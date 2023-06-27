Splashtop amplia l'integrazione dell'accesso remoto con Autotask
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Avviare sessioni di assistenza remota direttamente dai ticket di assistenza PSA di Autotask
Splashtop On-Demand Support (SOS) integrato con Autotask PSA
San Jose, California - 15 settembre 2017 Splashtop Inc, leader mondiale nell'accesso, nel supporto e nella collaborazione cross-screen, ha annunciato oggi la nuova integrazione Splashtop On-Demand Support (SOS) con Autotask PSA, che debutterà alla conferenza Autotask Community Live il 17 settembre 2017. Grazie a questa nuova integrazione, i clienti di Autotask possono avviare rapidamente e senza problemi sessioni di assistenza Splashtop On-Demand mentre assistono i clienti. I vantaggi della nuova integrazione includono:
Avvia facilmente una sessione di assistenza remota dall'interno di un ticket Autotask
Le informazioni sulla sessione vengono registrate automaticamente nelle note del biglietto per poterle consultare in futuro.
Risolvi i problemi dei clienti più rapidamente e aumenta la loro soddisfazione
"Siamo entusiasti che Splashtop abbia esteso la sua integrazione ad Autotask PSA. La tecnologia di accesso remoto di Splashtop, già disponibile in Autotask Endpoint Management, ha permesso ai team IT e agli MSP di accedere in modo sicuro alle postazioni di lavoro e di risolvere i problemi degli utenti in modo rapido ed efficace", ha dichiarato Patrick Burns, Vice President, Product Management di Autotask. "Questa nuova integrazione offre ai clienti di Autotask PSA gli stessi strumenti di livello mondiale per assistere in modo efficiente i loro clienti direttamente da un ticket di assistenza."
Splashtop On-Demand Support consente ai professionisti dell'assistenza di accedere e controllare da remoto computer e dispositivi mobili.
Visualizza e controlla computer Windows e Mac, visualizza le schermate dei dispositivi Android in tempo reale e controlla a distanza molti dispositivi Android.
Semplice sia per il tecnico che per l'utente remoto, con un codice di accesso a 9 cifre e un piccolo download.
Utili funzioni di supporto come il trasferimento di file, la chat e l'elevazione del privilegio di amministratore.
Prestazioni elevate e sicurezza robusta
Quando si assiste un utente remoto, la possibilità di vedere e controllare lo schermo del computer o del dispositivo può aiutare a risolvere i problemi fino al 90% più velocemente rispetto alla sola interazione verbale.
"Gli MSP vogliono una soluzione integrata per supportare efficacemente i loro clienti", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Siamo entusiasti di condividere il fatto che sia Autotask Endpoint Management (RMM) che PSA sono ora perfettamente integrati con il controllo remoto di Splashtop, in modo che gli MSP possano usufruire di una soluzione end-to-end di prim'ordine."
Disponibilità
L'integrazione di Splashtop On-Demand Support in Autotask PSA è ora disponibile nel catalogo Autotask LiveLinks. L'integrazione richiede Splashtop On-Demand Support (venduto separatamente). Splashtop On-Demand Support è disponibile per l'acquisto sul sito web di Splashtop con licenza per utente simultaneo. SOS è la migliore soluzione di supporto remoto supervisionato con licenza commerciale. È disponibile anche una prova gratuita.
Siamo lieti di annunciare che sia Autotask Endpoint Management (RMM) che PSA sono ora perfettamente integrati con il controllo remoto di Splashtop, in modo che gli MSP possano usufruire di una soluzione end-to-end di prim'ordine.
Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione, supporto e produttività cross-screen. I servizi di desktop remoto Splashtop
consentono agli utenti di accedere alle proprie app e ai propri dati da qualsiasi dispositivo e ovunque. I servizi di supporto remoto Splashtop consentono a IT e MSP di supportare computer,
dispositivi mobili, apparecchiature industriali e Internet delle cose (IoT). I servizi di collaborazione Splashtop, inclusi Mirroring360 e Classroom, consentono
una condivisione efficace dello schermo da uno a molti tra i dispositivi. Attualmente, più di 25 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. I partner di produzione, tra i quali
ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba e altri, hanno integrato Splashtop in oltre
100 milioni di dispositivi. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo https://www.splashtop.com.
Informazioni su Autotask Corporation
Autotask Corporation aiuta le organizzazioni IT di tutto il mondo a lavorare in modo più intelligente con una piattaforma di gestione aziendale IT completa e basata sul cloud che consente
efficienza, responsabilità e accesso alle metriche che guidano decisioni aziendali intelligenti. Grazie alle best practice integrate e all'automazione del flusso di lavoro,
Autotask velocizza il tempo dei ricavi e migliora continuamente l'erogazione dei servizi. Autotask è disponibile in sette lingue e utilizzato in oltre 90
paesi. Con sede a New York, Autotask ha uffici a Pechino, Chicago, Dallas, Londra, Los Angeles, Monaco e Sydney. Visita datto.com per ulteriori informazioni.
Contatto media
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com