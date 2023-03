1 Remote Desktop Leader Splashtop introduce scorciatoie configurabili & Gamepad — Possibilità di creare scorciatoie da tastiera, controlli mouse e joystick virtuali, Ottimizzazione per le tue app preferite.

I profili di app remote integrati includono Microsoft Office, lettori multimediali, browser e giochi; facilmente estensibili per supportare altri programmi.

MACWORLD-SAN FRANCISCO e SAN JOSE, California - 31 gennaio 2013 - Splashtop Inc., leader mondiale nella collaborazione tra dispositivi e nell'accesso remoto, ha annunciato il componente aggiuntivo Configurable Shortcuts & Gamepad per la sua applicazione Splashtop 2 per iPad e dispositivi Android. Gli utenti aziendali e privati di Splashtop 2 potranno personalizzare la loro esperienza con il tablet creando scorciatoie da tastiera, joystick virtuali e controlli del mouse per un accesso remoto più veloce e senza interruzioni con i loro Mac e PC. Questo nuovo componente aggiuntivo fa parte di Splashtop 2, presentato allo stand 758 del MacWorld, e può essere scaricato dai clienti di Splashtop 2 su iTunes.

Secondo un recente sondaggio condotto tra gli utenti di Splashtop, le persone utilizzano Splashtop per accedere da remoto a un'ampia gamma di applicazioni, tra cui applicazioni per l'ufficio, browser, giochi e applicazioni multimediali. Per questo motivo, Splashtop ha creato il componente aggiuntivo Configurable Shortcuts & Gamepad per offrire alle persone un modo migliore e più semplice di controllare e utilizzare le applicazioni sui propri dispositivi mobili.

"Oltre 12 milioni di persone apprezzano già le prestazioni superiori di accesso remoto con Splashtop 2 e Splashtop for Business", ha dichiarato Mark Lee, presidente e co-fondatore di Splashtop, Inc. "Con il componente aggiuntivo Configurable Shortcuts & Gamepad, non solo stiamo collegando qualsiasi dispositivo, ovunque, ma stiamo anche consentendo agli utenti di personalizzare il modo in cui accedono e interagiscono con le loro app preferite, l'intrattenimento e i dati, creando una comodità ancora maggiore."

I professionisti, gli studenti, gli insegnanti e tutti coloro che sono in movimento apprezzeranno il fatto che il Gamepad Configurable Shortcuts & consente di creare sullo schermo scorciatoie virtuali per le funzioni utilizzate più di frequente e anche controlli virtuali del mouse per rendere il lavoro ancora più veloce. I profili sono integrati per applicazioni popolari come Microsoft Office, Media Player, QuickTime Player, browser e Mac OS X.

Caratteristiche principali

Possibilità di creare joy stick virtuali personalizzati con pulsanti per gamepad

Scorciatoie da tastiera e comandi del mouse personalizzabili per le applicazioni più utilizzate

Profili di produttività integrati per Microsoft Office (inclusi gli slideshow di PowerPoint), Media Player, QuickTime Player, browser, Mac OS X e Windows 8

Profili di gioco integrati per Diablo III, Pro Evolution Soccer 2012 e altri in arrivo

Prezzi e disponibilità

Il componente aggiuntivo Configurable Shortcuts & Gamepad per Splashtop 2 è disponibile al prezzo di 0,99 dollari al mese o 9,99 dollari all'anno e può essere acquistato dall'app Splashtop 2 per iPad e dispositivi Android.

Per maggiori informazioni su Splashtop, visita il sito https://www.splashtop.com; Segui il blog aziendale all'indirizzo https://www.splashtop.com/blog, su Facebook all'indirizzo https://www.facebook.com/Splashtop e su Twitter a @Splashtop.

Informazioni su Splashtop

Splashtop Inc. offre la migliore esperienza di produttività e collaborazione su più schermi, collegando smartphone, tablet, computer, TV e cloud. Oggi, oltre 12 milioni di utenti godono della comodità di Splashtop Remote Desktop, che è stato inserito nella Top 25 delle applicazioni per iPad più vendute di tutti i tempi dell'App Store di Apple. Splashtop offre prestazioni superiori e facilità d'uso per gli utenti iOS, Android, RIM, Windows e MAC che desiderano accedere da remoto ai propri desktop, applicazioni e dati in qualsiasi momento e ovunque.

Splashtop for Business, sfruttando le tendenze BYOD (portare il dispositivo)/CYOD, è una soluzione desktop remoto sicura e ad alte prestazioni progettata per mobilitare la forza lavoro in pochi minuti, con la piena conformità alle policy IT aziendali. Fornisce una console centralizzata on-premise per monitorare, gestire, attivare/disattivare e controllare l'accesso remoto dei dipendenti alle applicazioni e ai dati su computer e cloud. Molte organizzazioni stanno adottando Splashtop for Business come un modo più veloce e conveniente per affrontare i problemi di compatibilità VPN mobile e RDP rispetto alle sfide di prestazioni WAN, nonché per scalare e accelerare la VDI (infrastruttura desktop virtuale) esistente alle forze di lavoro delle conoscenze mobili. Splashtop collabora inoltre con fornitori di gestione dei dispositivi mobili (MDM), integratori di sistemi, fornitori di reti di sicurezza e fornitori di servizi per offrire soluzioni SaaS flessibili e on-premise per le aziende.

Splashtop Whiteboard permette a insegnanti e studenti di trasformare il proprio iPad, tablet Android, B&N NOOK o Amazon Kindle Fire in una lavagna interattiva mobile a una frazione del costo di una lavagna tradizionale. Gli insegnanti possono collaborare, annotare e condividere il programma di studio e i contenuti in molti formati, compreso Flash, con tutti gli studenti mentre camminano in classe. Anywhere Access Pack è un componente aggiuntivo di Splashtop 2 che consente agli utenti di accedere ai loro computer senza problemi attraverso 3G/4G, Internet e firewall, utilizzando il nostro Splashtop Bridging Cloud(tm), un'infrastruttura di server relay globale negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Splashtop Bridging Cloud offre la sicurezza, l'affidabilità e le prestazioni globali migliori della categoria.

Investita da Storm Ventures, DFJ, NEA e SAP Ventures, Splashtop sta guidando l'onda della mobilità e del cloud computing, offrendo una maggiore produttività e collaborazione collegando gli utenti ad app, dati e servizi su qualsiasi dispositivo. Per maggiori informazioni su Splashtop, visita il sito https://www.splashtop.com.

Contatto per i media:

Dottie O'Rourke

(650) 344-1260

Splashtop@TECHMarket.com