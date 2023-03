Splashtop collabora con la rete di risparmio delle balene dentali per estendere ai dentisti una soluzione di accesso remoto affidabile e conveniente

SAN JOSE, California, 8 aprile 2020 — Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e supporto remoto, ha collaborato con Dental Whale Savings Network per estendere ai dentisti una soluzione di accesso remoto affidabile e conveniente.

Splashtop Business Access è una soluzione di desktop remoto veloce, affidabile e sicura. I dentisti amano Splashtop perché, a differenza delle costose e complicate configurazioni VPN di , Splashtop è facile da usare e molto conveniente. Inoltre, i dentisti possono accedere in remoto ai computer del loro studio da qualsiasi altro computer, tablet o dispositivo mobile. Questa partnership permetterà ai membri del Dental Whale Savings Network di acquistare Splashtop a un prezzo inferiore.

«La Dental Whale Savings Network è entusiasta di collaborare con Splashtop per aprire la strada ai dentisti negli Stati Uniti per accedere ai loro sistemi desktop da remoto», ha dichiarato Philip Cruz, Direttore di Dental Whale Savings Network. «Aiuterà anche i membri di DWSN a tenere il passo con le loro pratiche attività non cliniche durante la pandemia COVID-19.»

«COVID-19 ricorda il motivo per cui Splashtop ha iniziato in primo luogo: aiutare le organizzazioni a diventare flessibili incorporando efficaci soluzioni work-from-home nelle operazioni», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop.» Quindi non vediamo l'ora di collaborare con Dental Whale per fornire ai dentisti un affidabile e conveniente soluzione di accesso remoto ora e in futuro.»

Informazioni su Dental Whale Savings Network®:

Con uffici a San Antonio, Texas, Miami e Ft. Lauderdale, Fla, Dental Whale® è un'azienda odontoiatrica innovativa che sta creando una nuova categoria di proprietà e gestione di uno studio privato.

Attraverso Dental Whale Savings Network, Dental Whale aiuta i dentisti a gestire gli studi dentistici in modo più efficiente risparmiando sugli acquisti, sul marketing per nuovi pazienti, espandendosi attraverso acquisizioni, migliorando l'esperienza dei pazienti e l'efficienza dell'ufficio.

Dental Whale e i suoi oltre 850 membri del team hanno supportato più di 18.000 dentisti e hanno contribuito a servire più di 4 milioni di pazienti.

Informazioni su Splashtop:

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto e supporto remoto della categoria.

Splashtop fornisce soluzioni desktop remoti a MSP, reparti IT e helpdesk, consentendo loro di supportare in modo efficace i propri clienti. Splashtop consente inoltre agli utenti di accedere ad app e dati da qualsiasi dispositivo, ovunque.

Inoltre, i servizi di collaborazione Splashtop consentono di condividere efficacemente lo schermo su tutti i dispositivi. Oltre 30 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Sono disponibili prove gratuite.