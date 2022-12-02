Splashtop amplia il supporto Chromebook, consente a insegnanti e studenti di condividere contenuti da e verso qualsiasi dispositivo in classe
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La licenza a livello distrettuale con Val Verde Unified School District consente a più di 5.000 studenti di eseguire il mirroring degli schermi Chromebook su altri dispositivi, tra cui iPad, dispositivi Android, PC Windows e Mac
San Jose, CA (PRWEB) - 24 settembre 2014 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore della collaborazione e del computing cross-device, ha annunciato oggi il supporto di nuovi Chromebook e nuove funzionalità per le sue soluzioni tecnologiche per l'istruzione Splashtop Classroom e Splashtop Mirroring360. Con questo annuncio, il distretto scolastico unificato di Val Verde nella California meridionale, che conta più di 800 insegnanti e quasi 20.000 studenti, sta espandendo la sua distribuzione di Splashtop a più di 5.000 Chromebook per studenti.
Condividi il contenuto della lezione con i Chromebook
Splashtop Classroom ora consente agli insegnanti di condividere i contenuti delle lezioni e le app con i Chromebook degli studenti, oltre a iPad, dispositivi Android, PC Windows e Mac. Dal suo lancio a gennaio, Splashtop Classroom viene utilizzato in oltre 50 distretti scolastici in tutto il mondo. L'ultima versione include nuove funzionalità come: supporto cloud, streaming audio e la possibilità per gli studenti di seguire le lezioni utilizzando Chromebook e altri dispositivi.
Mirror Chromebook schermi proprio come Airplay
Mirroring360, rilasciato a giugno, viene utilizzato da migliaia di insegnanti e consente loro di visualizzare gli schermi iOS in modalità wireless su un proiettore tramite PC o Mac, senza hardware o cavi aggiuntivi. Con questo ultimo aggiornamento, gli studenti possono eseguire il mirroring dei contenuti e persino lo streaming di video dal vivo dai loro Chromebook a PC e Mac in aula, aumentando il coinvolgimento degli studenti e supportando iniziative 1:1, BYOD e blended class. I Chromebook possono ora essere utilizzati anche per prolungare la durata dei dispositivi esistenti in aula come proiettori, SMART e lavagne interattive, aumentando il ritorno sugli investimenti hardware per molti istituti scolastici.
Quando Mirroring360 viene utilizzato insieme a Splashtop Classroom, gli 800 insegnanti di Val Verde e quasi 20.000 studenti godono di numerosi vantaggi, tra cui:
Condividere istantaneamente qualsiasi cosa tra insegnanti e studenti Chromebook e altri dispositivi
Posizionare i contenuti direttamente davanti agli studenti — prezioso per gli studenti con disabilità visive e non udenti
Permettere agli studenti di condividere i loro schermi da qualsiasi punto della classe senza lasciare i loro posti
Permettere agli insegnanti di insegnare da qualsiasi punto della classe pur mantenendo il controllo della lezione
Trasformare i tablet in lavagne interattive a una frazione del costo degli IWB tradizionali
Consentire all'IT di supportare centinaia di insegnanti e migliaia di studenti utilizzando soluzioni cloud o on-premise
«I Chromebook sono diventati parte integrante delle nostre istruzioni. Raggiungere una perfetta interazione con PC e iPad, tuttavia, è rimasta una sfida. Splashtop Classroom e Mirroring360 sfondare questa barriera», ha dichiarato Matt Penner, Direttore dell'Information and Instructional Technology, CCTO, Val Verde USD. «Mirroring360 consente ai singoli studenti di eseguire il mirroring dello schermo del Chromebook sul display principale. Splashtop Classroom trasmette quindi lo schermo dell'insegnante a tutti i dispositivi degli studenti, anche invitando gli studenti a interagire direttamente con la lezione. Senza cuciture. Facile da usare. Piattaforma Agnostic. Splashtop copre tutto.»
«Siamo entusiasti di collaborare con Val Verde per consentire a studenti e insegnanti di utilizzare Chromebook e iPad, per supportare lo sviluppo delle competenze del 21° secolo e gli standard Common Core», ha dichiarato Mark Lee, CEO e Presidente di Splashtop. «Splashtop e Val Verde migliorano continuamente gli strumenti didattici come Splashtop Classroom e Mirroring360 per favorire la collaborazione tra insegnanti e studenti all'interno dell'aula.»
Maggiori informazioni su Val Verde USD - https://www.valverde.edu
Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di collaborazione e produttività su schermi incrociati, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. I servizi di desktop remoto Splashtop consentono agli utenti di accedere e controllare le proprie app, file e dati preferiti tramite i propri dispositivi mobili. Più di 16 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e partner di produzione tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri hanno spedito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.
Questa soluzione di accesso alle applicazioni e desktop remoti dalle prestazioni ottimali è un modo più veloce, semplice e conveniente per risolvere i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" da PC World, "Best of What's New" di Popular Science, "Best of 2012 CES" da LAPTOP Magazine, ed è finalista 2013 Red Herring 100 North America. Splashtop è distribuito tramite partner MDM/MAM e rivenditori aggiuntivi. La società ha sede a San Jose, California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita https://www.splashtop.com.
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