenza ad hoc e assistita, che non richiede alcuna installazione da parte degli utenti.
Connettività senza soluzione di continuità attraverso qualsiasi rete
Sicurezza robusta - TLS e crittografia AES a 256 bit
Trasferimento di file integrato
Splashtop On-Demand Support è inoltre ben integrato con diverse soluzioni di Remote Monitoring and Management (RMM), Professional Services Automation (PSA) e help desk. Dare agli IT e agli MSP la possibilità di essere più efficaci nell'assistenza ai loro clienti.
"Oltre ventimila MSP e IT hanno adottato Splashtop Business e Splashtop Business for Remote Support", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Molti ci hanno chiesto una funzionalità di assistenza remota ad hoc e on-demand, e siamo entusiasti di poter offrire SOS ora".
Gli IT e MSPs stanno già supportando milioni di computer non presidiati utilizzando Splashtop Business e Splashtop Business for Remote Support preinstallando gli Streamer (agenti) Splashtop. Ora Splashtop On-Demand Support (SOS) consente agli IT e a MSPs di fornire facilmente assistenza remota ai clienti on-demand, senza dover preinstallare alcuno Splashtop Streamer (agente). Ora Splashtop offre una soluzione integrata completa per i servizi di assistenza remota non presidiata e presidiata.
Il supporto on demand di Splashtop è gratuito per uso non commerciale.
Per saperne di più e registrarsi per una prova gratuita: https://www.splashtop.com/sos
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Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività, assistenza e collaborazione cross-screen, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Splashtop servizi di desktop remoto consentono alle persone di accedere e controllare le loro app, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Prodotti di collaborazione come Splashtop Classroom e Mirroring360 consentono di condividere efficacemente lo schermo da uno a molti dispositivi. Oltre 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.
Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product"" da PC World, "Best of What's New" di Popular Science, "Best of CES" da LAPTOP Magazine, ed è un finalista Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito tramite partner MDM/MAM e rivenditori aggiuntivi. La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com.
Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.
Contatto con i media
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robert.ha@splashtop.com