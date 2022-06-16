Splashtop aggiunge avvisi, aggiornamenti di Windows, inventario dei sistemi e altre funzioni di gestione alla soluzione di supporto remoto per professionisti IT e MSP
Questo contenuto è stato tradotto automaticamente tramite intelligenza artificiale e va considerato solo a titolo di riferimento. In caso di discrepanze o ambiguità, farà fede la versione originale in inglese come fonte ufficiale.
San Jose, California, 22 agosto 2018. Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e assistenza remota, ha presentato oggi Splashtop Remote Support Premium. Progettato per i professionisti IT e gli MSP che hanno bisogno di una soluzione che combini il controllo remoto, il monitoraggio degli avvisi, gli aggiornamenti di Windows e le funzioni di comando remoto, Splashtop Remote Support Premium offre le funzioni più richieste a un costo contenuto.
"Splashtop Remote Support Premium è l'alternativa perfetta a soluzioni più costose con funzionalità simili", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Ad esempio, scegliendo Splashtop Remote Support Premium rispetto a LogMeIn Central Premier risparmi almeno il 70%".
Tutte le funzionalità introdotte in Remote Support Premium sono state progettate per la comodità e la produttività dei professionisti IT e degli MSP:
Avvisi configurabili consente agli utenti di impostare avvisi in combinazioni personalizzate per monitorare lo stato del computer, l'installazione del software, l'utilizzo della memoria e molto altro ancora.
Windows Update Management aiuta i tecnici a garantire che i loro computer siano aggiornati.
Remote Command consente agli utenti di eseguire comandi su un computer remoto.
Inventario del sistema visualizza l'inventario del sistema, dell'hardware e del software.
Log degli eventi mostra i principali eventi/avvisi del computer che i tecnici possono utilizzare per risolvere i problemi.
Remote Support Premium include anche tutte le altre importanti funzioni presenti in Splashtop Remote Support Plus (tra cui il trasferimento di file, il supporto a più monitor, la funzione di riattivazione remota, il riavvio remoto, la gestione degli utenti, il raggruppamento dei computer e altro ancora). Per un elenco dettagliato delle funzioni, visita https://www.splashtop.com/products/remote-support/monitoring-and-management.
Prezzi e disponibilità
Splashtop Remote Support Premium è ora disponibile per l'acquisto all' indirizzo www.splashtop.com/remote-support. I prezzi della promozione speciale in occasione del lancio di Remote Support Premium partono da 435 € all'anno per 25 computer. Sono disponibili livelli aggiuntivi con costi annui inferiori a 3 dollari per computer all'anno a quantità superiori. I prezzi di listino regolari partono da 749 dollari all'anno. I clienti che acquistano durante la promozione speciale si assicurano anche lo sconto per i rinnovi futuri.
Informazioni su Splashtop
Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di fornire assistenza a computer, apparecchiature mobili e industriali e all'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di assistenza on-demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più visita https://www.splashtop.com.