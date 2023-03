Splashtop aggiunge avvisi, aggiornamenti di Windows, inventario dei sistemi e altre funzioni di gestione alla soluzione di supporto remoto per professionisti IT e MSP

San Jose, California, 22 agosto 2018. Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto, collaborazione e assistenza remota, ha presentato oggi Splashtop Remote Support Premium. Progettato per i professionisti IT e gli MSP che hanno bisogno di una soluzione che combini il controllo remoto, il monitoraggio degli avvisi, gli aggiornamenti di Windows e le funzioni di comando remoto, Splashtop Remote Support Premium offre le funzioni più richieste a un costo contenuto.

"Splashtop Remote Support Premium è l'alternativa perfetta a soluzioni più costose con funzionalità simili", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Ad esempio, scegliendo Splashtop Remote Support Premium rispetto a LogMeIn Central Premier risparmi almeno il 70%".

Tutte le funzionalità introdotte in Remote Support Premium sono state progettate per la comodità e la produttività dei professionisti IT e degli MSP:

Avvisi configurabili consente agli utenti di impostare avvisi in combinazioni personalizzate per monitorare lo stato del computer, l'installazione del software, l'utilizzo della memoria e molto altro ancora.

Windows Update Management aiuta i tecnici a garantire che i loro computer siano aggiornati.

Remote Command consente agli utenti di eseguire comandi su un computer remoto.

Inventario del sistema visualizza l'inventario del sistema, dell'hardware e del software.

Log degli eventi mostra i principali eventi/avvisi del computer che i tecnici possono utilizzare per risolvere i problemi.

Remote Support Premium include anche tutte le altre importanti funzioni presenti in Splashtop Remote Support Plus (tra cui il trasferimento di file, il supporto multi monitor, il risveglio remoto, il riavvio remoto, la gestione degli utenti, il raggruppamento dei computer e altro ancora). Per un elenco dettagliato delle caratteristiche, visita https://www.splashtop.com/remote-support/premium.

Prezzi e disponibilità

Splashtop Remote Support Premium è ora disponibile per l'acquisto all' indirizzo www.splashtop.com/remote-support. I prezzi della promozione speciale in occasione del lancio di Remote Support Premium partono da €439 all'anno per 25 computer. Sono disponibili livelli aggiuntivi con costi annui inferiori a 3 dollari per computer all'anno a quantità superiori. I prezzi di listino regolari partono da 749 dollari all'anno. I clienti che acquistano durante la promozione speciale si assicurano anche lo sconto per i rinnovi futuri.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di fornire assistenza a computer, apparecchiature mobili e industriali e all'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di assistenza on-demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più visita https://www.splashtop.com.