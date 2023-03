Splashtop offre agli insegnanti maggiore libertà, collaborazione e facilità di accesso per muoversi e interagire in classe

Al FETC, la promessa di mobilità in classe prende forma con due applicazioni pluripremiate, Splashtop for Business e Splashtop Whiteboard

Splashtop è il primo leader nelle vendite di accesso remoto con oltre 12 milioni di utenti.

Splashtop al FETC, stand 1425

FETC 2013 - ORLANDO, Fla. e SAN JOSE, Calif. - 30 gennaio 2013 - Splashtop Inc., leader mondiale nella collaborazione tra dispositivi e nell'accesso remoto, ha evidenziato alla FETC come l'applicazione di accesso remoto top seller Splashtop for Business e la pluripremiataSplashtop Whiteboard stiano offrendo maggiore mobilità e collaborazione agli istituti scolastici.

Le dimostrazioni dei prodotti Splashtop sono disponibili allo stand 1425 al FETC 2013, la principale conferenza sulla tecnologia dell'istruzione delle elementari e delle medie del paese che si terrà dal 28 al 31 gennaio presso l'Orange County Convention Center, Orlando, Florida.

"L'innovazione nel campo dell'istruzione è per noi molto importante", ha dichiarato Mark Lee, CEO e co-fondatore di Splashtop, Inc. Dall'introduzione dello scorso anno, Splashtop for Business sta guadagnando terreno tra gli istituti scolastici che desiderano massimizzare la tecnologia mobile nelle loro classi". Inoltre, gli insegnanti apprezzano molto la lavagna interattiva per poter seguire e supervisionare il lavoro degli studenti da tutti i quattro angoli delle loro aule".

In un distretto scolastico della California meridionale, più di 800 insegnanti sono stati equipaggiati con iPad e applicazione di lavagna Splashtop. Gli insegnanti di Val Verde Unified School District non amano più essere legati al proprio PC da scrivania e ora possono muoversi liberamente in classe con i loro iPad, interagendo direttamente con gli studenti e monitorando il loro lavoro. Possono anche inviare ai genitori esempi in tempo reale del lavoro dei loro figli.

Con Splashtop for Business, gli istituti scolastici possono ottenere:

Semplice - Facile da configurare per i dipartimenti IT e gli educatori, in modo che gli insegnanti possano accedere ai loro PC in remoto da iPad e tablet.

Sicuro - Criteri di gruppo personalizzabili e solidi per garantire l'accesso remoto sicuro solo a chi è autorizzato.

Flessibile - I modelli di licenza e di prezzo sono scalabili dalle piccole alle grandi installazioni.

Con Splashtop Whiteboard, gli insegnanti possono:

Sii libero di vagare - Gli insegnanti non sono più legati alla parte anteriore della classe, ma possono collaborare e monitorare liberamente il lavoro degli studenti.

Annota - Usa i gesti per disegnare sui contenuti ed evidenziare usando penne di diversi colori e dimensioni. Scatta istantanee dello schermo e inviale via e-mail a studenti e genitori.

Impegnati - I contenuti multimediali ricchi vengono riprodotti in alta definizione su un tablet. Rivela lentamente il testo o le immagini per mantenere l'attenzione del pubblico utilizzando lo strumento Ombra dello schermo.

Lavorare da remoto - Accedere al desktop della classe dal proprio tablet da altre sedi scolastiche o da casa consente la massima comodità e produttività.

Per maggiori informazioni su Splashtop, visita il sito https://www.splashtop.com; Segui il blog aziendale all'indirizzo https://www.splashtop.com/blog, su Facebook all'indirizzo https://www.facebook.com/Splashtop e su Twitter a @Splashtop.

Prezzi e disponibilità

Splashtop for Business è disponibile per l'acquisto sul sito web di Splashtop all'indirizzo www.splashtop.com/business#pricing-tab. Su richiesta sono disponibili prezzi speciali per i corsi di formazione.

Lalavagna Splashtop per iPad è disponibile al costo di $19,99 USD dall'Apple App Store. Splashtop Lavagna per Android, Nook e Kindle Fire può essere scaricato da $9.99. Visitate il sito www.splashtop.com/whiteboard per ulteriori informazioni sulla lavagna Splashtop.

Risorse di supporto

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività e collaborazione su più schermi, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Oggi, oltre 12 milioni di utenti godono della comodità di Splashtop Remote Desktop, che è stato inserito nella Top 25 delle applicazioni per iPad più vendute di tutti i tempi dell'App Store di Apple. Splashtop offre prestazioni superiori e facilità d'uso per gli utenti iOS, Android, RIM, Windows e MAC che desiderano accedere da remoto ai propri desktop, applicazioni e dati in qualsiasi momento e ovunque.

Sfruttando le tendenze BYOD/CYOD, Splashtop for Business è una soluzione di desktop remoto sicura e ad alte prestazioni, progettata per mobilitare la forza lavoro in pochi minuti, nel pieno rispetto delle politiche IT aziendali. Fornisce una console centralizzata per monitorare, gestire, attivare/disattivare e verificare l'accesso remoto dei dipendenti ad applicazioni e dati su computer e cloud. Molte organizzazioni stanno adottando Splashtop for Business come metodo più rapido ed economico per risolvere i problemi di compatibilità con le VPN mobili e le sfide di prestazioni di RDP su WAN, oltre che per scalare e accelerare l'infrastruttura VDI (virtual desktop infrastructure) esistente verso le forze di lavoro mobili e consapevoli. Splashtop collabora anche con fornitori di gestione dei dispositivi mobili (MDM), integratori di sistemi, fornitori di reti di sicurezza e fornitori di servizi per offrire alle aziende soluzioni flessibili SaaS e on-premise.

Splashtop Whiteboard permette a insegnanti e studenti di trasformare il proprio iPad, tablet Android, B&N NOOK o Amazon Kindle Fire in una lavagna interattiva mobile a una frazione del costo di una lavagna tradizionale. Gli insegnanti possono collaborare, annotare e condividere il programma di studio e i contenuti in molti formati, compreso Flash, con tutti gli studenti mentre camminano in classe. Anywhere Access Pack è un componente aggiuntivo di Splashtop 2 che permette agli utenti di accedere ai loro computer senza problemi attraverso 3G/4G, Internet e firewall, utilizzando il nostro Splashtop Bridging Cloud™, un'infrastruttura di server relay globale negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Splashtop Bridging Cloud offre la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni globali migliori della categoria.

Investito da Storm Ventures, DFJ, NEA e SAP Ventures, Splashtop sta guidando l'ondata di mobilità e cloud computing, offrendo maggiore produttività e collaborazione collegando gli utenti ad app, dati e servizi su qualsiasi dispositivo. Per ulteriori informazioni su Splashtop, visitare il sito https://www.splashtop.com.

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

