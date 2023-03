Splashtop amplia il supporto Chromebook, consente a insegnanti e studenti di condividere contenuti da e verso qualsiasi dispositivo in classe

La licenza a livello distrettuale con Val Verde Unified School District consente a più di 5.000 studenti di eseguire il mirroring degli schermi Chromebook su altri dispositivi, tra cui iPad, dispositivi Android, PC Windows e Mac

San Jose, CA (PRWEB) - 24 settembre 2014 - Splashtop Inc., leader mondiale nel settore della collaborazione e del computing cross-device, ha annunciato oggi il supporto di nuovi Chromebook e nuove funzionalità per le sue soluzioni tecnologiche per l'istruzione Splashtop Classroom e Splashtop Mirroring360. Con questo annuncio, il distretto scolastico unificato di Val Verde nella California meridionale, che conta più di 800 insegnanti e quasi 20.000 studenti, sta espandendo la sua distribuzione di Splashtop a più di 5.000 Chromebook per studenti.

Condividi i contenuti delle lezioni con i Chromebook

Splashtop Classroom ora permette agli insegnanti di condividere i contenuti delle lezioni e le app sui Chromebook degli studenti, oltre che su iPad, dispositivi Android, PC Windows e Mac. Dal suo lancio a gennaio, Splashtop Classroom viene utilizzato in oltre 50 distretti scolastici in tutto il mondo. L'ultima versione include nuove funzionalità come: Supporto per il cloud, streaming audio e possibilità per gli studenti di controllare le lezioni utilizzando Chromebook e altri dispositivi.

Specchia gli schermi dei Chromebook proprio come Airplay

Mirroring360, introdotto a giugno, viene utilizzato da migliaia di insegnanti per mostrare gli schermi iOS in modalità wireless a un proiettore tramite il PC o il Mac senza hardware o cavi aggiuntivi. Con quest'ultimo aggiornamento, gli studenti possono eseguire il mirroring dei contenuti e persino lo streaming di video in diretta dai loro Chromebook ai PC e ai Mac della classe, aumentando il coinvolgimento degli studenti e supportando le iniziative di classe 1:1, BYOD e mista. I Chromebook possono ora essere utilizzati anche per prolungare la vita dei dispositivi scolastici esistenti, come proiettori, lavagne SMART e interattive, aumentando il ritorno sugli investimenti in hardware per molti istituti scolastici.

Quando Mirroring360 viene utilizzato insieme a Splashtop Classroom, gli 800 insegnanti di Val Verde e i quasi 20.000 studenti godono di numerosi vantaggi, tra cui:

Condividere istantaneamente qualsiasi cosa tra insegnanti e studenti Chromebook e altri dispositivi

Posizionare i contenuti direttamente davanti agli studenti — prezioso per gli studenti con disabilità visive e non udenti

Permettere agli studenti di condividere i loro schermi da qualsiasi punto della classe senza lasciare i loro posti

Permettere agli insegnanti di insegnare da qualsiasi punto della classe pur mantenendo il controllo della lezione

Trasformare i tablet in lavagne interattive a una frazione del costo degli IWB tradizionali

Consentire all'IT di supportare centinaia di insegnanti e migliaia di studenti utilizzando soluzioni cloud o on-premise

«I Chromebook sono diventati parte integrante delle nostre istruzioni. Raggiungere una perfetta interazione con PC e iPad, tuttavia, è rimasta una sfida. Splashtop Classroom e Mirroring360 sfondare questa barriera», ha dichiarato Matt Penner, Direttore dell'Information and Instructional Technology, CCTO, Val Verde USD. «Mirroring360 consente ai singoli studenti di eseguire il mirroring dello schermo del Chromebook sul display principale. Splashtop Classroom trasmette quindi lo schermo dell'insegnante a tutti i dispositivi degli studenti, anche invitando gli studenti a interagire direttamente con la lezione. Senza cuciture. Facile da usare. Piattaforma Agnostic. Splashtop copre tutto.»

«Siamo entusiasti di collaborare con Val Verde per consentire a studenti e insegnanti di utilizzare Chromebook e iPad, per supportare lo sviluppo delle competenze del 21° secolo e gli standard Common Core», ha dichiarato Mark Lee, CEO e Presidente di Splashtop. «Splashtop e Val Verde migliorano continuamente gli strumenti didattici come Splashtop Classroom e Mirroring360 per favorire la collaborazione tra insegnanti e studenti all'interno dell'aula.»

Ulteriori informazioni su Splashtop nel settore dell'istruzione: https://education.splashtop.com

Maggiori informazioni su Val Verde USD - https://www.valverde.edu

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività e collaborazione cross-screen, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Splashtop servizi di desktop remoto consentono alle persone di accedere e controllare le loro app, i loro file e i loro dati preferiti tramite i loro dispositivi mobili. Oltre 16 milioni di persone hanno scaricato i prodotti Splashtop dagli app store e i partner di produzione, tra cui HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel e altri, hanno distribuito Splashtop su oltre 100 milioni di dispositivi.

Questa soluzione di accesso al desktop remoto e alle applicazioni dalle prestazioni eccellenti è un modo più rapido, semplice ed economico per risolvere i problemi di compatibilità delle VPN mobili e di RDP su WAN. Splashtop ha vinto il prestigioso premio "Most Innovative Product" di PC World, il premio "Best of What's New" di Popular Science, il premio "Best of 2012 CES" di LAPTOP Magazine ed è finalista di Red Herring 100 North America 2013. Splashtop è distribuito attraverso i partner MDM / MAM e altri rivenditori. L'azienda ha sede a San Jose, in California, con uffici internazionali in Cina, Giappone e Taiwan. Per maggiori informazioni visita https://www.splashtop.com.

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Contatto Media

Alex Shapiro

415.905.4011

alex.shapiro@horngroup.com