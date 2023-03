Splashtop Enterprise offre una soluzione completa per l'accesso remoto e il supporto a distanza

Il modello di licenza flessibile consente alle aziende e alle organizzazioni educative di scegliere il proprio mix di software per l'accesso remoto sicuro e il supporto remoto.

SAN JOSE, California, giovedì 5 novembre 2020 - Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni per l'accesso remoto e il supporto remoto, ha rilasciato oggi la nuovissima Splashtop Enterprise, una soluzione completa per l'accesso remoto e il supporto remoto che soddisfa le esigenze di accesso remoto del personale IT, dell'help desk e degli utenti finali delle aziende; e Splashtop Enterprise for Remote Labs per gli istituti scolastici.

"La domanda di accesso remoto è aumentata enormemente dall'inizio della pandemia, così come la necessità di flessibilità nell'utilizzo delle soluzioni di accesso remoto da parte delle aziende", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Splashtop Enterprise è nata dall'esigenza di un'unica soluzione ad alte prestazioni che permetta alle organizzazioni di scegliere il proprio mix di strumenti di assistenza remota da casa, IT e help desk. Splashtop Enterprise for Remote Labs include anche strumenti di accesso remoto ai laboratori informatici con funzionalità di pianificazione".

Splashtop Enterprise è una soluzione sicura, flessibile e ricca di funzionalità, pensata per le organizzazioni con molteplici esigenze di accesso remoto. Ad esempio, con Splashtop Enterprise:

I dipendenti di ogni tipo di settore e mansione possono lavorare da casa in modo produttivo grazie all'accesso remoto ad alte prestazioni alle loro postazioni di lavoro.

I reparti IT possono fornire assistenza remota ai computer e ai dispositivi mobili degli utenti.

Il personale dell'help desk può fornire assistenza remota on-demand agli utenti, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Inoltre, con Splashtop Enterprise for Remote Labs, gli istituti scolastici possono:

Consente a studenti e docenti di accedere da remoto alle postazioni e ai software dei laboratori informatici del campus.

Consente al personale IT di programmare l'accesso remoto ai laboratori informatici e di fornire assistenza tecnica remota sia agli utenti del campus che a quelli remoti.

Vantaggi di Splashtop Enterprise

Con Splashtop Enterprise, le organizzazioni e gli istituti scolastici ottengono una soluzione sicura e ad alte prestazioni, facile da implementare e da scalare, che soddisfa molteplici esigenze di accesso remoto. I vantaggi di Splashtop Enterprise includono:

I dipendenti possono accedere ai computer Windows, Mac e Linux presenti sul posto di lavoro e utilizzare le applicazioni e i dati come se fossero seduti davanti al computer fisico.

I team IT possono gestire tutti gli utenti, i computer e i dispositivi utilizzando una console di amministrazione centralizzata, fornendo un'efficace assistenza interna con funzionalità di gestione remota degli endpoint.

Le funzioni di assistenza rapida on-demand consentono ai team IT di fornire assistenza ai computer e ai dispositivi mobili dei dipendenti. Le organizzazioni possono anche integrare questa funzionalità con i loro sistemi di ticketing e PSA e quindi con il quadro e i processi ITSM esistenti.

Gli account Splashtop Enterprise possono essere integrati con i fornitori di identità Single Sign-On per un'autenticazione centralizzata e una maggiore sicurezza.

Funzioni come il raggruppamento, i permessi di accesso granulari e la programmazione semplificano la gestione da parte dell'IT di grandi team di dipendenti o gruppi di studenti.

Le opzioni di licenza flessibili consentono alle organizzazioni di scegliere un numero qualsiasi di licenze per utenti finali nominati e di licenze per tecnici concorrenti.

Con Splashtop Enterprise for Remote Labs, gli istituti scolastici possono scegliere licenze concomitanti per gli studenti e pianificare gli orari di accesso ai computer dei laboratori da parte di studenti e docenti.

Disponibilità

Splashtop Enterprise e Splashtop Enterprise for Remote Labs sono disponibili da subito. Le organizzazioni e le istituzioni educative possono saperne di più e informarsi:

Splashtop Enterprise a https://www.splashtop.com/enterprise

Splashtop Enterprise per laboratori remoti a https://www.splashtop.com/enterprise/remote-labs

Informazioni su Splashtop

Splashtop offre ai professionisti, agli MSP, ai dipartimenti IT e agli Helpdesk soluzioni di accesso remoto e di assistenza remota di alto valore e di prim'ordine. Splashtop è una popolare alternativa a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e altri software di accesso remoto. Oltre 30 milioni di utenti, più di 200.000 aziende e diversi enti governativi utilizzano i prodotti Splashtop a livello globale.