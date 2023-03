AK Networks offrirà in esclusiva le soluzioni di accesso e supporto remoto sicuri di Splashtop in Brasile

Splashtop espande la propria presenza a livello globale presentando nel mercato brasiliano il proprio software sicuro e ad alte prestazioni che consente di lavorare in modo produttivo e flessibile e di fornire assistenza IT a distanza per tutti i dispositivi

Cupertino, CA e San Paolo, 24 agosto 2022 – Splashtop, leader nelle soluzioni di accesso remoto e supporto sicuro e AK Networks, una società di servizi e consulenza IT, hanno annunciato oggi una partnership volta a offrire l'intera linea di prodotti Splashtop ai clienti di AK Networks in tutto il Brasile, ampliando così la presenza di Splashtop a livello globale.

Il lavoro remoto e ibrido è destinato a farci compagnia a tempo indeterminato. Secondo il rapporto The 2021 ISG Provider Lens™ Future of Work - Services and Solutions, le imprese brasiliane hanno iniziato a offrire ai propri dipendenti la possibilità di lavorare in modo flessibile come conseguenza della pandemia di COVID-19, ma poche aziende hanno in previsione un ritorno definitivo agli uffici.

Le aziende di tutte le dimensioni devono consentire ai propri dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo. Splashtop offre agli utenti un accesso remoto sicuro a qualsiasi dispositivo, indipendentemente dal luogo, risolvendo tutte le esigenze degli utenti remoti di aziende e IT. I lavoratori remoti e ibridi possono accedere ai loro computer da qualsiasi luogo e l'IT può fornire supporto remoto a qualsiasi dispositivo gestito o personale.

Inoltre, Splashtop offre accesso remoto ai dispositivi IoT (Internet of Things), in modo che i tecnici in remoto possano diagnosticare e riparare rapidamente i dispositivi malfunzionanti e il computer centrale che li controlla. La disponibilità di funzioni come Splashtop AR, uno strumento di supporto remoto con realtà aumentata (AR), consente ai tecnici che operano fuori sede di vedere, individuare e risolvere facilmente e rapidamente i problemi tecnici in loco tramite la condivisione di telecamere mobili e annotazioni AR interattive.

"Quando la tecnologia smette di funzionare, deve essere riparata in fretta sia che si tratti del PC di un dipendente, di un dispositivo per il punto vendita, di un chiosco, ecc. Se il problema riguarda lo schermo o il sistema operativo, Splashtop offre ai tecnici remoti un modo semplice, sicuro ed efficace per ridurre al minimo i tempi di inattività e garantire un funzionamento costante della tecnologia", ha dichiarato Grant Murphy, Vicepresidente del settore vendite per le Americhe di Splashtop. "AK Networks è un partner fantastico e siamo lieti che offrirà il nostro accesso remoto sicuro e gli strumenti di supporto ai suoi clienti su tutto il territorio brasiliano".

"Splashtop offre le soluzioni di accesso remoto più sicure e performanti, due aspetti importanti per i nostri clienti", ha dichiarato Sergio Fabossi, Direttore di AK Networks. "Siamo felici di offrire i loro prodotti in esclusiva ai nostri clienti che cercano soluzioni di accesso remoto."

Visita AK Networks per saperne di più su come acquistare le soluzioni Splashtop in Brasile.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è un leader nell'accesso e supporto remoto sicuro. Le sue soluzioni per il lavoro flessibile, l'apprendimento e il supporto IT offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura, come essere di fronte a una macchina in loco. Splashtop offre alte prestazioni con qualità 4k a 60fps; funzioni di sicurezza e conformità avanzate; una sola applicazione per l'accesso e il supporto per tutti i dispositivi e sistemi operativi; un supporto globale istantaneo con accesso diretto a un esperto. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.

Informazioni su AK Networks

AK Networks è un'azienda nazionale e dinamica che vanta una consolidata esperienza in progetti di infrastrutture IT ad alta complessità in aziende nazionali e internazionali. Fondata nel 2006, AK Networks concentra la propria attività sull'introduzione di soluzioni innovative attraverso partnership con startup di diversi paesi, privilegiando la sicurezza informatica, l'infrastruttura, il cloud e il networking. AK ha sviluppato numerosi casi di successo con queste soluzioni presso clienti come Bradesco, C&A, XP Investimentos, PagSeguro, Ascenty, UOL, Equinix, tra gli altri.