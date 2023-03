Splashtop estende la tecnologia di assistenza remota ai dispositivi mobili di Kyocera

Kyocera aggiunge il supporto remoto on-demand per i dispositivi rugged con l'applicazione Splashtop SOS

SAN JOSE, California, giovedì 19 novembre 2020 - Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso e assistenza remota, ha esteso il suo supporto tecnologico a Kyoceraper i telefoni cellulari rugged in Nord America. Dopo aver ottenuto il consenso del cliente, i tecnici Kyocera saranno ora in grado di accedere da remoto e prendere il controllo dei dispositivi dei clienti con l'applicazione Splashtop SOS per garantire un'assistenza tecnica più rapida e accurata.

Dopo aver scaricato l'app Splashtop SOS, i clienti di Kyocera devono semplicemente aprire l'app per ottenere un codice di sessione unico da condividere con il tecnico dell'assistenza Kyocera. Il tecnico può utilizzare il codice per avviare una sessione di accesso remoto al dispositivo Kyocera.

I tecnici vedranno lo schermo del cellulare sul proprio computer e, con il permesso del cliente, potranno controllarlo a distanza per risolvere i problemi come se stessero controllando il telefono dell'utente di persona.

"Kyocera è da tempo leader nel mercato dei dispositivi rugged", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Con Splashtop, Kyocera può offrire ai propri clienti un'assistenza remota immediata per risolvere i problemi nel più breve tempo possibile".

"La sicurezza è di fondamentale importanza e sapere che la società ha una base clienti di 200.000 aziende in tutto il mondo - tra cui banche, governo e forze dell'ordine - che utilizzano Splashtop in modo sicuro per risolvere rapidamente i problemi è stato fondamentale per la nostra decisione di utilizzare Splashtop", ha dichiarato Vipul Dalal, general manager del Communications Equipment Group di Kyocera.

L'app Splashtop SOS supporta i dispositivi mobili rugged di Kyocera, costruiti con protezione Mil-Spec 810G e impermeabile IP68 per una comunicazione affidabile in condizioni di lavoro difficili e spesso remote. L'assistenza tecnica in luoghi remoti può essere difficile, ma l'app SOS può essere utilizzata praticamente ovunque.

