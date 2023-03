Splashtop lancia Mirroring360. Visualizza lo schermo del tuo iPad o iPhone in modalità wireless con Airplay su qualsiasi computer. Partecipa alla Splashtop Session presso ISTE negli stand AT&T e HoverCam.

In combinazione con Splashtop Classroom, Mirroring360 permette di condividere lo schermo iOS con tutti i dispositivi degli studenti, compresi altri iPad, Android, PC e Chromebook. Scarica Mirroring360 sul tuo computer e trasformalo in un ricevitore Airplay.

San Jose, CA e ISTE, Atlanta. - 26 giugno 2014 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, annuncia Mirroring360. Mirroring360 ti permette di condividere lo schermo del tuo iPad/iPhone senza bisogno di cavi o Apple TV. Una volta installato, Mirroring360 agisce come un ricevitore Airplay sul tuo computer. Potrai quindi selezionarlo dal menu Airplay del tuo iPad o iPhone per iniziare a condividere il tuo lavoro e le tue app con tutti!

"Mirroring360 ci permette di sfruttare l'investimento esistente nella tecnologia delle aule scolastiche grazie al mirroring wireless della nostra flotta di iPad sugli schermi delle aule", ha dichiarato Matt Penner, Director of Information and Instructional Technology, Val Verde Unified School District. "L'utilizzo di Mirroring360 ci permette di sfruttare l'investimento esistente nella tecnologia delle aule scolastiche grazie al mirroring wireless della nostra flotta di iPad sugli schermi delle aule". Mirroring360 in un contesto didattico ha dimostrato un aumento diretto del coinvolgimento dei nostri studenti. La sua facilità d'uso e il suo costo contenuto ci permetteranno di renderlo disponibile in ogni classe in modo responsabile ed economico".

"Da quando Splashtop Classrooms è stato rilasciato qualche mese fa, centinaia di scuole e distretti in tutto il mondo lo stanno utilizzando per aumentare la mobilità degli insegnanti e il coinvolgimento degli studenti. Insegnanti e amministratori ci hanno detto che volevano condividere anche le schermate di iOS, Android e Chromebook", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Mirroring360 è la nostra risposta. Iniziando con la condivisione dello schermo su iOS, insegnanti e studenti possono aumentare il coinvolgimento in classe utilizzando i loro dispositivi iOS. E presto anche i Chromebook e gli schermi Android saranno condivisi con il resto della classe".

Come userai Mirroring360?

Educatori - Permetti ai tuoi studenti di condividere le loro idee o i loro compiti senza muoversi dalla sedia. Gli studenti devono semplicemente selezionare il tuo computer dal menu Airplay per fare il mirroring del loro schermo. Gli insegnanti possono anche condividere il loro schermo con la classe. In combinazione con Splashtop Classroom, permette allo schermo iOS riflesso di essere proiettato su computer, iPad/iPhone, dispositivi Android e Chromebook. Non è necessario acquistare la Apple TV. Ottimo per il tuo programma 1:1 o BYOD!

Istruttori e presentatori - Presenta in modalità wireless dal tuo iPad o iPhone in qualsiasi punto della sala. Lascia che gli altri presentino i propri contenuti o le proprie app senza muoversi dalla propria postazione. Presenta qualsiasi app o contenuto in una sessione WebEx, join.me o GoToMeeting.

Formatori e Dimostratori - Dimostra le ultime funzionalità dell'applicazione. Verifica l'esperienza dei partecipanti facendo il mirroring del loro dispositivo. Condividi applicazioni interne, demo di prodotti e molto altro.

Appassionati di media - Condividi le tue foto o la tua musica con la tua famiglia su un grande schermo (tramite un computer). Mettiti comodo e controlla a distanza lo schermo con il tuo dispositivo iOS.

Gamers - Mostra le tue abilità di gioco su un grande schermo (tramite un computer), con prestazioni e audio eccellenti per un'esperienza divertente e coinvolgente.

Vai all'ISTE (International Society for Technology in Education) di Atlanta? Allora dai un'occhiata a Mirroring360 e Splashtop presso questi stand:

AT&T - Stand 3348 - Partecipa alla sessione di Splashtop domenica 29 giugno alle 12:30 - 1:30 e ascolta Thomas Deng, cofondatore di Splashtop, che parlerà delle soluzioni di Splashtop per l'istruzione.

HoverCam - Stand 1854 - guarda Splashtop in azione con il rivoluzionario SOLO 8!

Risparmia oltre il 40% oggi stesso: per un periodo di tempo limitato, offriamo ogni licenza a soli $6.99 (normalmente costa $11,99). Sono disponibili anche acquisti in blocco (contattare sales@splashtop.com per ulteriori informazioni).

Inizia la tua prova gratuita di 14 giorni oggi visitando www.mirroring360.com



Informazioni su Splashtop

servizi di desktop remoto consentono alle persone di accedere e controllare le loro app, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Oltre 16 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, «Best of What's New» di Popular Science, «Best of 2012 CES» da LAPTOP Magazine, ed è un finalista 2013 Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito tramite partner MDM/MAM e rivenditori aggiuntivi. La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visitare il sito www.splashtop.com

