Splashtop lancia l'app Mirroring360 Ricevitore e Mirroring Assist, la prima soluzione del settore che supporta il mirroring Airplay iOS9

Condivisione dello schermo Airplay da iOS9 a Windows e MAC attraverso le reti, affrontando i problemi di chat della rete associati a Bonjour ai fini di Airplay

San Jose, CA - 9 settembre 2015 - Splashtop Inc., leader mondiale nell'accesso, nel supporto e nella collaborazione su più schermi, annuncia Mirroring360 AirPlay Receiver è la prima soluzione del settore a supportare iOS9 Airplay Mirroring. Mirroring360 ti permette di eseguire lo streaming o il mirroring di musica, film, programmi TV, foto, giochi e app dal tuo dispositivo iOS a qualsiasi dispositivo, compresi Windows, MAC e Android. Una volta installato, Mirroring360 Receiver trasforma il tuo Windows o MAC in un ricevitore AirPlay. Potrai quindi scoprire e selezionare il dispositivo dal menu AirPlay del tuo iPad, iPhone, iPod Touch e MAC per iniziare lo streaming e il mirroring!

«Mirroring360 per Windows e MAC è già apprezzato da centinaia di migliaia di persone, soprattutto tra insegnanti e relatori aziendali», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Siamo entusiasti di poter offrire supporto iOS9 ai nostri utenti.»

Come userai Mirroring360?

Educatori - Permetti ai tuoi studenti di condividere le loro idee o i loro compiti senza muoversi dalla sedia. Gli studenti devono semplicemente selezionare il tuo computer dal menu Airplay per fare il mirroring del loro schermo. Gli insegnanti possono anche condividere il loro schermo con la classe. In combinazione con Splashtop Classroom, permette allo schermo iOS riflesso di essere proiettato su computer, iPad/iPhone, dispositivi Android e Chromebook. Ottimo per il tuo programma 1:1 o BYOD!

Istruttori e presentatori - Presenta in modalità wireless dal tuo iPad o iPhone in qualsiasi punto della sala. Lascia che gli altri presentino i propri contenuti o le proprie app senza muoversi dalla propria postazione. Presenta qualsiasi app o contenuto in una sessione WebEx, join.me o GoToMeeting.

Formatori e Dimostratori - Dimostra le ultime funzionalità dell'applicazione. Verifica l'esperienza dei partecipanti facendo il mirroring del loro dispositivo. Condividi applicazioni interne, demo di prodotti e molto altro.

Appassionati di media - Condividi le tue foto o la tua musica con la tua famiglia su un grande schermo (tramite un computer). Mettiti comodo e controlla a distanza lo schermo con il tuo dispositivo iOS.

Gamers - Mostra le tue abilità di gioco su un grande schermo (tramite un computer), con prestazioni e audio eccellenti per un'esperienza divertente e coinvolgente.

Inoltre, Mirroring Assist è stato aggiornato per facilitare la distribuzione e la gestione di Mirroring360 per le scuole e le organizzazioni più grandi. Mirroring360 consente a relatori, insegnanti e studenti di condividere in modalità wireless gli schermi dei dispositivi (iPad, iPhone, Chromebook, PC, Mac) su qualsiasi computer o display intelligente.

Mirroring Assist consente l'utilizzo di un rilevamento basato su QR-code per collegare i dispositivi iOS ai computer, bypassando Bonjour. Puoi eseguire il mirroring degli schermi dell'iPad o dell'iPhone su subnet e VLAN diverse, purché le reti siano instradabili. Questo nuovo strumento ha implicazioni significative sulla facilità di implementazione nelle grandi scuole e aziende:

Gli amministratori IT non hanno bisogno di riconfigurare le reti della scuola per Bonjour, risparmiando tempo e denaro. Gli amministratori IT possono disabilitare la trasmissione Bonjour, evitando il traffico di rete non necessario. Inoltre, aiuta ad evitare il problema in cui il dispositivo iOS scoprirebbe un ampio elenco di computer all'avvio di AirPlay.

«Mirroring360 risolve molti dei nostri problemi legati alla connessione di un iPad alla nostra rete scolastica. Abbiamo lavorato per molto tempo cercando di far funzionare AirPlay senza successo», afferma Rick Meyer, Technology Facilitator e istruttore delle scuole pubbliche di Sidney. «Infine c'è qualcosa che è facile da usare e che non è un peso per il nostro personale IT.»

L'aggiornamento di Mirroring360 include anche funzioni e strumenti per facilitare le grandi distribuzioni nelle scuole e nei distretti, come ad esempio un .msi e le opzioni di configurazione preimpostate. Per saperne di più: www.mirroring360.com/mirroring-assist.

Mirroring360 è attualmente in promozione a $14.99 (50% di sconto). Mirroring Assist può essere scaricato gratuitamente dall'appstore: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività, supporto e collaborazione su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. I prodotti di collaborazione come Splashtop Classroom e Mirroring360 consentono una condivisione efficace dello schermo da uno a molti tra i dispositivi. Più di 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità delle VPN mobili e di RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito attraverso i partner MDM / MAM e altri rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com

e www.mirroring360.com. Tutti i nomi di marchi e prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

