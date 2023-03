Splashtop lancia l'Assistente Classroom ottimizzato per Microsoft Windows 10

Gli insegnanti possono annotare e condividere istantaneamente le schermate dei tablet Windows 10 con i dispositivi di molti studenti, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

San Jose, CA - 20 giugno 2016 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore del cross-device computing e della collaborazione, annuncia Splashtop Classroom Assist per Microsoft Universal Windows Platform (UWP). Splashtop Classroom Assist trasforma qualsiasi tablet o notebook convertibile Windows 10 in lavagne interattive mobili. Gli insegnanti possono muoversi liberamente nella stanza con il pieno controllo dei contenuti, senza essere legati alla parte anteriore dell'aula come nel caso delle lavagne interattive tradizionali. Inoltre, gli insegnanti possono condividere istantaneamente lo schermo del dispositivo Windows 10 con tutti i dispositivi degli studenti in modalità wireless. Le funzioni di Windows 10 supportate includono Cortana, che consente agli insegnanti di utilizzare i comandi vocali per controllare la sessione e varie funzioni di annotazione.

"Il tablet Windows 10 sta diventando un potente strumento educativo, grazie al supporto dello stilo e al controllo vocale di Cortana", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop. "Con le iniziative 1:1 in molti distretti scolastici, Splashtop Classroom Assist ottimizzato per Windows 10 migliora l'esperienza di apprendimento complessiva."

"Siamo entusiasti di supportare l'apprendimento degli studenti con l'impegno di Splashtop a costruire sulla piattaforma UWP di Windows 10", ha dichiarato Craig Dewar, Senior Director of Windows Marketing di Microsoft Corp. "Splashtop supporta il nostro obiettivo di avere un impatto positivo sull'apprendimento degli studenti e la nostra visione dell'istruzione che prevede l'apprendimento ovunque e in qualsiasi momento per tutti".

Utilizzando Splashtop Classroom Assist, gli insegnanti possono:

Essere in controllo Insegnare da tutti e quattro gli angoli della classe - interagire con gli studenti individualmente o come classe

Annota su qualsiasi cosa Usa i gesti o lo stilo per disegnare ed evidenziare usando penne di diversi colori e dimensioni, evidenziatori, forme e strumenti di testo su contenuti esistenti o su sfondi vuoti, rigati o grafici. Scatta screenshot e salva nella galleria per un uso successivo, oppure invia un'e-mail a studenti, genitori o colleghi

Aumenta il coinvolgimento delle classi Utilizza gli strumenti di ombreggiatura dello schermo con riflettore & per focalizzare l'attenzione Importa e condividi istantaneamente i fogli di lavoro della classe Registrare la sessione come video per una successiva riproduzione

Condividi lo schermo del dispositivo con tutti i dispositivi degli studenti in modalità wireless

Impartire comandi vocali tramite Cortana

La nuova app Splashtop Classroom Assist per Windows 10 è disponibile nel Windows Store. Splashtop Classroom parte da $29.99 all'anno.