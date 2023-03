Splashtop ottiene la convalida della Zebra Technologies

La convalida di Splashtop Rugged & IoT Remote Support fornisce ai clienti il supporto del servizio Zebra Remote Control Event Injection.

San Jose, California. - 8 maggio 2019 - Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso e assistenza remota, ha annunciato oggi di aver completato con successo il programma Validated di Zebra Technologies per il suo prodotto Splashtop Rugged & IoT Remote Support. Come parte del programma di Zebra PartnerConnect Independent Software Vendor (ISV), il Validated Program indica a clienti e partner che Splashtop Rugged & IoT Remote Support è stato testato con successo, confermando le sue prestazioni e funzionalità con dispositivi Zebra® selezionati.

Concetti chiave

Splashtop Rugged & IoT Remote Support è ottimizzato per supportare il servizio di iniezione di eventi di controllo remoto di Zebra. Di conseguenza, i clienti possono eseguire l'assistenza remota per i dispositivi rugged Zebra e gestire i computer. Gli utenti hanno il pieno controllo dello schermo del dispositivo e possono iniettare nel sistema eventi chiave e tattili durante la risoluzione dei problemi da remoto.

Il Validated Program di Zebra Technologies consente ai partner di canale idonei di testare l'interoperabilità delle loro soluzioni software con selezionati computer portatili, scanner, stampanti e lettori RFID di Zebra per soddisfare le esigenze specifiche dell'utente, riducendo al contempo i rischi e i tempi di implementazione.

Lavorando a stretto contatto con i team di ingegneri di Zebra, Splashtop ha testato con successo l'interoperabilità del suo Rugged & IoT Remote Support con il computer touch mobile TC52 di Zebra.

"Siamo molto contenti che la nostra applicazione Splashtop sia stata convalidata da Zebra", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Grazie a questa convalida, Splashtop Rugged & IoT Remote Support è la soluzione ideale per le aziende che desiderano implementare, gestire e supportare i dispositivi Zebra selezionati, compresi quelli con sistema operativo Android™."

Disponibilità

Splashtop Rugged & Le informazioni sul supporto remoto IoT sono disponibili all'indirizzo https://www.splashtop.com/iot. Le aziende che supportano i dispositivi Zebra possono ottenere maggiori informazioni e richiedere di provare questa nuova soluzione cliccando sul pulsante Get Started di questa pagina web e compilando il modulo di richiesta.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre il miglior valore e le migliori soluzioni di accesso remoto al computer e di collaborazione. I servizi di desktop remoto di Splashtop consentono alle persone di accedere alle loro applicazioni e ai loro dati da qualsiasi dispositivo, ovunque. I servizi di assistenza remota di Splashtop consentono all'IT e agli MSP di fornire assistenza a computer, apparecchiature mobili e industriali e all'Internet delle cose (IoT). Le soluzioni di assistenza on-demand di Splashtop consentono ai team di assistenza e help desk di accedere da remoto ai computer e ai dispositivi iOS e Android per fornire assistenza. I servizi di collaborazione Splashtop, tra cui Mirroring360 e Classroom, consentono di condividere efficacemente lo schermo, da uno a molti, su tutti i dispositivi. Oltre 20 milioni di utenti utilizzano i prodotti Splashtop. Per saperne di più visita https://www.splashtop.com.

ZEBRA e la testa stilizzata di Zebra sono marchi di Zebra Technologies Corporation, registrati in molte giurisdizioni del mondo.