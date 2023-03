Splashtop lancia Splashtop On-Demand Support (SOS) per MSP e professionisti IT

Alternativa semplice, veloce e conveniente a TeamViewer, LogMeIn Rescue, Cisco WebEx e Citrix GotoAssist; gratuita per uso non commerciale

San Jose, CA - 9 dicembre 2015 - Splashtop Inc., leader mondiale nell'accesso, nell'assistenza e nella collaborazione remota tra dispositivi, annuncia Splashtop On-Demand Support (SOS), una soluzione ottimizzata per MSPs e per i professionisti IT che cercano una soluzione di assistenza remota conveniente e di alto livello. Insoddisfatti dell'aumento dei prezzi di rinnovo e dell'inadeguatezza dei servizi al cliente delle soluzioni di assistenza remota esistenti, MSPs e gli IT possono ora migrare a Splashtop On-Demand Support (SOS), godendo dei seguenti vantaggi:

Soluzione efficace e conveniente a una frazione del costo dell'alternativa: €189 per tecnico all'anno

Veloce - Splashtop è noto per le sue elevate prestazioni con zero lag.

Una semplice soluzione di assistenza ad hoc e assistita, che non richiede alcuna installazione da parte degli utenti.

Connettività senza soluzione di continuità attraverso qualsiasi rete

Sicurezza robusta - TLS e crittografia AES a 256 bit

Trasferimento di file integrato

Splashtop On-Demand Support è inoltre ben integrato con diverse soluzioni di Remote Monitoring and Management (RMM), Professional Services Automation (PSA) e help desk. Dare agli IT e agli MSP la possibilità di essere più efficaci nell'assistenza ai loro clienti.

"Oltre ventimila MSP e IT hanno adottato Splashtop Business e Splashtop Business for Remote Support", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Molti ci hanno chiesto una funzionalità di assistenza remota ad hoc e on-demand, e siamo entusiasti di poter offrire SOS ora".

Gli IT e MSPs stanno già supportando milioni di computer non presidiati utilizzando Splashtop Business e Splashtop Business for Remote Support preinstallando gli Streamer (agenti) Splashtop. Ora Splashtop On-Demand Support (SOS) consente agli IT e a MSPs di fornire facilmente assistenza remota ai clienti on-demand, senza dover preinstallare alcuno Splashtop Streamer (agente). Ora Splashtop offre una soluzione integrata completa per i servizi di assistenza remota non presidiata e presidiata.

Il supporto on demand di Splashtop è gratuito per uso non commerciale.

Per saperne di più e registrarsi per una prova gratuita: https://www.splashtop.com/sos