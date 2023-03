Splashtop amplia la linea di prodotti per l'accesso remoto sicuro al computer con Single Sign-On

SAN JOSE, California, 15 aprile 2020 — Splashtop Inc., leader nelle soluzioni di accesso remoto e supporto remoto, ha annunciato oggi l'integrazione con Single Sign On (SSO) per consentire l'autenticazione centralizzata per i clienti e aumentare la sicurezza. Splashtop con SSO può facilmente scalare per supportare una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Splashtop include funzionalità di distribuzione di massa che semplificano il processo di supporto e abilitazione del lavoro da casa per tutti i dipendenti.

«Al fine di supportare i nostri clienti che si trovano ad affrontare minacce e attacchi informatici aumentati, la nostra capacità SSO offre una maggiore sicurezza e soddisfa i requisiti normativi e di conformità», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. «Con le recenti linee guida «shelter-in-place» di COVID-19, molte aziende sono state in grado di sfruttare l'SSO per distribuire in massa le capacità di lavoro da casa ai dipendenti.»

Autenticazione sicura e semplice tramite SSO per Splashtop

Le organizzazioni e le aziende utilizzano l'SSO in modo che i dipendenti possano utilizzare le credenziali di identità compatibili SAML (Security Assertion Markup Language) esistenti per accedere. In questo modo, le organizzazioni possono garantire che le password dei dipendenti soddisfino i requisiti di conformità e sicurezza. Integrato con SSO, Splashtop supporta l'autenticazione dei dispositivi e l'autenticazione a due fattori, offrendo ai clienti una sicurezza di classe enterprise. Splashtop SSO utilizza lo standard SAML 2.0 e l'integrazione con tutti i principali provider di identità:

ADFS

Azure AD

Okta

JUMPCLOUD

L'integrazione SSO può essere acquistata come componente aggiuntivo a due linee di prodotti per l'accesso remoto cloud Splashtop:

Splashtop Business Access Pro Volume License

Permetti ai dipendenti di accedere da casa ai loro computer di lavoro con Splashtop Business Access Pro. Gli utenti possono accedere in remoto ai loro computer Windows, Mac o Linux dai loro laptop, dispositivi iOS e Android.

Contatta Splashtop per ulteriori informazioni.

Assistenza On-Demand Splashtop per le aziende

Permetti ai reparti IT e agli helpdesk di supportare i computer e i dispositivi mobili degli utenti finali con Splashtop On-Demand Support. Le funzionalità includono il trasferimento di file tramite drag-and-drop, la chat, la registrazione delle sessioni e l'integrazione con le piattaforme di ticketing.

Contatta Splashtop per maggiori informazioni. Splashtop offre anche l'integrazione con Active Directory per la sua soluzione Enterprise on-premise e self-hosted.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le migliori soluzioni di accesso remoto e supporto remoto della categoria a professionisti aziendali, MSP, dipartimenti IT e Helpdesk. Splashtop è una popolare alternativa a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e altri software di accesso remoto. Oltre 30 milioni di utenti e 200.000 aziende ed enti governativi utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.