Splashtop nomina Alexander Draaijer Direttore Generale di Europa, Medio Oriente e Africa

Splashtop continua la sua rapida espansione globale

SAN JOSE, California, 30 marzo 2020 - Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e assistenza a distanza, ha nominato Alexander Draaijer Direttore Generale della regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

Splashtop ha accelerato gli investimenti in nuovi mercati e ha aggiunto uffici in tutto il mondo in seguito all'aumento della domanda globale di prodotti di accesso remoto Splashtop.

Oltre alla sede centrale nella Silicon Valley e agli uffici nella regione Asia-Pacifico, Splashtop sta ora costruendo la sua presenza in Europa con una sede regionale nei Paesi Bassi, sotto la guida di Alexander Draaijer.

Questa espansione permetterà a Splashtop di investire in talenti multilingue, consentendo all'azienda di supportare le organizzazioni di tutta Europa nelle loro lingue native.

"Alexander sarà responsabile dell'implementazione e della gestione delle operazioni nell'area EMEA: aumenterà le attività di vendita, individuerà nuove opportunità di mercato e definirà le azioni necessarie per imprimere una nuova dinamica al nostro business nell'area EMEA". Siamo entusiasti di averlo nel nostro team e gli auguriamo un'ottima integrazione e un grande successo con Splashtop".

- Mark Lee, CEO di Splashtop.

Alexander Draaijer è un esperto dirigente con una comprovata esperienza nella creazione di operazioni SAAS multimilionarie e di canali di vendita globali. Alexander ha trascorso la maggior parte della sua carriera lavorando per aziende statunitensi sostenute da venture, dove ha costruito e gestito le operazioni europee & Asia-Pacifico dall'inizio fino alla quotazione in borsa o all'acquisizione.

"È un momento emozionante per entrare a far parte di Splashtop. Splashtop ha un'offerta straordinaria e si trova in una fase di crescita fenomenale. Quest'anno sarà fondamentale per rafforzare ulteriormente la nostra presenza globale e per supportare al meglio i clienti durante il lancio di nuovi prodotti e servizi nell'area EMEA. Non vedo l'ora di lavorare con il team per fare questo grande salto in Europa e oltre. "

- Alexander Draaijer, GM EMEA di Splashtop Inc.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle proprie applicazioni e ai propri dati da qualsiasi dispositivo, ovunque.

I servizi di Splashtop Remote Support consentono all'IT e agli MSP di supportare computer, dispositivi mobili, apparecchiature industriali e Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di supporto on-demand Splashtop consentono ai team di supporto e help desk di accedere in remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire supporto.

I servizi di collaborazione Splashtop, inclusi Mirroring360 e Classroom, consentono una condivisione efficace dello schermo, uno-a-molti, su più dispositivi. Più di 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Ulteriori informazioni sono disponibili all' indirizzo https://www.splashtop.com.