1 Splashtop leader del desktop remoto partner con Amahi

La nuova offerta di prodotti espande l'accesso remoto da PC e Mac a Media Server e NAS, rendendo le applicazioni e i dati accessibili sempre e ovunque.

SAN JOSE, California - 6 febbraio 2013 - Splashtop Inc., leader mondiale nella collaborazione tra dispositivi e nell'accesso remoto, ha annunciato una partnership con Amahi per consentire il controllo e l'accesso remoto ai media server Amahi. Oltre 12 milioni di utenti Splashtop hanno trasformato i loro PC e Mac in cloud personali, fornendo le loro app e i loro dati preferiti ai dispositivi mobili. Ora, grazie alla partnership con Amahi, gli utenti possono anche accedere senza problemi ai contenuti multimediali e ai documenti archiviati e sottoposti a backup sui loro media server e dispositivi NAS alimentati da Amahi.

"Il nostro obiettivo è quello di consentire ai nostri utenti di avere pieno accesso a qualsiasi risorsa informatica dai loro dispositivi mobili, sempre e ovunque", ha dichiarato Mark Lee, presidente e co-fondatore di Splashtop, Inc. "Insieme ad Amahi, il leader dei server domestici e dei NAS fai da te, abbiamo creato un cloud personale robusto e affidabile per i nostri utenti".

"Molti utenti di Amahi ci hanno chiesto il supporto di Splashtop e siamo entusiasti di collaborare con Splashtop per offrire la migliore soluzione cloud personale del momento", ha dichiarato Carlos Puchol, fondatore e CEO di Amahi. "Splashtop permette agli utenti Amahi di accedere facilmente alle proprie risorse da remoto a velocità elevatissime, da qualsiasi luogo. Che si tratti del desktop, della riproduzione di video, della navigazione sul web o dell'utilizzo di applicazioni multimediali come XBMC o Plex, Splashtop offre agli utenti le migliori prestazioni in assoluto".

Splashtop è 10 volte più veloce rispetto al VNC tradizionale, supporta la sincronizzazione simultanea di audio e video e supporta l'accesso remoto sicuro e senza interruzioni tra firewall e reti, senza necessità di inoltro delle porte. Splashtop Streamer beta è disponibile sull'app store di Amahi all'indirizzo https://www.amahi.com/apps/splashtop.

Amahi è una piattaforma server digitale leader nel settore dei media per le case e le piccole imprese. Funziona come server multimediale e di applicazioni su un computer dedicato o su un NAS. Amahi gestisce l'intrattenimento, l'archiviazione e le esigenze informatiche aiutando gli utenti più smaliziati ad archiviare, organizzare e distribuire i loro video, la TV registrata e la musica ai dispositivi multimediali in rete. Condividili a livello locale o in modo sicuro in tutto il mondo con le app VPN o Splashtop. Amahi è espandibile con una serie di applicazioni installabili con un solo clic. Può essere eseguito in modalità headless o con un desktop (necessario per Splashtop).

Per maggiori informazioni su Splashtop 2, visita https://www.splashtop.com/splashtop2. Per maggiori informazioni su Splashtop, visita il sito https://www.splashtop.com; Segui il blog aziendale all'indirizzo https://www.splashtop.com/blog, su Facebook all'indirizzo https://www.facebook.com/Splashtop e su Twitter a @Splashtop.

Per maggiori informazioni su Amahi, visita il sito https://www.amahi.com. Per l'app store di Amahi, visita https://www.amahi.com/apps. Segui Amahi su Facebook: https://www.facebook.com/amahi e su Twitter a @amahi o sul blog di Amahi a https://blog.amahi.org.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività e collaborazione su più schermi, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Oggi, oltre 12 milioni di utenti godono della comodità di Splashtop Remote Desktop, che è stato inserito nella Top 25 delle applicazioni per iPad più vendute di tutti i tempi dell'App Store di Apple. Splashtop offre prestazioni superiori e facilità d'uso per gli utenti iOS, Android, RIM, Windows e MAC che desiderano accedere da remoto ai propri desktop, applicazioni e dati in qualsiasi momento e ovunque.

Per ulteriori informazioni su Splashtop, visitare il sito https://www.splashtop.com.

Informazioni su Amahi

Amahi offre il software media server leader per le case e le piccole imprese. Amahi è un software open source che può essere installato su un computer dedicato o su un NAS e fornisce uno dei più grandi negozi di applicazioni da installare con un solo clic per media server e dispositivi NAS. Amahi è una startup in fase di avviamento con sede a Sunnyvale, in California.

