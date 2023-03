1 iPad App, Splashtop Remote Desktop, è ora ottimizzata per tablet Android Honeycomb con chip NVIDIA Tegra 2

L'app offre prestazioni elevate per la riproduzione di audio e video

16 giugno 2011 — San Jose, CA — Splashtop® Inc., leader mondiale nel settore dell'informatica ad accesso istantaneo, ha annunciato oggi che sta portando la sua app più venduta per iPad, Splashtop Remote Desktop, sui tablet Android. La nuova e migliorata app è ottimizzata per tablet Android Honeycomb con chip NVIDIA Tegra 2 come Acer Iconia Tab A500, LG G-Slate e Motorola XOOM, solo per citarne alcuni. L'Asus Transformer viene fornito anche in dotazione con l'app. Ora gli utenti possono godere di un semplice accesso con un solo clic dal loro tablet Android all'intero computer desktop (PC o Mac) con supporto video e audio completo.

L'applicazione, Splashtop Remote Desktop HD, promette di migliorare le prestazioni, garantendo una latenza o un ritardo molto bassi tra il computer host e il dispositivo client, sia che l'utente stia accedendo a file o guardando un film d'azione a letto.

Ulteriori vantaggi includono:

Ottimizzato per il chip dual-core Tegra 2 - capace di riprodurre video/audio fino a 30fps

Interattività migliorata con una latenza più bassa per i giochi

Supporta animazioni interattive di PowerPoint / Keynote, video e audio.

Gesto tattile migliorato per le risoluzioni dei tablet Honeycomb

«Essendo #1 su iPad App Store nelle ultime settimane, abbiamo fatto arrabbiare Angry Birds », ha dichiarato Mark lee, CEO e cofondatore di Splashtop. «Con l'ottimizzazione Honeycomb e Tegra 2, miriamo a fare lo stesso su Android Market. «Ma io amo Angry Birds ».

Splashtop Remote funziona con la maggior parte degli smartphone e dei tablet più diffusi e si collega a computer con sistema operativo Windows 7, Vista, XP o Mac OS X 10.6 o superiore. È composto da due componenti: un'applicazione in esecuzione sul dispositivo mobile e lo Streamer gratuito in esecuzione sul computer. Per saperne di più su Splashtop Remote, visita il sito: www.splashtop.com/remote. Splashtop Remote Desktop HD può essere scaricato dall'Android Market.

Oggi, i prodotti basati su SplashTop sono disponibili su oltre 60 milioni di PC e dispositivi mobili di produttori leader tra cui Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG e Sony. Splashtop ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio «Most Innovative Product» da PC World, il premio «Best of What's New» da Popular Science e il premio «Best of 2011 CES» da LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. ha sede a San Jose con uffici a Pechino, Hangzhou, Shanghai e Taipei. Per ulteriori informazioni, visitare ilsito www.splashtop.com.

