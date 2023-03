Splashtop lancia la nuova soluzione di supporto IT remoto "senza limiti" per le piccole e medie imprese europee

Splashtop SOS Teams consente a team IT, servizi di assistenza clienti e help desk di avere una soluzione di supporto remoto sicura, veloce e conveniente per un numero illimitato di dispositivi

* SOS Teams non è più disponibile per i nuovi abbonati a partire dall'11-11-22.

Amsterdam, Paesi Bassi, 9 febbraio 2022 - Splashtop, leader nelle soluzioni di accesso e assistenza remota sicure e conformi al GDPR, ha annunciato il rilascio della sua ultima soluzione di assistenza informatica remota progettata per il mercato europeo delle piccole e medie imprese (PMI). Splashtop SOS Teams è ora disponibile nella *maggior parte dei paesi europei e offre ai dipartimenti IT, all'assistenza clienti e ai team di help desk/service desk una soluzione rapida, economica ( 199 euro di prezzo fisso all'anno, per tecnico e per un numero illimitato di dispositivi ) e completa per il supporto IT remoto assistito e non assistito.

Splashtop SOS Teams è una singola applicazione tramite la quale i tecnici possono offrire un supporto remoto "illimitato" a partire da qualsiasi dispositivo. In tal modo, anche se sono impegnati e si verifica una situazione inaspettata, possono agire tempestivamente.

"Lavorare praticamente da qualsiasi luogo aggiunge nuove complessità ai team di supporto IT che devono fornire un supporto tecnico tempestivo, sicuro e specifico ai dipendenti su una vasta gamma di dispositivi multipli e sistemi operativi: ovunque essi si trovino", ha dichiarato Alexander Draaijer, direttore generale di Splashtop EMEA. "Splashtop SOS Teams semplifica la fornitura di supporto remoto e la rende economicamente vantaggiosa per le PMI. Non occorre sprecare tempo o denaro per raggiungere il dispositivo del proprio utente. È sufficiente che un tecnico si colleghi da remoto e ne assuma il controllo nel momento in cui è necessario, così da risolvere subito il problema con un'assistenza supervisionata. In alternativa, è possibile garantire un'assistenza non supervisionata per eseguire aggiornamenti e manutenzione su uno dei tanti endpoint, applicazioni o sistemi."

A chi conviene Splashtop SOS Teams:

Organizzazioni che desiderano migliorare la soddisfazione di clienti e/o dipendenti, riducendo al contempo il loro livello di sicurezza e riducendo i costi del supporto IT.

Dipendenti che beneficeranno di un supporto più rapido durante il lavoro da casa, il che favorirà la loro produttività e ridurrà il livello di stress in caso di problemi informatici.

Tecnici IT che devono fornire rapidamente supporto remoto assistito on-demand e risolvere velocemente i problemi degli utenti finali su quasi tutti i dispositivi, compresi i dispositivi mobili.

Team IT che devono gestire in remoto i computer e fornire assistenza non supervisionata, anche senza la presenza di un utente finale.

Team IT che necessitavano di assistenza diretta di persona per la messa a punto o la risoluzione dei problemi.

Splashtop SOS Teams assicura un valore imbattibile e offre flusso di lavoro semplificato, alte prestazioni, ampio supporto per dispositivi, autorizzazioni utente e conformità a normative come il RGPD. Grazie alla sua semplicità, la soluzione semplifica le richieste di assistenza per tecnici e utenti finali. Inoltre, garantisce tutti gli strumenti di cui le organizzazioni hanno bisogno per ricevere un supporto IT remoto rapido ed efficace, in grado di risolvere le problematiche di assistenza tecnica, anche con funzioni come la condivisione dello schermo, il trasferimento di file tra i dispositivi, la chat con gli utenti, la registrazione delle sessioni e molto altro.

"Siamo focalizzati sulla fornitura di una soluzione di supporto IT che migliori davvero la produttività remota ed elimini il senso di frustrazione legato alla tecnologia", ha continuato Draaijer. "Splashtop SOS Teams è effettivamente il miglior valore per il supporto IT remoto in Europa. Inoltre, la nostra sicurezza avanzata, il set completo di funzioni e il supporto clienti globale e istantaneo che può essere raggiunto per telefono o via chat non sono secondi a nessuno."

*Splashtop SOS Teams fa parte di un portafoglio di prodotti più ampio di soluzioni di assistenza remota per le piccole & grandi imprese. SOS Teams non è attualmente disponibile nel Regno Unito e in Svizzera.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley e ad Amsterdam, Splashtop è leader nel settore dell'accesso remoto sicuro e dell'assistenza, in grado di offrire agli utenti l'esperienza di persona di cui hanno bisogno con una sicurezza di cui l'IT può fidarsi. A differenza delle soluzioni di accesso remoto goffe e lente, l'esperienza di Splashtop di persona è veloce, semplice e sicura come quella di trovarsi di fronte alla macchina in sede. La nostra qualità 4k a 60fps, l'affidabilità e la scalabilità di livello enterprise definiscono lo standard delle prestazioni. Splashtop ottimizza l'accesso e il supporto per Windows, Mac, Linux, iOS e Android in un'unica applicazione. L'autenticazione a due fattori e il single sign-on integrati, oltre alla conformità SOC2, GDPR, CCPA e HIPAA, garantiscono una sicurezza affidabile. Il supporto globale istantaneo di Splashtop permette agli utenti di parlare direttamente con un esperto, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. Per saperne di più visita www.splashtop.com.