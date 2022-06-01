Splashtop lancia l'Assistente Classroom ottimizzato per Microsoft Windows 10
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.
Gli insegnanti possono annotare e condividere istantaneamente le schermate dei tablet Windows 10 con i dispositivi di molti studenti, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.
San Jose, CA - 20 giugno 2016 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, annuncia Splashtop Classroom Assist per Microsoft Universal Windows Platform (UWP). Splashtop Classroom Assist trasforma qualsiasi tablet o notebook convertibile Windows 10 in lavagne interattive mobili. Gli insegnanti possono muoversi liberamente nella stanza con il pieno controllo dei contenuti, senza essere legati alla parte anteriore dell'aula come nel caso delle lavagne interattive tradizionali. Inoltre, gli insegnanti possono condividere istantaneamente lo schermo del dispositivo Windows 10 con tutti i dispositivi degli studenti in modalità wireless. Le funzioni di Windows 10 supportate includono Cortana, che consente agli insegnanti di utilizzare i comandi vocali per controllare la sessione e varie funzioni di annotazione.
"Il tablet Windows 10 sta diventando un potente strumento educativo, grazie al supporto dello stilo e al controllo vocale di Cortana", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Con le iniziative 1:1 in molti distretti scolastici, Splashtop Classroom Assist ottimizzato per Windows 10 migliora l'esperienza di apprendimento complessiva."
"Siamo entusiasti di supportare l'apprendimento degli studenti con l'impegno di Splashtop a costruire sulla piattaforma UWP di Windows 10", ha dichiarato Craig Dewar, Senior Director of Windows Marketing di Microsoft Corp. "Splashtop supporta il nostro obiettivo di avere un impatto positivo sull'apprendimento degli studenti e la nostra visione dell'istruzione che prevede l'apprendimento ovunque e in qualsiasi momento per tutti".
Utilizzando Splashtop Classroom Assist, gli insegnanti possono:
Essere in controllo
Insegnare da tutti e quattro gli angoli della classe - interagire con gli studenti individualmente o come classe
Annota su qualsiasi cosa
Usa i gesti o lo stilo per disegnare ed evidenziare usando penne di diversi colori e dimensioni, evidenziatori, forme e strumenti di testo su contenuti esistenti o su sfondi vuoti, rigati o grafici.
Scatta screenshot e salva nella galleria per un uso successivo, oppure invia un'e-mail a studenti, genitori o colleghi
Aumenta il coinvolgimento delle classi
Utilizza gli strumenti di ombreggiatura dello schermo con riflettore & per focalizzare l'attenzione
Importa e condividi istantaneamente i fogli di lavoro della classe
Registrare la sessione come video per una successiva riproduzione
Condividi lo schermo del dispositivo con tutti i dispositivi degli studenti in modalità wireless
Impartire comandi vocali tramite Cortana
La nuova app Splashtop Classroom Assist per Windows 10 è disponibile nel Windows Store. Splashtop Classroom parte da 29,99 USD all'anno.
Scopri come Splashtop Classroom Assist può trasformare la scuola e la classe: https://www.splashtop.com/classroom
Video di Splashtop Classroom: https://www.youtube.com/watch?v=p5q5uaVIOkA
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.
Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività e collaborazione cross-screen, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Splashtop servizi di desktop remoto consentono alle persone di accedere e controllare le loro app, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Oltre 18 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.
Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" da PC World, "Best of What's New" di Popular Science, "Best of 2012 CES" da LAPTOP Magazine, ed è finalista 2013 Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito tramite partner MDM/MAM e rivenditori aggiuntivi. La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita www.splashtop.com.
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