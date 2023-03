Splashtop lancia Mirroring360 di nuova generazione, la prima soluzione del settore che supporta iOS10 Airplay Mirroring e Chromebook WebRTC

Condivisione dello schermo Airplay e WebRTC da iOS10, Chromebook, Android, Windows e MAC a qualsiasi dispositivo attraverso le reti

San Jose, CA - 26 agosto 2016 - Splashtop Inc., leader mondiale nell'accesso, nel supporto e nella collaborazione su più schermi, annuncia Mirroring360 AirPlay Receiver, la prima soluzione del settore a supportare iOS10 Airplay Mirroring, e Mirroring360 Sender per Chromebook, che consente la condivisione dello schermo su Chromebook e altri dispositivi basati su WebRTC.

Mirroring360 ti permette di eseguire lo streaming o il mirroring di musica, film, programmi TV, foto, giochi e app da qualsiasi dispositivo a qualsiasi dispositivo. Una volta installato, Mirroring360 Receiver trasforma il tuo Windows, MAC o Android in un ricevitore AirPlay. Mirroring360 Sender for Chromebook sfrutta lo standard industriale WebRTC per consentire la condivisione dello schermo dei Chromebook su dispositivi e reti.

"Mirroring360 è già apprezzato da milioni di persone, soprattutto tra gli insegnanti e i presentatori aziendali", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri utenti iOS10 e un supporto WebRTC migliorato".

"L'uso di Mirroring60 ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda l'insegnamento della tecnologia, la modellazione e altro ancora nella mia classe di scuola materna. Io e i miei colleghi usiamo questo strumento con i nostri iPad ogni giorno, per tutta la giornata scolastica. Lo usiamo per mostrare l'apprendimento degli studenti, per modellare le applicazioni sull'iPad e per vedere tutto ciò che facciamo riguardo all'uso dell'iPad in classe. Grazie, grazie per aver creato uno strumento straordinario da utilizzare in classe!". Claire Brown, scuola elementare Mayflower Mill.

«Splashtop ha lavorato benissimo per i miei studenti scolastici con problemi di vista. Possono accedere ai contenuti della lavagna interattiva tramite l'app Splashtop sul proprio iPad, in modo da non dover utilizzare una tecnologia d'aiuto aggiuntiva per visualizzare l'IWB. Consiglierei vivamente Splashtop come strumento di accesso per gli studenti con problemi di visione», Alison Stephen, Specialist Teacher Vision, Taree West PS.

Come userai Mirroring360?

Educatori - Gli insegnanti possono girare per la classe con qualsiasi dispositivo mobile e condividere istantaneamente i contenuti sullo schermo del loro dispositivo sulla lavagna interattiva, sul progetto o sulla TV HD della classe. Gli studenti possono anche condividere istantaneamente le loro idee o i loro compiti dai loro dispositivi senza doversi muovere dal loro posto. Combinando Mirroring360 con Splashtop Classroom, lo schermo di qualsiasi dispositivo può essere condiviso contemporaneamente con lo schermo di 40 studenti. Ottimo per il tuo programma 1:1 o BYOD!

Istruttori e presentatori - Completa le soluzioni WebEx, join.me e GoToMeeting esistenti, consentendo la condivisione dello schermo da dispositivi mobili. Dimostra facilmente applicazioni e contenuti mobili. Registra facilmente la demo di un'applicazione mobile.

Educazione speciale per ipovedenti - Gli studenti ipovedenti possono accedere facilmente ai contenuti dell'iPad e del Chromebook senza bisogno di tecnologie assistive aggiuntive. Gli studenti possono utilizzare il loro formato preferito per visualizzare immediatamente i contenuti delle lezioni.

Appassionati di media - Condividi le tue foto, la tua musica o i tuoi video con la tua famiglia su un grande televisore HD tramite un computer media center con Mirroring360. Mettiti comodo e controlla a distanza l'esperienza multimediale con il tuo dispositivo iOS.

Gamers - Registra, condividi e trasmetti in live-streaming le tue partite da cellulare dal tuo computer.

Per facilitare l'implementazione di Mirroring360 a livello aziendale o scolastico, Splashtop offre anche Mirroring360 Large Deployment Package, che include pacchetti MSI, opzioni di configurazione preimpostate, licenza a chiave singola, Mirroring Assist per la connettività cross-network (inclusa l'opzione per disattivare la trasmissione di Bonjour sulle reti), oltre ad altre funzionalità avanzate e un supporto migliore.

«Mirroring360 risolve molti dei nostri problemi legati alla connessione di un iPad alla nostra rete scolastica. Abbiamo lavorato per molto tempo cercando di far funzionare AirPlay senza successo», afferma Rick Meyer, Technology Facilitator e istruttore delle scuole pubbliche di Sidney. «Infine c'è qualcosa che è facile da usare e che non è un peso per il nostro personale IT.»

Mirroring360 è attualmente in promozione a $14.99 (50% di sconto). Mirroring Assist può essere scaricato gratuitamente dall'appstore: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

Mirroring360 Sender per Chromebook può essere scaricato gratuitamente dal Chrome Web Store: https://chrome.google.com/webstore/detail/mirroring360-sender-for-c/iaigceaehdihlnolehbapjfbbfpnlngg?utm_source=chrome-ntp-icon

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività, assistenza e collaborazione su più schermi. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di supportare computer, apparecchiature mobili e industriali e l'Internet delle cose (IoT). I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo da uno a molti dispositivi. Oggi più di 25 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop e i partner di produzione, tra cui Acer, Asus, Dell, Epson, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba e altri, hanno integrato Splashtop in più di 100 milioni di dispositivi.

Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America. I partner di Splashtop includono AT&T, NTT Docomo, KDDI e SoftBank, oltre a numerosi rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com e www.mirroring360.com. Tutti i nomi di marchi e prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

Tutti i nomi di marchi e prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

Contatto con i media

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com