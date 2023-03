Splashtop completa il suo finanziamento Unicorn con altri 15 milioni di dollari da parte degli investitori esistenti

Un ulteriore finanziamento di $15 milioni estende il round di unicorno sovra scrivibile di Splashtop a $65 milioni

SAN JOSE, California, mercoledì 10 marzo 2021-Splashtop Inc., leader nel settore dell'accesso remoto e dell'assistenza remota di nuova generazione, ha ottenuto altri 15 milioni di dollari dagli investitori Sapphire Ventures, Storm Ventures, NEA e DFJ DragonFund.

Nel gennaio 2021, Splashtop ha annunciato un round di finanziamento da 50 milioni di dollari che ha spinto la sua valutazione oltre il livello di unicorno da 1 miliardo di dollari. Il nuovo finanziamento aggiuntivo di 15 milioni di dollari chiude il round di finanziamento dell'unicorno Splashtop a 65 milioni di dollari.

"L'approccio moderno di Splashtop all'accesso remoto sta facendo la differenza su come, dove e quando le persone possono utilizzare le risorse digitali di cui hanno bisogno per lavorare, imparare e divertirsi", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Quest'ultima raccolta di fondi ci aiuterà a sostenere la nostra accelerata espansione globale, amplificando il nostro marchio, attirando altri talenti ed espandendo la nostra presenza nelle aziende."

Fondata nel 2006, Splashtop ha iniziato a diventare redditizia nel 2015 e da allora è cresciuta rapidamente. Splashtop conta oggi più di 30 milioni di utenti, supporta più di 800 milioni di sessioni a livello globale e ha un tasso di crescita attuale del 160% con profitti del 60%.

Secondo Jai Das, investitore di Splashtop e Sapphire Ventures, questo rappresenta una performance eccezionale e posiziona Splashtop come l'esempio perfetto di un'azienda agile che ha dimostrato una crescita rapida, punteggi impressionanti di soddisfazione dei clienti e margini di profitto interessanti.

"Mentre andiamo avanti e continuiamo a crescere, continueremo a puntare all'innovazione e a fornire prodotti e servizi di prim'ordine per deliziare i nostri clienti ovunque", ha dichiarato Mark Lee, co-fondatore e CEO di Splashtop.

Per saperne di più sul finanziamento di Splashtop e sul suo percorso verso lo status di unicorno, puoi consultare il blog del CEO di Splashtop.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre software e servizi di accesso remoto e assistenza remota di nuova generazione per aziende, istituti accademici e di ricerca, agenzie governative, piccole imprese, MSP, dipartimenti IT e privati. L'approccio all'accesso remoto di Splashtop, basato sul cloud, sicuro e facilmente gestibile, sta sostituendo sempre di più gli approcci tradizionali come le reti private virtuali (VPN), ottenendo uno straordinario 93 Net Promoter Score (NPS), uno standard per valutare la soddisfazione dei clienti. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Visita www.splashtop.com per maggiori informazioni.