Il leader del software di accesso remoto Splashtop nomina Cielo Technologies come distributore a valore aggiunto per espandere la presenza in India

Questa partnership favorisce l'espansione globale di Splashtop e amplia il portafoglio di Cielo con soluzioni di accesso remoto e supporto remoto per le aziende e le istituzioni educative indiane.

SAN JOSE, California, lunedì 28 settembre 2020 — Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, e Cielo Technologies, fornitore di servizi IT e soluzioni di sicurezza, hanno annunciato oggi una partnership per accelerare i piani di espansione di Splashtop in India.

Quest'anno Splashtop ha registrato una crescita del fatturato globale di oltre il 50% con nuovi uffici ad Amsterdam e Singapore e nuove partnership in America Latina e ora in India. CiELO Technologies, un affermato fornitore di servizi IT in India, ha individuato l'esigenza del mercato di una soluzione di accesso remoto sicura e conveniente, soprattutto dopo la pandemia COVID-19. Questa partnership strategica arriva in un momento opportuno per entrambe le aziende.

«Abbiamo visto una forte domanda da parte di aziende, governi e istituzioni educative per le nostre soluzioni di accesso remoto», ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop Inc. «I professionisti possono lavorare da casa, l'IT può supportare computer e dispositivi mobili in remoto, e gli studenti possono continuare l'apprendimento a distanza con accesso al computer. Abbiamo cercato un partner come Cielo Technologies, focalizzato sulla fornitura di soluzioni IT affidabili alle aziende in India. Attendo con ansia la sinergia che questa collaborazione porterà».

«Mentre le organizzazioni lavorano per stabilire una nuova normalità del lavoro remoto, richiedono un modo sicuro ma semplice per dipendenti e studenti di accedere alle risorse del computer remoto dalla sicurezza delle loro case», ha dichiarato Sanket Deshpande, Managing Director Cielo Technologies. «Sono entusiasta di aggiungere Splashtop alle nostre offerte, visto che già vediamo un notevole interesse da vari settori. La tecnologia di nuova generazione di Splashtop funziona meglio rispetto alle soluzioni tradizionali come la VPN. Splashtop dispone anche di una soluzione on-premise che offre un maggiore controllo ai clienti che ne hanno bisogno.»

Informazioni su CiELO Technologies

CiELO Technologies è un distributore a valore aggiunto (VAD) di prodotti per la sicurezza informatica, con sede in India e che copre l'India e la regione EMEA. CiELO è un distributore dei principali fornitori di tecnologia e continua ad aggiungere valore all'offerta dei fornitori attraverso servizi pre e post vendita e servizi di consulenza professionale sulla sicurezza informatica ai partner di canale in tutta la regione. CiELO Technologies continua a sperare di essere uno dei distributori più affidabili (MTD) per venditori, rivenditori e clienti.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto e supporto remoto della categoria per professionisti aziendali, MSP, reparti IT e helpdesk. Splashtop è una popolare alternativa a VPN/RDP, VDI/DaaS e altri software di accesso remoto. Oltre 30 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.